Gặp gỡ Châu Bùi

Sau gần một thập kỷ ghi dấu ấn trong vai trò fashionista, Châu Bùi mở ra một chương mới trong sự nghiệp sáng tạo khi chính thức ra mắt MV debut Big Girl Don’t Cry. Quyết định lấn sân âm nhạc của Châu Bùi không phải là một bước đi bộc phát mà là điểm kết của hành trình chuẩn bị âm thầm kéo dài nhiều năm. Suốt 6 năm, Châu Bùi kiên trì học thanh nhạc, bắt đầu từ những kỹ thuật cơ bản nhất mà không đặt ra một đích đến rõ ràng. Chỉ đến đầu năm 2026, sau khi Em Xinh Say Hi kết thúc và để cho mình khoảng thời gian nhìn lại bản mình, cân bằng cảm xúc, Châu mới thực sự sẵn sàng bước vào âm nhạc. Châu muốn mình mang tâm thế của một người kể chuyện bằng nghệ thuật - nơi hình ảnh, thời trang và âm nhạc đồng hành, nói lên những tâm tư thầm kín.

Tại cuộc trò chuyện này, Châu Bùi chia sẻ thẳng thắn về hành trình chuẩn bị cho vai trò ca sĩ, cách cô đối diện với những so sánh từ dư luận, cũng như mối quan hệ đặc biệt với Binz - “anh bờ vai” mang đến cho Châu “cảm giác an toàn tuyệt đối” và luôn khích lệ cô nhìn vào mặt tích cực của chính mình.

Xin chào Châu Bùi, cảm xúc của bạn thế nào khi vừa chính thức ra mắt MV đầu tay Big Girl Don't You Cry? Ý tưởng thực hiện MV debut đến với bạn từ thời điểm nào, là kế hoạch đã ấp ủ từ rất lâu hay phải sau thành công của Em Xinh, Châu mới thực sự nghĩ đến việc ra MV?

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Những ngày vừa qua, cảm giác bao trùm lấy tôi chính là sự bất ngờ, bởi dự án này chứa đựng quá nhiều trải nghiệm đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cảm xúc lớn nhất có lẽ là sự nhẹ nhõm. Tôi đã ấp ủ và nuôi nấng dự án này trong một thời gian dài, dồn hết tâm huyết lẫn công sức vào đó. Khi cuối cùng cũng có thể mang thành quả này đến với khán giả, đó thực sự là một cảm giác rất đặc biệt đối với tôi.

Sau khi MV ra mắt, có những ý kiến cho rằng với xuất phát điểm là một Fashionista có tư duy hình ảnh và gu thẩm mỹ tốt, Châu Bùi đã tạo ra một sản phẩm rất mãn nhãn. Tuy nhiên, có bao giờ bạn lo lắng khán giả sẽ chỉ xem đây là một video thời trang mà bỏ qua yếu tố âm nhạc không?

Tôi coi đó vẫn là một lời khen dành cho mình. Thực tế, tôi suy nghĩ ngược lại: tôi đã sống và làm việc với thời trang hơn 10 năm qua, nên nếu sản phẩm âm nhạc đầu tay không đáp ứng được phần nhìn thì đó mới là điều khiến tôi buồn lòng.

Về phương diện âm nhạc, tôi hiểu mình là một tân binh hoàn toàn mới so với tất cả mọi người. Vì vậy, những phản hồi về việc cần cố gắng hay hoàn thiện thêm ở khâu này, khâu kia đối với tôi là những góp ý vô cùng quý giá để tôi biết mình phải làm gì trong tương lai.

Khán giả đã nhớ đến tôi với vai trò gắn liền với thời trang suốt một thập kỷ, và tôi không muốn chỉ vì một MV mà mọi người quên đi xuất phát điểm đó. Khi lấn sân sang âm nhạc, tôi xác định đây chỉ là một phương thức mới để kể câu chuyện của mình. Hình ảnh và thời trang vẫn luôn là cốt lõi, là giá trị mà tôi đã xây dựng bấy lâu nay nên không thể tách rời.

Sau MV debut, Châu có hoạch định cho các sản phẩm âm nhạc tiếp theo chưa?

Về các kế hoạch tương lai, tôi vẫn giữ quan điểm cũ: tôi không phải là người thích đặt ra những mục tiêu quá lớn rồi tự tạo áp lực buộc bản thân phải đạt được bằng mọi giá. Tôi cũng không muốn nói trước bất cứ điều gì.

