EXO mở màn concert ở Việt Nam cháy thôi rồi, hát live - nhảy đỉnh còn mặc cả áo dài “chiều” fan

Mở màn “rực cháy” xuyên bầu trời TP.HCM, 5 chàng trai hát live nhảy đỉnh khiến fan vỡ oà

Tối 25/4, concert PLANET #6 - EXhOrizon của EXO chính thức sáng đèn Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Trở lại đất nước hình chữ S sau 11 năm, EXO nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, không chỉ từ đại gia đình EXO-L Việt mà còn từ cộng đồng fan ở các nước trong khu vực. Tại đây, nhóm nam Hàn Quốc đình đám mang đến bữa tiệc âm nhạc hoành tráng xuyên suốt sự nghiệp hơn một thập kỷ, một đêm concert trọn vẹn đúng nghĩa. Trước đó, đêm nhạc được ghi nhận sold-out, tẩu tán gần 20.000 vé, cho thấy sức hút chưa từng giảm nhiệt của EXO.

Đúng 18h30, EXO xuất hiện trên sân khấu, mở màn với MAMA, ca khúc mang tính biểu tượng mở đầu cho tất cả. Khi giai điệu hùng tráng vang lên, cả khán đài như vỡ oà trước màn trình diễn mạnh mẽ của 5 chàng trai. Dưới hệ thống LED và visual choáng ngợp, 5 thành viên vừa nhảy vừa hát live với khí chất áp đảo, tái hiện trọn vẹn tinh thần huyền bí từng làm nên thương hiệu của bản nhạc debut huyền thoại.

Từng động tác vũ đạo được thực hiện dứt khoát, mạnh mẽ nhưng vẫn đồng đều chuẩn xác, cho thấy đẳng cấp của nhóm nam đã từng đứng trên đỉnh cao suốt nhiều năm. Giọng live ổn định cùng khả năng làm chủ sân khấu của các thành viên khiến ca khúc hơn chục năm tuổi vẫn giữ nguyên sức nặng. Không chỉ là màn biểu diễn gợi nhắc thanh xuân của EXO-L, MAMA còn chứng minh EXO vẫn là tượng đài sân khấu khó thay thế của Kpop.

Toàn bộ không gian SECC gần như rung chuyển bởi tiếng hò hét vang dội của hàng chục nghìn khán giả. Những tiếng gọi tên từng thành viên nối tiếp không ngừng, lightstick bạc phủ kín tạo nên biển sáng bùng nổ thị giác. Tiếp nối là Overdose, nhiều fan cảm thấy xúc động vì cuối cùng cũng được chứng kiến EXO trở lại Việt Nam sau 11 năm chờ đợi, ôn lại những ký ức hoài niệm. Xen lẫn sự bồi hồi là bầu không khí phấn khích tột độ khi khán giả đồng loạt hát theo, fanchant vang rền từng câu chữ. Năng lượng cuồng nhiệt từ người hâm mộ khiến đêm concert ngay từ mở màn đã nóng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh sân khấu mãn nhãn, visual của 5 thành viên cũng trở thành tâm điểm bàn tán ngay từ những giây đầu lộ diện. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, EXO vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì phong độ nhan sắc gần như không suy chuyển. Nhiều khán giả tò mò không biết EXO ăn uống thế nào mà trẻ mãi không già, càng trưởng thành càng điển trai và cuốn hút.

Trước giờ G vài tiếng, 5 chàng trai Suho, D.O, Chanyeol, Kai và Sehun đã có mặt tại SECC để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Cả nhóm hăng hái tập luyện để ghép đội hình, chạy sân khấu nhằm đem đến cho người hâm mộ một set diễn hoàn hảo. Các chàng trai xuất hiện trong bộ áo dài màu xanh than, thể hiện tình yêu thương tới đất nước Việt Nam và khán giả. “Đồng phục nhóm” của EXO khiến bộ phận fan đến sớm không khỏi phấn khích và hào hứng.

Anh cả Suho khoe visual mặt mộc điển trai hơn hoa, làn da trắng mịn như phát sáng dưới tiết trời chớm hè ở TP.HCM. Dù “nấm lùn” nhất nhóm, Suho vẫn biết cách khiến bản thân trở nên nổi bật nhờ ngoại hình chuẩn nam thần. D.O cũng gây thương nhớ không kém với vẻ ngoài thư sinh, hiền lành qua ống kính cam thường.

Không cần dàn dựng lộng lẫy hay tạo hình cầu kỳ, Kai vẫn thu hút mọi ánh nhìn giao diện nam tính cùng làn da nâu khỏe khoắn. Dân tình đang rất mong đợi vào tiết mục trình diễn vũ đạo của anh chàng và màn khoe 6 múi trứ danh của mình. Sehun vẫn toát ra nét lạnh lùng, bí ẩn khó cưỡng. Dù đội mũ lưỡi trai, Sehun vẫn không thể che đi nhan sắc tuấn tú cùng sống mũi cao làm nên thương hiệu.

Gây thích thú nhất là có lẽ là Chanyeol. Là “vitamin năng lượng” của nhóm, Chanyeol diện áo dài với quần short thay vì quần dài như các thành viên khác, khoe đôi chân thon thả, trắng mịn làm hội chị em không ngừng “xin vía”. Ngoại hình cao ráo, khôi ngô và cách mặc áo dài độc đáo giúp Chanyeol liên tục lọt vào camera của người hâm mộ. Được biết, anh cả Suho có chia sẻ rằng tới giờ soundcheck, Chanyeol mới biết áo dài phải mặc với quần dài nhưng không kịp thay trang phục.

Khoảnh khắc EXO diện áo dài đi tập dượt concert nhanh chóng lan truyền trên MXH và nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều netizen bày tỏ sự phấn khởi khi các thành viên không chỉ ghi điểm bởi visual phong thần mà còn thể hiện sự tinh tế, tôn trọng văn hoá Việt Nam khi lựa chọn áo dài trong ngày diễn ra concert tại TP.HCM. Không ít ý kiến cho rằng EXO đã kịp “nhập gia tùy tục”, cố gắng tạo sự kết nối với khán giả địa phương bằng những hành động gần gũi.

Bên cạnh đó, người hâm mộ có mặt từ sớm còn liên tục chia sẻ khoảnh khắc 5 chàng trai tươi cười vẫy tay, cúi chào và chủ động tương tác với fan dù đang bận tổng duyệt. Sự thân thiện cùng năng lượng rạng rỡ của EXO khiến cộng đồng EXO-L Việt càng thêm tự hào và nóng lòng chờ đợi tới buổi concert.