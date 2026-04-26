Tối 25/4, concert PLANET #6 - EXhOrizon của EXO chính thức diễn ra Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Trở lại đất nước hình chữ S sau 11 năm, EXO nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ đại cộng đồng người hâm mộ EXO-L Việt. Tại đây, nhóm nam Hàn Quốc đình đám mang đến bữa tiệc âm nhạc hoành tráng. Trước đó, đêm nhạc được ghi nhận sold-out, tẩu tán gần 20.000 vé, cho thấy sức hút chưa từng giảm nhiệt của dàn nam thần nhà SM.

Siêu hit quốc dân - Growl

Mở màn đêm diễn, các thành viên xuất hiện với visual "không góc chết", lập tức làm nóng bầu không khí bằng những bước vũ đạo sung sức và cực kỳ bùng nổ. Lần trở lại này, nhóm đã mang đến mảnh đất hình chữ S một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với loạt hit quốc dân từng khuynh đảo làng nhạc châu Á. Lần lượt những giai điệu kinh điển như MAMA, Growl, The Eve và Love Me Right vang lên khiến cả không gian concert bùng nổ. Khán giả ở mọi khán đài được dịp ôn lại kỷ niệm thanh xuân rực rỡ dưới sự dẫn dắt đầy nhiệt huyết của các thần tượng.

EXO vô cùng năng lượng trong Love Me Right

Đáp lại sức nóng từ những chàng trai đang cháy hết mình trên sân khấu, hàng ngàn người hâm mộ ở dưới đã tạo nên những màn fanchant ngợp trời, rền vang khắp không gian rộng lớn của SECC. Tiếng cổ vũ đồng thanh, chuẩn xác từng nhịp điệu không chỉ tiếp thêm lửa cho nghệ sĩ diễn càng sung hơn, mà còn chứng minh tình yêu mãnh liệt của cộng đồng fan Việt. Bất chấp việc liên tục thực hiện vũ đạo mạnh, nhóm vẫn duy trì phong độ biểu diễn cực kỳ ổn định. Kỹ năng hát live mượt mà cùng ngoại hình nam thần tỏa sáng rực rỡ tiếp tục khẳng định đẳng cấp vững chắc của một nhóm nhạc thâm niên.

Các thành viên EXO nhiệt tình giao lưu cùng người hâm mộ

Bên cạnh phần âm nhạc chuẩn quốc tế, điểm sáng của đêm diễn nằm ở phần giao lưu văn hóa đầy bất ngờ. Các thành viên liên tục cố gắng sử dụng tiếng Việt để trò chuyện cùng khán giả. Những câu chào hỏi, cảm ơn chân thành bằng ngôn ngữ bản địa cùng nụ cười thân thiện nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Đặc biệt, nhóm đã mang đến một món quà âm nhạc cực kỳ ấn tượng khi cùng fan hát ca khúc See Tình. Các thành viên ngẫu hứng nhún nhảy trơn tru và vui vẻ hòa giọng cùng biển người hâm mộ ở ngay phần điệp khúc.

EXO hát See Tình cùng fan cực mượt

Đặc biệt, một khoảnh khắc ngập tràn kỷ niệm đã diễn ra. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, Chanyeol khoe trọn visual lãng tử, cất giọng thể hiện ca khúc Người Ấy bằng tiếng Việt cực kỳ rõ chữ. Đối với cộng đồng fan lâu năm, đây là bài hát vô giá. 10 năm trước, anh cùng các thành viên từng gây bão mạng xã hội khi biểu diễn xuất thần ca khúc này tại sự kiện Music Bank tổ chức ở Hà Nội.

Chanyeol hát lại ca khúc Người Ấy sau 10 năm khiến fan vỡ òa

Sau một thập kỷ dài đằng đẵng, giai điệu thanh xuân ấy một lần nữa vang lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả đồng loạt hát theo nhịp điệu, tạo nên một biển fanchant thứ hai vô cùng xúc động. Nam ca sĩ thể hiện sự trân trọng tuyệt đối khi mỉm cười hướng micro về phía khán đài để cùng fan hoàn thành trọn vẹn bài hát.

EXO đã có đêm nhạc thành công cùng fan Việt

Khép lại gần ba giờ đồng hồ cháy hết mình, đêm nhạc ngoài trời đã thành công tốt đẹp. Lời chào tạm biệt của nhóm đi kèm lời hứa chắc nịch sẽ sớm quay trở lại đầy đủ thành viên của Sehun khiến fan không khỏi mong chờ. Đêm diễn không chỉ giải tỏa cơn khát âm nhạc của người hâm mộ mà còn một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ, nhan sắc thăng hạng và tài năng không hề suy giảm của các thần tượng Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Ảnh: febulous27/b100minglee