Với nghệ thuật, tôi không cảm thấy mình phù hợp trong một môi trường có những 'deadline' quá khắt khe, kiểu như năm nay phải có EP, năm sau phải có album. Tôi tin mình làm việc hiệu quả nhất khi được tự do sáng tạo. Âm nhạc giống như nơi để tôi giải tỏa và nuôi nấng cảm xúc. Nếu năm nay tôi hoàn thiện được 3 hay 5 bài hát, nó sẽ trở thành EP; nhưng nếu số lượng lên đến 15 bài, đó sẽ là một album.

Hiện tại, tôi chưa thể hứa hẹn trước với khán giả về một kế hoạch cụ thể nào. Tôi muốn tập trung làm nhạc trước đã. Bản thân còn quá mới mẻ trong lĩnh vực này, vì vậy tôi muốn để sản phẩm tự trả lời thay vì đưa ra những lời hứa hẹn quá sớm.

Thời điểm nào khiến bạn nhận ra tình yêu dành cho âm nhạc lớn đến mức thôi thúc mình phải bắt đầu hành trình này?

Âm nhạc đã hiện hữu trong tôi từ khi còn rất nhỏ. Ngày ấy, tôi chưa định hình được mình thích gì, nhưng hễ là những môn liên quan đến nghệ thuật như vẽ, đàn, hát hay đóng giả làm diễn viên trước gương, tôi đều thực hiện một cách say mê. Dù bố mẹ tôi quen nhau từ trường nhạc nhưng họ lại không định hướng tôi theo con đường này. Thậm chí, khi tôi học đàn Organ suốt 5 năm, bố đã không mua đàn Piano cho tôi vì sợ con gái quá sa đà vào nghệ thuật.

Tôi từng thi vào trường tài chính theo một lộ trình bình thường, nhưng sâu thẳm trong lòng, bất cứ khi nào có cơ hội được làm nghệ thuật, tôi đều đón nhận nồng nhiệt. Cho đến năm 2019, khi bước qua một sự đổ vỡ trong tình cảm và đối mặt với giai đoạn dịch bệnh, mọi thứ dường như đóng băng. Trong khoảng thời gian loay hoay và có phần lạc mất chính mình đó, tôi đã tìm lại cây đàn.

Chính lúc ngồi hát một mình, tôi nhận ra âm nhạc có khả năng chữa lành kỳ diệu. Cảm giác ấy giống như việc ta nghe một bài hát và thấy người nghệ sĩ đang nói hộ tiếng lòng mình. Tôi yêu âm nhạc vì sức mạnh kết nối qua âm thanh và lời ca. Ngay cả trong những chuyến đi Fashion Week bận rộn, tôi có thể bỏ qua nhiều việc khác nhưng chưa bao giờ bỏ một buổi học hát nào. Lúc ấy, tôi chưa có mục tiêu cụ thể, chỉ biết rằng ca hát giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và thực sự được là chính mình.

Bài hát mà Châu nghe nhiều nhất trong thời gian ấy là bài gì?

Thời điểm đó, tôi nghe nhiều nhất là các album của Adele. Tôi đã dành suốt 6 năm chỉ để tập trung học hát Ballad, từ cách mở khẩu hình đến vị trí âm thanh, vì lúc ấy tôi tin rằng mình sẽ theo đuổi dòng nhạc này. Với tôi, Ballad rất dễ chạm đến cảm xúc và truyền tải câu chuyện một cách trực diện. Tôi ngưỡng mộ giọng hát đầy nội lực của Adele; khi nhìn cô ấy đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy sự tự do tuyệt đối, như thể cô ấy đang nói ra nỗi lòng mình trên một giai điệu vậy.

Tuy nhiên, thực tế là tôi lại ra mắt với Big Girl Don't Cry.

Tôi đã thay đổi rất nhiều. Sau trải nghiệm với Em Xinh, tôi bắt đầu tiếp cận và phân tích nhiều dòng nhạc khác nhau. Với cá nhân tôi, mỗi con người đều có nhiều phiên bản khác nhau ẩn chứa bên trong. 'Big Girl Don't Cry' đại diện cho một phiên bản rất yếu đuối của tôi. Bình thường tôi có thể nói chuyện bằng tông giọng này, nhưng khi buồn hay lúc tâm sự với người thân thiết như anh Binz, tôi lại dùng một chất giọng khác. Ngay cả khi trò chuyện với thú cưng, tôi cũng có một tông giọng riêng.

