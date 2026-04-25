“Công chúa lai” đầu tiên của showbiz: Bị cấm hoạt động suốt 4 năm, nay làm ca sĩ mạng ra nhạc không ai nghe

Chocolat - nhóm nhạc Hàn mở đường cho thế hệ thần tượng con lai

Nhóm nữ Chocolat ra mắt vào tháng 8/2011 dưới sự quản lý của Paramount Music, hoạt động chủ yếu trong giai đoạn 2011-2013 trước khi rơi vào trạng thái “đóng băng” và chính thức tan rã vào năm 2017 khi hết hạn hợp đồng. Đội hình quen thuộc nhất của nhóm gồm Min Soa, Juliane, Tia Hwang Cuevas, Melanie, cùng 2 thành viên rời nhóm là Jaeyoon và Lori.

Ngay từ khi debut, Chocolat đã thu hút sự chú ý nhờ xuất thân khác biệt: nhóm nữ Kpop đầu tiên có đa số thành viên là người lai (nửa Hàn - nửa phương Tây), trong đó 3/5 thành viên mang dòng máu Mỹ - Hàn. Điều này giúp cả nhóm gây tò mò và được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn quốc tế, nhưng đồng thời cũng vấp phải không ít phản ứng trái chiều tại Hàn Quốc. Ở thời điểm đó, tiêu chuẩn “thuần Hàn” đã tạo nên bức tường vô hình đối với những idol con lai, khiến họ không dễ dàng hoạt động tại thị trường này

Chocolat theo đuổi chất nhạc electropop và R&B, với các ca khúc tiêu biểu như Syndrome, I Like It và đặc biệt là Black Tinkerbell - sản phẩm âm nhạc cho thấy sự chuyển hướng từ hình tượng tươi sáng, dễ thương sang phong cách cá tính, gai góc hơn. Dù có ý tưởng hay định hướng rõ ràng và yếu tố khác biệt, nhóm vẫn không thể bứt phá lên mainstream. Năm 2017, Chocolat tan rã, một cái kết đã được dự đoán từ trước.

Chocolat - Syndrome

Nguyên nhân chủ yếu đến từ quy mô công ty quản lý nhỏ, chiến lược quảng bá hạn chế, lịch comeback hời hợt, cũng như việc công chúng chỉ quan tâm đến câu chuyện con lai hơn là âm nhạc. Quan trọng hơn, ở thời điểm đầu thập niên 2010, Kpop vẫn chưa thực sự cởi mở với sự đa dạng về chủng tộc, khiến Chocolat phần nào bị ghẻ lạnh và thậm chí chịu những định kiến, kỳ thị vì không mang sở hữu dòng máu “chuẩn Hàn”.

Dù không thành công về mặt thương mại, Chocolat ngày nay thường được nhìn nhận như một trường hợp như một nhóm nhạc đi trước thời đại và xứng đáng có một sự nghiệp thành công hơn. Họ góp phần mở đường cho thế hệ idol lai sau này, trong bối cảnh Kpop dần toàn cầu hóa và cởi mở hơn với sự đa dạng. Nếu đặt cạnh những nghệ sĩ mang hai dòng máu như Jeon Somi, Nancy, Vernon… có thể thấy sự xuất hiện của Chocolat như một bước thử nghiệm sớm, nhưng chưa gặp đúng thời điểm để được công nhận.

Tia - “công chúa lai” đầu tiên của Kpop, đẹp như thiên thần nhưng sự nghiệp ca hát lại hẩm hiu vô cùng

Giữa đội hình toàn con lai, Tia nổi bật nhất với ngoại hình xinh xắn như thiên thần ở tuổi 14. Cô nàng sở hữu ngũ quan và đường nét hài hòa nhất nhóm, vừa đẹp kiểu Hàn mà vẫn phảng phất nét phương Tây. Cùng với chiều cao lý tưởng 1m67, Tia được giao vị trí center của Chocolat, đại diện cho hình ảnh cả nhóm. Cô nàng được ưu ái tới mức, thời lượng lên hình trong MV debut Syndrome gần như thuộc về mình cô. Các thành viên khác “lập loè” đằng sau, xuất hiện một chút trong khung hình chung.

Tuy nhiên, nhan sắc của Tia cũng không thể cứu vãn Chocolat. Năm 2017, công chúng chỉ biết Chocolat đã tan rã sau khi Tia đăng tải thông báo chính thức rằng hợp đồng của cô đã hết hạn và cô sẽ không còn hoạt động dưới danh nghĩa thành viên Chocolat. Trong lời nhắn gửi đến người hâm mộ, cô bày tỏ sự biết ơn với tình cảm đã nhận được suốt nhiều năm, đồng thời cho biết vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc và mong khán giả ủng hộ những dự án tương lai.

Trong một lần tham gia podcast Korean Cowboys cùng Joel Jay Lane và Aron, Tia tiết lộ rằng dù nhóm chỉ chính thức tan rã vào năm 2017, nhưng thực tế các hoạt động đã dừng lại từ khoảng năm 2013. Cô thừa nhận rằng trong thời gian dài, các thành viên không thể lên tiếng về tình trạng của nhóm do ràng buộc hợp đồng, đồng thời chỉ có thể âm thầm sống cuộc sống riêng, không thể làm việc gì khác do điều khoản ký kết với công ty.

Sau khi Chocolat tan rã, Tia là thành viên hiếm hoi vẫn tiếp tục theo đuổi con đường giải trí. Cô ký hợp đồng với một công ty mới và tham gia thử vai diễn xuất, trong khi các thành viên còn lại rút lui khỏi ngành và chọn cuộc sống riêng. Ở thời điểm hiện tại, Tia đã chuyển về Mỹ sống, và chưa từng từ bỏ đam mê ca hát của mình.

Dạo quanh một vòng Instagram, cô nàng đang làm ca sĩ mạng, chủ yếu đăng tải một vài phân đoạn hát ngắn trên trang cá nhân. Dù thế, sự nghiệp solo đến giờ vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả. Trên Spotify, Tia chỉ có xấp xỉ 200 người nghe hàng tháng với lượt nghe lẹt đẹt. Các sản phẩm âm nhạc độc lập cũng không phổ biến trên thị trường, cho thấy tên tuổi và sản phẩm âm nhạc của cô thiếu sức hút, không đem lại sự tò mò cho người hâm mộ.

Ở tuổi 29, Tia có lẽ sẽ khó chạm tới ánh hào quang như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bù lại, cô nàng vẫn gây ấn tượng với visual ngọt ngào không khác gì thời còn hoạt động với Chocolat. Nếu có khác, đó chỉ là cô nàng ngày càng trưởng thành hơn, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo hơn so với một cô bé 14 tuổi năm nào. Ngoài ra, Tia đã kết hôn với bạn trai, DAVII, vào đầu năm 2024.