Mỹ nhân Việt trăm tỷ sáng tác cả rổ hit nhưng cứ hát là flop, bị chê thẳng “giọng không bằng AI”

LyLy bị chê "hát không bằng AI"

Mới đây, phiên bản tiếng Anh của ca khúc Mưa Rào Và Đại Dương - sản phẩm mới nhất của LyLy bất ngờ gây chú ý trên TikTok. Bản dịch do một người hâm mộ thực hiện được đánh giá cao ở khả năng chuyển ngữ mượt mà, giữ nguyên tinh thần ca khúc gốc. Phiên bản này còn sử dụng AI để thể hiện phần giọng hát.

Video nhanh chóng viral và thu hút sự quan tâm của chính chủ. LyLy không giấu được sự thích thú, trực tiếp để lại bình luận xin phép được cover lại phiên bản tiếng Anh này. Phản ứng cởi mở của nữ ca sĩ nhận về nhiều thiện cảm của cư dân mạng, cho thấy sự cập nhật nhanh nhạy, không nề hà việc ca khúc của mình được thể hiện bởi AI và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm.

Tuy nhiên, cũng từ đây, những so sánh bắt đầu xuất hiện. Một bên là bản AI thể hiện ca khúc, một bên là chính LyLy với phần cover của mình. Dù không ít khán giả dành lời khen cho sự nỗ lực của nữ ca sĩ, mạng xã hội vẫn ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí có những bình luận thẳng thắn cho rằng “LyLy hát không bằng AI”.

Nhiều người cảm nhận, phiên bản AI của Mưa Rào Và Đại Dương được nhận xét là dễ nghe, tròn trịa và tạo cảm giác cuốn hút nhất định. Trong khi đó, phần thể hiện của LyLy - dù là chính tác giả lại chưa hoàn toàn thuyết phục được một bộ phận người nghe về mặt cảm xúc.

Dẫu vậy, cần nhìn nhận câu chuyện một cách công tâm. Âm nhạc vốn mang tính cá nhân, phụ thuộc vào gu thưởng thức của từng khán giả. Với nhiều người, giọng hát của LyLy vẫn có sức hút riêng. Quan trọng hơn, cô chính là người viết nên ca khúc này, vì vậy cách xử lý cũng phản ánh đúng tinh thần và cảm xúc nguyên bản của tác giả. Những yếu tố như cá tính, trải nghiệm sáng tác hay cách truyền tải câu chuyện phía sau bài hát là điều mà AI không thể thể thay thế nghệ sĩ.

LyLy sao cứ mãi "dính dớp" flop?

Mưa Rào Và Đại Dương được LyLy phát hành vào ngày 8/4/2026, đánh dấu một trong những dự án được đầu tư mạnh tay nhất trong sự nghiệp của cô. MV mang concept bàn cờ Vương - Hậu, với sự góp mặt của nam chính Vĩnh Đam, đồng thời đánh dấu màn tái hợp sau thành công của Thỏ Ơi!!. Với nền tảng truyền thông sẵn có, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý ở thời điểm ra mắt.

Tuy nhiên, hiệu ứng lại không kéo dài như kỳ vọng. Sau 2 tuần lên sóng, MV vẫn chưa chạm mốc 1 triệu lượt xem (tính đến ngày 25/4). Tốc độ tăng trưởng chậm, độ lan tỏa trên mạng xã hội cũng không quá nổi bật. Một lần nữa, LyLy rơi vào tình trạng quen thuộc: sản phẩm được đầu tư nhưng chưa tạo được cú bật mạnh về thành tích.

LyLy thành công ở vai trò nhạc sĩ với loạt hit đình đám như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà (gắn liền với AMEE), Missing You (Phương Ly), Không Sao Mà Em Đây Rồi (Suni Hạ Linh) hay Từng Là Của Nhau (Bảo Anh). Những ca khúc này cho thấy khả năng viết giai điệu bắt tai, nắm bắt xu hướng và tạo hit rất tốt.

Ngược lại, khi đứng ở vị trí ca sĩ, LyLy lại chưa thể duy trì phong độ tương tự. Cột mốc lớn nhất của cô vẫn là 24h - bản hit vượt 193 triệu lượt xem, từng đưa tên tuổi nữ ca sĩ lên một vị trí khác biệt. Tuy nhiên, sau đó, các sản phẩm như Bởi Vì Là Khi Yêu, Lời Đường Mật hay EP LoveLy đều chỉ dừng ở mức “nghe ổn”, thiếu cú nổ đủ lớn để tạo dấu ấn dài hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ, âm nhạc của LyLy thường phát huy tối đa hiệu quả khi được thể hiện bởi những giọng ca có màu sắc rõ rệt và cá tính vocal mạnh. Trong khi đó, chính cô lại chưa tạo được dấu ấn đủ sâu trong cách hát để nâng tầm các sáng tác của mình.

Một cách công tâm, LyLy thể hiện Mưa Rào Và Đại Dương ở mức tròn trịa, dễ nghe, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Giai điệu quen thuộc, cách xử lý thiếu điểm nhấn khiến cao trào chưa đủ lực để tạo bứt phá cảm xúc. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cô đang lặp lại vòng an toàn, chưa có sự đột phá rõ rệt. Thậm chí, có quan điểm nhận định ca khúc không hề tệ, nhưng phần thể hiện khiến tổng thể trở nên “bình thường hóa”. Nếu được giao cho những giọng ca ballad có nội lực mạnh hơn, hiệu ứng cảm xúc có thể đã khác.

Bên cạnh âm nhạc, năm 2026 cũng mở ra hướng đi mới khi LyLy lấn sân điện ảnh với Thỏ Ơi!! - bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, đạt doanh thu hơn 450 tỷ đồng. Thành công này giúp cô được gắn với danh xưng “nữ chính trăm tỷ”, đồng thời mở rộng hình ảnh cá nhân ra ngoài âm nhạc.

Tuy nhiên, nghịch lý vẫn chưa được giải quyết. Trong khi hình ảnh ngày càng đa dạng và có thêm cơ hội phát triển, âm nhạc của LyLy lại chưa có sự chuyển mình tương xứng. Mưa Rào Và Đại Dương một lần nữa cho thấy cô vẫn đang loay hoay trong vùng an toàn.

LyLy không thiếu tài năng, thậm chí sở hữu lợi thế lớn khi có thể tự sáng tác. Nhưng để vượt qua cái bóng của 24h và thoát khỏi nhận định “nhạc hay nhưng hợp với người khác hơn”, cô có lẽ cần một cú bẻ lái rõ ràng hơn không chỉ trong tư duy âm nhạc mà còn ở cách thể hiện, để tìm ra bản sắc riêng đủ mạnh khi đứng ở vị trí ca sĩ.