Cách hát trong Big Girl Don't Cry chính là tiếng lòng của tôi khi thấy mình mong manh nhất. Tôi tin rằng thể loại nhạc và cách mình thể hiện sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc tại thời điểm đó, tôi đang là phiên bản nào của chính mình.

Trước Châu Bùi, Chi Pu cũng từng là một hot girl, KOL chuyển hướng âm nhạc và đối mặt với những áp lực dư luận khá tương đồng với những gì bạn đang trải qua. Bạn có đọc hay để tâm đến những bình luận so sánh giữa mình và Chi Pu không?

Thực sự là đến hôm nay bạn nhắc đến tôi mới biết, vì sau khi ra mắt MV, tôi chỉ dành khoảng một ngày để đọc các bình luận rồi nhanh chóng quay lại với công việc và các dự án tiếp theo. Tôi không quá bận lòng về những sự so sánh với chị Chi Pu. Về những ý kiến trái chiều xoay quanh giọng hát, tôi muốn chia sẻ rằng mọi người không cần quá khắt khe đâu, vì tất cả những gì mọi người nói, chính tôi mới là người tự mình soi xét từ trước. Thậm chí, tôi còn nhìn ra những điểm chưa tốt của bản thân mà khán giả chưa kịp nhắc tới. Tôi là kiểu người luôn dự tính trước mọi trường hợp, kể cả những kịch bản tệ nhất có thể xảy ra.

Hiện nay có nhiều ý kiến cởi mở cho rằng khán giả nên thay đổi định kiến về một sản phẩm âm nhạc hay hoặc một nghệ sĩ biểu diễn. Có những nghệ sĩ thiên về giọng hát (vocal), nhưng cũng có những người thế mạnh là hình ảnh và trình diễn (performance). Với Châu Bùi thì sao?

Tôi đồng tình với quan điểm đó. Trong thời đại mới, mỗi ngành nghề đều có nhiều cách thức biểu đạt khác nhau, mở ra những cơ hội mới cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện bản sắc riêng. Tuy nhiên, tôi không kỳ vọng hay cố gắng cưỡng cầu việc khán giả phải chấp nhận ngay lập tức một thứ gì đó quá mới mẻ. Việc công chúng có công nhận mình hay không nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi; điều duy nhất tôi có thể làm là tập trung tối đa để thực hiện tốt nhất những gì mình đang có trong tay.

Thực tế, trước kỳ nghỉ Tết vừa qua, tôi đã rất khắt khe với chính mình. Tôi từng đặt ra vô số tiêu chí về việc phải học cái này, luyện cái kia để trở thành một người cầm mic. Nhưng sau một quãng thời gian tĩnh lặng, tôi nhận ra rằng mình nên tận hưởng hành trình học tập đó thay vì tự tạo áp lực. Tôi đã dành nhiều năm để 'đầu tư' cho nền tảng: từ việc học cách điều khiển giọng hát, làm quen với kỹ thuật phòng thu, tìm hiểu quy trình sản xuất một bản phối (beat) cho đến những khó khăn khi viết nhạc. Khi đã có trong tay bộ kỹ năng cơ bản, tôi ngồi lại để nhìn nhận: 'Trong tất cả những gì đã học, điều gì gần gũi với mình nhất?'.

Tôi nhận ra mình là một cô gái có quá nhiều câu chuyện để kể. Tôi sống nhiều trong suy nghĩ, có sự nhạy cảm và thấu cảm rất lớn - và tôi tin đó chính là lợi thế nghệ thuật lớn nhất của mình. Dù truyền tải qua hình thức nào, từ âm nhạc đến thời trang, qua ánh mắt hay cử động, tất cả đều chứa đựng sự nhạy cảm đó. Chỉ khi đủ tinh tế để hiểu nỗi buồn của chính mình ra sao, tôi mới có thể giúp khán giả chạm đến cảm xúc đó.

