Rộ tin BIGBANG về Việt Nam, diễn 2 đêm concert ở Mỹ Đình

BIGBANG sẵn sàng cho World Tour 20 năm

0h ngày 24/4 (giờ Hàn Quốc), tài khoản chính thức của BIGBANG đã đăng tải poster công bố world tour 2026, ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu dậy sóng. Đây được xem là bước đi xác nhận cho màn tái hợp quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động của nhóm nhạc huyền thoại Kpop.

Chuyến lưu diễn lần này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của bản đồ âm nhạc quốc tế năm 2026, không chỉ bởi ý nghĩa kỷ niệm mà còn vì đây là lần trở lại hiếm hoi của BIGBANG sau nhiều biến động đội hình.

Dựa trên các thông báo chính thức được công bố tại sân khấu Coachella (tháng 4/2026), lộ trình tái hợp của BIGBANG đang dần được hé lộ với nhiều chi tiết quan trọng. Tên gọi của tour diễn hiện vẫn chưa được công bố chính thức, song nhiều nguồn tin cho rằng sẽ gắn với cột mốc 20 năm, đồng thời liên quan trực tiếp đến album comeback mà nhóm đang hoàn thiện. Đội hình tham gia được xác nhận gồm 3 thành viên: G-Dragon, Taeyang và Daesung.

World Tour dự kiến khởi động từ tháng 8/2026. Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin YG Entertainment đã đặt trước sân vận động Goyang cho hai đêm diễn mở màn vào ngày 22 và 23/8/2026. Đây nhiều khả năng sẽ là điểm xuất phát chính thức cho toàn bộ hành trình lưu diễn.

Song song với tour diễn, G-Dragon cũng đã xác nhận nhóm đang trong quá trình hoàn thiện album mới, đánh dấu sự trở lại chính thức của BIGBANG sau Still Life (2022). World Tour 2026 không chỉ mang tính kỷ niệm mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp của BIGBANG.

Rộ tin BIGBANG đến Việt Nam

Đáng chú ý, ngay sau khi poster được đăng tải, cộng đồng fan quốc tế đã bắt đầu lan truyền thông tin về việc BIGBANG có thể biểu diễn 2 đêm tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 10 tới. Dù chưa có xác nhận chính thức, tin đồn này vẫn nhanh chóng tạo nên làn sóng kỳ vọng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Khả năng BIGBANG đưa World Tour 2026 đến Việt Nam hiện được đánh giá ở mức cao, dựa trên nhiều cơ sở thực tế từ thị trường lẫn các hoạt động của các thành viên. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở “mối lương duyên” đặc biệt giữa G-Dragon và khán giả Việt Nam. Trong chuyến lưu diễn solo Übermensch, nam nghệ sĩ đã tổ chức 2 đêm diễn tại Hà Nội vào tháng 11/2025, thu hút tổng cộng khoảng 100.000 khán giả - lập kỷ lục về quy mô concert tại Việt Nam. Trước đó, anh cũng góp mặt tại sự kiện K-Star Spark vào tháng 6/2025 tại Sân vận động Mỹ Đình với hơn 40.000 người tham dự. Đặc biệt, sân khấu biểu diễn dưới mưa lớn của G-Dragon khi đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và được chính anh nhắc lại như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Những con số này phản ánh rõ ràng sức mua và mức độ sẵn sàng chi trả của cộng đồng VVIP Việt Nam - yếu tố then chốt trong quyết định lựa chọn điểm đến của các tour diễn quốc tế. Với vị thế thủ lĩnh, G-Dragon được cho là có ảnh hưởng lớn trong việc định hình lộ trình World Tour, và Việt Nam vì thế trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc.

Không chỉ riêng G-Dragon, các thành viên còn lại của BIGBANG cũng từng nhiều lần ghi dấu tại thị trường Việt. Taeyang từng biểu diễn tại Hội An năm 2022 trong một sự kiện âm nhạc quốc tế. Trong khi đó, Daesung đã hai lần tổ chức fan meeting và concert tại TP.HCM, với toàn bộ vé đều được bán hết. Những dữ kiện này cho thấy sự gắn bó và mức độ quan tâm mà các thành viên dành cho khán giả Việt Nam là không nhỏ. Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để trở thành một trong những điểm dừng chân quan trọng của World Tour 2026, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Đông Nam Á ngày càng được các nghệ sĩ Kpop ưu tiên khai thác.

Từ tháng 9 đến tháng 10/2026, BIGBANG nhiều khả năng sẽ bước vào chặng lưu diễn Đông Á và Đông Nam Á. Nhật Bản và Trung Quốc gần như là những điểm đến chắc chắn, trong khi khu vực Đông Nam Á được dự đoán sẽ bao gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Đây đều là những thị trường có lượng fan đông đảo và sức tiêu thụ vé mạnh. Tuy nhiên, hiện mọi tin đồn chỉ dừng ở mức suy đoán, cần phải chờ xác nhận chính thức từ phía công ty quản lý và các thành viên BIGBANG, tránh bị phe vé lợi dụng sơ hở.

