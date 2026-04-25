Đoạn clip 10 giây viral cho thấy sự chuyên nghiệp của Nayeon

Mới đây, một đoạn clip ghi lại Nayeon (TWICE) đang viral trên MXH. Cụ thể, sau khi hoàn thành điệp khúc Cry For Me, các thành viên nhanh chóng di chuyển để ghép đội hình cho bản phối mới của bài hát. Trong khoảnh khắc chuyển tiếp ngắn ngủi ấy, Nayeon vừa hát xong, vừa nhảy hết công suất dưới cơn mưa nhưng vẫn kịp điều chỉnh cột hơi để chuẩn bị bước vào verse tiếp theo.

Đáng chú ý, cô nàng bình tĩnh che miệng để lấy lại nhịp thở, đồng thời khéo léo đưa micro ra xa nhằm tránh tiếng thở lọt vào mic. Chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại khiến netizen phải gật gù vì cho thấy kinh nghiệm sân khấu dày dạn của Nayeon. Việc kiểm soát hơi thở khi vừa vận động mạnh vừa phải hát live vốn là kỹ năng không hề dễ, đòi hỏi nghệ sĩ phải có thể lực tốt, xử lý nhanh và hiểu rõ cơ thể mình. Nayeon làm mọi thứ mượt mà đến mức nếu không xem kỹ, nhiều người thậm chí sẽ không nhận ra cô vừa tranh thủ “reset” lại hơi thở chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Bên dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận gọi Nayeon là “sách giáo khoa idol”, hình mẫu chuẩn chỉnh cho một thần tượng Kpop. Cô nàng sở hữu giọng hát tốt đối với một lead vocal, kỹ năng vũ đạo ổn áp, phản xạ sân khấu nhanh nhạy và thần thái sáng ngời. Những điều này giúp Nayeon trở thành gương mặt đứng center của nhóm, dễ dàng thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả. Không ít ý kiến nhận xét Nayeon là kiểu idol nhìn tưởng nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng lên sân khấu lại cực kỳ bản lĩnh và chắc nghề.

Ngoài kỹ năng idol, visual của Nayeon cũng lại trở thành tâm điểm chú ý. Trong đoạn clip quay giữa trời mưa ở Singapore, góc nào của nữ thần tượng cũng sắc bén với đường nét rạng rỡ, biểu cảm cuốn hút và nguồn năng lượng tươi mát như trái cây. Nhiều fan ví cô như quả kiwi, mang đến sự ngọt ngào, vui vẻ và chỉ cần xuất hiện là khiến sân khấu cũng trở nên sôi động.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Nayeon vẫn được xem là một trong những idol toàn diện của gen 3 Kpop: biết hát, biết nhảy, biết làm chủ máy quay, biết khuấy động đám đông và đặc biệt là luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho người hâm mộ. Có lẽ vì thế mà chỉ một khoảnh khắc vài giây cũng đủ khiến cô tiếp tục viral khắp MXH.

Nói thêm về đêm nhạc, TWICE đặt chân đến Singapore vào ngày 12/10 năm ngoái nhưng phải hơn 6 tháng sau, khoảnh khắc điều chỉnh hơi thở của Nayeon mới nhận được nhiều sự chú ý. 9 mỹ nhân nhà JYP biểu diễn 2 concert tại Đảo quốc Sư Tử, chào đón hơn 22 nghìn người hâm mộ tới tham dự, tẩu tán hết veo vé xem concert.

Nayeon: Center bất bại của TWICE, visual xinh hơn điếu đổ nhưng chiếc răng thỏ mới “đắt giá” nhất

Nayeon tên thật là Im Na Yeon, sinh năm 1995 tại Seoul. Cô là chị cả của TWICE, đồng thời cũng là một trong những thành viên đầu tiên được công chúng chú ý ngay từ thời điểm nhóm mới debut nhờ visual chuẩn gu Hàn, nụ cười rạng rỡ và khí chất idol rõ nét. Trước khi ra mắt cùng TWICE vào năm 2015, Nayeon từng có nhiều năm làm thực tập sinh tại JYP Entertainment và trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt về thanh nhạc, vũ đạo lẫn kỹ năng sân khấu. Chính quãng thời gian này đã giúp cô xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành một trong những center nổi bật nhất Kpop thế hệ 3.

Gia cảnh của Nayeon được đánh giá khá ổn định. Cô lớn lên trong môi trường đủ đầy, được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật từ sớm. Mẹ của nữ idol từng xuất hiện trong vài câu chuyện hậu trường do Nayeon chia sẻ, cho thấy mối quan hệ gần gũi và ấm áp. Từ nhỏ, cô đã sở hữu tính cách hoạt bát, thích ca hát và luôn nổi bật trong đám đông nhờ nguồn năng lượng tích cực. Đây cũng là lý do nhiều người cho rằng Nayeon sinh ra để đứng trên sân khấu, bởi từ ngoại hình đến thần thái đều rất hợp với nghề idol.

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, Nayeon được là “center bất bại” của TWICE. Dù nhóm sở hữu đội hình toàn visual mạnh, cô vẫn luôn dễ dàng hút mắt nhờ biểu cảm linh hoạt, ánh mắt biết nói và khả năng tạo năng lượng vui tươi cho sân khấu.

Về sự nghiệp cá nhân, Nayeon cũng là thành viên đầu tiên của TWICE debut solo với mini album IM NAYEON. Ca khúc chủ đề POP! tạo hiệu ứng mạnh, giúp cô chứng minh sức hút riêng ngoài hoạt động nhóm. Ca khúc mang về cho Nayeon chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp idol và album bán được hơn 500 nghìn bản.

Một trong những đặc điểm ngoại hình gắn liền với tên tuổi Nayeon suốt nhiều năm chính là chiếc “răng thỏ” trứ danh. Hai chiếc răng cửa hơi nhô nhẹ tạo nên nụ cười rất riêng, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu, trở thành dấu ấn nhận diện của cô giữa dàn idol đông đúc. Không ít người xem đây là “vũ khí gây sát thương” giúp Nayeon hút được một lượng fan boy lớn. Tuy nhiên sau này, nữ idol được cho là đã chỉnh sửa hoặc can thiệp nha khoa khiến chiếc răng thỏ không còn rõ như trước.

Sự thay đổi này từng gây tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận fan tiếc nuối vì cho rằng chiếc răng thỏ chính là nét duyên độc nhất vô nhị của Nayeon, giúp nụ cười cô sinh động và tự nhiên hơn. Trong khi đó, số khác ủng hộ việc cô chăm chút ngoại hình theo ý muốn cá nhân. Dù vậy, nhiều bình luận vẫn nhận xét hàm răng hiện tại của nữ idol đều và trắng hơn nhưng đôi lúc thiếu đi cảm giác tự nhiên, thậm chí bị chê là hơi “giả trân” so với vẻ đáng yêu ngày trước.

Dẫu ngoại hình có thay đổi theo thời gian, điều khiến Nayeon giữ vững sức hút vẫn là khí chất idol hiếm có. Cô hiểu máy quay, biết cách giao tiếp với khán giả, kiểm soát sân khấu tốt và luôn mang tới cảm giác tươi sáng mỗi lần xuất hiện. Với nhiều fan Kpop, Nayeon không chỉ là center của TWICE mà còn là hình mẫu tiêu biểu cho một nữ idol thành công: xinh đẹp, chuyên nghiệp và có dấu ấn riêng khó thay thế.