Bên cạnh đó, hình ảnh vẫn là thế mạnh cốt lõi mà tôi không bao giờ từ bỏ. Nó giống như một đứa trẻ tôi đã nuôi nấng suốt 10 năm, trải qua đủ mọi thăng trầm, chỉ trích lẫn khen ngợi để hình thành nên một nhãn quan duy mỹ riêng biệt. Từ trước đến nay, khi đứng trước một khung hình, tôi luôn cảm nhận được âm thanh ẩn sau đó sẽ như thế nào.

Vì vậy, tôi định hình mình là một nghệ sĩ mà qua bất cứ sản phẩm nào, tôi cũng sẽ kể được một câu chuyện trọn vẹn, nơi hình ảnh và âm nhạc luôn song hành, hòa quyện làm một.

5 năm nữa nhìn lại Big Girl Don’t You Cry, Châu mong muốn mình sẽ nhìn thấy được điều gì từ phiên bản của chính mình ngày hôm nay?

Tôi từng dành rất nhiều thời gian chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tâm trí mình lại nhạy cảm đến thế, tại sao mọi nỗi khổ đau dường như đều khởi nguồn từ tâm mà ra. Khi ngồi viết lại tất cả những gì đang có, tôi thấy mình thực sự may mắn, nhưng cảm xúc bên trong vẫn cứ trồi sụt không ngừng. Tôi không giấu giếm điều đó với khán giả, và đôi khi tôi tự hỏi: Phải chăng ông trời ban cho mình sự nhạy cảm mãnh liệt này để mình luôn có chất liệu làm nghệ thuật?

Nếu cảm xúc quá ổn định, có lẽ tôi sẽ không có được những nguồn cảm hứng khác biệt. Tôi có thể thay đổi tâm trạng chỉ trong vài phút, và khi viết, tôi có khả năng lặn sâu vào thế giới nội tâm đến mức như đang ở một thực tại khác.

Vì vậy, trong 5 năm tới, tôi mong mình sẽ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho những cảm xúc này. Tôi muốn hiểu rõ chúng là gì, chúng đã dẫn dắt mình đi đến đâu, để từ đó tôi thêm yêu và thương phiên bản Châu Bùi của ngày hôm nay. Hiện tại, tôi chọn cách sống trọn vẹn với sự nhạy cảm này vì tin rằng đây là món quà dành cho người làm nghệ thuật. Biết đâu 5 năm nữa, khi tâm thế đã quá bình thản và phơi phới, tôi lại không còn đủ sự thấu cảm hay những nỗi buồn sâu sắc để viết nên những điều chạm đến lòng người nữa? Tôi sẽ sống hết mình với hiện tại để 5 năm sau có thể mỉm cười hiểu rằng: Hóa ra, những xáo động này đều có ý nghĩa riêng của chúng.

Còn nếu có thể gặp lại cô gái của 6 năm trước - người đã âm thầm học hát một mình với tất cả sự kiên trì đó, bạn sẽ muốn nói điều gì với cô ấy bằng những trải nghiệm đang có?

Thời điểm đó, tôi thực sự chẳng có một kế hoạch cụ thể nào cả. Mọi người xung quanh đều thắc mắc: 'Học để làm gì?', nhưng tôi không thể trả lời được. Tôi chỉ biết rằng mình thấy vui và cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ từ bên trong. Trong mắt nhiều người, việc dành quá nhiều thời gian và tâm sức cho những điều nhỏ nhặt mà không có mục tiêu rõ ràng là một sự lãng phí, thậm chí là vô lý. Mọi người thường quan niệm học là phải để trở thành ai đó, phải đạt được cái gì đó, nhưng chính cái tư tưởng ấy lại tạo nên một áp lực quá lớn đối với tôi.

Lúc ấy, trong tâm trí tôi luôn có hai luồng ý kiến đối lập: một bên lý trí luôn chất vấn về kết quả, còn một bên cảm xúc lại thôi thúc mình cứ bước tiếp. Tôi đã loay hoay rất lâu để đi tìm câu trả lời. Nhưng giờ đây, nếu được nói với chính mình của những năm tháng đó, tôi chỉ muốn nhắn nhủ: 'Hãy tin vào cảm xúc và trái tim của mình'. Khi lý trí không thể đưa ra lựa chọn vì cái nào cũng có vẻ hợp lý, trái tim sẽ là người dẫn đường tốt nhất.

Tất nhiên, sự lựa chọn đó phải dựa trên một niềm tin đúng đắn: Rằng dù hành trình này có chậm hơn người khác, dù kết quả có thể không xuất sắc bằng ai kia, thì đó vẫn là bài học của riêng tôi và là con đường đưa tôi đến với phiên bản hoàn thiện hơn. Chúng ta chẳng thể nào biết trước được tương lai sẽ ra sao - nếu biết trước thì cuộc đời đã khác rồi. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với phiên bản 6 năm trước rằng: 'Em đã làm đúng rồi, cứ tin vào chính mình là đủ'.

Trong quá trình làm quen với âm nhạc, Binz hẳn là đóng vai trò quan trọng. Binz sẽ là một mentor khó tính, hay là một "anh bờ vai" để Châu thủ thỉ và tìm kiếm hỗ trợ mỗi khi gặp khó khăn?

Anh Binz luôn là một 'bờ vai' vô cùng vững chãi và dễ tính đối với tôi. Bản thân tôi là người có khả năng tự nhìn nhận những thiếu sót của mình rất rõ ràng. Trước khi ra mắt sản phẩm, tôi thường đã hình dung trước khán giả sẽ nhận xét gì, bởi tôi luôn là người đầu tiên tự đánh giá khắt khe nhất. Vì thế, đối với tôi, những phản hồi trái chiều từ công chúng khá nhẹ nhàng vì chúng không gây bất ngờ.

Vì tôi có xu hướng tự trách và luôn xoáy sâu vào những điểm chưa tốt, nên anh Binz đóng vai trò là người xoa dịu tâm hồn tôi. Anh luôn khuyên tôi hãy nhẹ nhàng với chính mình vì mọi thứ đã ổn rồi. Với tôi, một sản phẩm mang đến cho công chúng phải là phiên bản chỉn chu nhất trong khả năng, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho nghệ thuật. Chính vì vậy, tôi thường xuyên ngồi soi xét để tìm lỗi và chỉnh sửa, còn anh Binz sẽ là người ngăn tôi lại, giúp tôi nhận ra đâu là điểm dừng vừa đủ.

Tôi thậm chí phải ghi trong phòng một câu nói để tự nhắc nhở bản thân: 'Một sản phẩm mà mình vẫn thấy còn lỗi để phấn đấu và sửa đổi thì đó mới là tinh thần của một nghệ sĩ'. Dù vậy, anh Binz vẫn phải nhắc tôi điều này mỗi ngày vì tính cách tôi quá cầu toàn. Đôi khi tôi còn đùa rằng anh phải khó tính lên, nhưng anh không làm được vì anh luôn dành cho tôi sự yêu thương và bao dung.

Tôi không muốn mình chỉ sống trong những lời khen. Khi cần sự khắt khe để tiến bộ, tôi sẽ tìm đến mạng xã hội hoặc gọi điện cho những người bạn thẳng tính nhất. Ngược lại, những lúc cảm thấy áp lực quá lớn, tôi lại tìm về phía anh để được nghe những lời trấn an, giúp bản thân bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi có những người xung quanh thấu hiểu mình đến vậy.

Đặt vấn đề ngược lại khi Binz luôn là người nhẹ nhàng và khích lệ Châu đối với bạn trai mình thì thế nào? Châu có phản ứng thế nào khi lắng nghe âm nhạc của Binz?

Tôi nghĩ mình ở bên cạnh anh Binz đủ lâu để thấu hiểu thời điểm nào nên nói điều gì. Tôi luôn tin vào sự thẳng thắn. Vì anh ấy là một nghệ sĩ làm nhạc độc lập, nên gần như tôi là người duy nhất được lắng nghe mọi sản phẩm từ những bước đầu tiên; sự góp ý thẳng thắn lúc này là vô cùng cần thiết cho chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, khi đã trực tiếp làm nhạc, tôi hiểu rằng mọi thứ cần đúng thời điểm. Việc chọn lúc nào để đưa ra ý kiến mà không làm mất đi cảm hứng sáng tạo của đối phương vẫn luôn là một bài toán khó mà cả hai chúng tôi cùng phải học cách giải quyết qua những lần rút kinh nghiệm.

Tôi luôn chọn đứng về phía sự thẳng thắn, cố gắng tìm ra những điểm góp ý thực tế mà tôi biết chắc anh có thể làm tốt. Về kỹ thuật viết nhạc, tôi hoàn toàn không can thiệp vì anh dày dặn kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Nhưng về cách xử lý bài hát, tôi lại có một khả năng khá lạ: đôi khi tôi không nhìn ra vấn đề của chính mình, nhưng lại nhìn rất rõ người khác nên làm gì để tốt hơn.

Có những lúc anh Binz hỏi tôi có thể làm gì tốt hơn không, tôi sẽ gợi ý rất chi tiết. Chẳng hạn, tôi bảo anh hãy thử xử lý một chữ này khác đi, hoặc dùng tông giọng 'lè nhè' một chút như của một người đàn ông đang say, điều đó sẽ rất quyến rũ. Khi anh thử nghiệm và thành công, anh thường dành cho tôi những lời khen ngợi khiến tôi rất vui. Quan trọng hơn, tôi thấy anh thực sự tiếp nhận và thay đổi những chi tiết nhỏ đó trong bài hát của mình.

Tôi luôn phân định rõ điều gì mình nên góp ý và điều gì không nên chạm vào. Đặc biệt, khi anh gặp áp lực hay có những suy nghĩ khiến bản thân dần xa rời cá tính thật, tôi sẽ tìm mọi cách để kéo anh về với con người thật của mình trong nghệ thuật. Tôi nghĩ đó chính là cách chúng tôi nuôi dưỡng tình cảm bấy lâu nay: luôn nói cho nhau nghe những điều mà đối phương thực sự cần nghe.

Điều gì ở Binz khiến Châu cảm thấy yên tâm?

Anh là người hướng về gia đình, phần lớn thời gian anh đều ở nhà, và chính điều đó mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Niềm tin giữa chúng tôi không chỉ xây dựng bằng lời nói mà qua những cảm nhận rất bản năng. Tôi là người có trực giác mạnh; chỉ cần qua một ánh mắt hay một cử chỉ nhỏ, tôi có thể hiểu ngay đối phương đang cảm thấy thế nào. Với anh, mọi hành động và cách cư xử đều khiến tôi cảm thấy chắc chắn và tin cậy. Tôi tin vào cảm giác đó của mình, bởi nếu có bất kỳ điều gì không ổn, chắc chắn sẽ không bao giờ qua mắt được tôi.

Có 1 câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời “đề nghị”, nên thay mặt tất cả những người theo dõi 2 bạn, tôi xin phép được hỏi: Khi nào thì Châu Bùi và Binz mời khán giả “ăn cỗ”?

Châu và anh Binz cũng đã cùng nhau trò chuyện về vấn đề này rồi. Anh biết tôi vẫn còn rất nhiều hoài bão và dự định muốn thực hiện, nên anh không hề hối thúc. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi có một người đồng hành luôn thấu hiểu và tôn trọng mọi quyết định của mình. Anh thường xuyên động viên và nói rằng, anh không muốn là người ngăn cản tôi thực hiện những điều mà tôi xem là sứ mệnh của mình.

Đã có lúc tôi cảm thấy áp lực về mặt thời gian. Nhưng sau đợt 'giác ngộ' hồi đầu năm, khi học được cách yêu thương bản thân hơn, tôi đã tự dặn mình phải bình tĩnh lại. Mọi khung thời gian cũng chỉ là những con số mang tính tương đối. Chuyện kết hôn có thể đến sớm, cũng có thể phải vài năm nữa, tôi muốn để mọi thứ diễn ra tự nhiên thay vì hứa hẹn trước vì sợ 'nói trước bước không qua'.

Đôi khi tôi cũng hay hỏi nhỏ anh: 'Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đợi thêm vài năm nữa vẫn ổn đúng không?'. Và câu trả lời luôn là sự ủng hộ tuyệt đối. Có lẽ vì mối quan hệ của chúng tôi đang diễn ra rất êm đềm và hạnh phúc nên cả hai đều không cảm thấy bị thúc giục, ngoại trừ áp lực từ gia đình. Đôi khi tôi còn tự hỏi, nếu kết hôn thì cuộc sống của mình sẽ khác đi như thế nào, vì hiện tại mọi thứ giữa chúng tôi đã quá ổn định và tuyệt vời rồi. Đó vẫn là một nỗi băn khoăn nho nhỏ, nhưng trên hết, tôi muốn tận hưởng trọn vẹn sự bình yên mà chúng tôi đang có.

Cám ơn Châu Bùi vì cuộc trò chuyện, chúc bạn sẽ luôn tận hưởng hành trình mình chọn!