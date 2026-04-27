Trang Pháp lần đầu lọt top 20 Đạp Gió 2026, leo 9 bậc xuất sắc

Tối 25/4, Công diễn 2 của Đạp Gió 2026 chính thức khép lại với 8 sân khấu trình diễn nhóm, 4 lượt PK và màn loại trừ gây tiếc nuối của Đào Hân Nhiên và Giả Lai Nữ. Không quá bất ngờ khi tiết mục Ego-Holic của team Trang Pháp (An Kỳ, Ôn Tranh Vanh, Tiêu Tường) nhận được nhiều lời khen nhất đêm diễn, được đánh giá về chất lượng và đầu tư tốt. Không chỉ vậy, Công diễn 2 còn “mở khoá” không ít khoảnh khắc viral tới từ các Tỷ Tỷ, góp phần tạo nên một mùa giải được bàn luận nhiều nhất lịch sử show.

Trước khi bước vào vòng chọn đội - bài hát cho Công diễn 3, BTC chương trình đã công bố BXH mức độ yêu thích cá nhân của các Tỷ Tỷ sau Công diễn 2. Trật tự đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt vị trí của Trang Pháp thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Từng hạ cánh ở thứ hạng 22, Trang Pháp đã “phi mã” 9 bậc để đặt chân vào top 13.

Tại vòng đấu team, giữa lúc phần lớn thí sinh lựa chọn quảng bá những món đặc sản quen thuộc của Trung Quốc, nữ ca sĩ lại gây chú ý khi mang lên sân khấu kẹo lạc, món quà quê mộc mạc, gắn liền với nét văn hóa truyền thống Việt. Sự lựa chọn giản dị nhưng khác biệt ấy giúp cô nổi bật ngay từ những phút đầu xuất hiện. Không dừng lại ở đó, Trang Pháp còn ghi điểm mạnh nhờ khả năng giao lưu linh hoạt bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Trung, đồng thời khéo léo gửi lời mời bạn bè quốc tế đến khám phá Việt Nam.

Ở phần thi biểu diễn, Trang Pháp tiếp tục chứng minh sự thích nghi ngày càng tốt khi xử lý ca từ tiếng Trung mượt mà hơn hẳn những vòng đầu. Cô cũng tự tin đưa chất riêng qua X-part với đoạn rap tiếng Việt mạnh mẽ, cũng như thể hiện khả năng hát - nhảy vô cùng ổn định xuyên suốt màn trình diễn. Pha kết hợp cùng An Kỳ được đánh giá là tâm điểm của sân khấu, khi cả hai giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc và khuấy động không khí bằng nguồn năng lượng bùng nổ.

Dù vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng chưa thể xem là hoàn toàn an toàn, đây vẫn là tín hiệu tích cực dành cho Trang Pháp. Với một đại diện nước ngoài phải cạnh tranh trong môi trường khắc nghiệt như Đạp Gió 2026 , thứ hạng này cho thấy cô đang dần xây dựng được chỗ đứng riêng và nhận về sự ủng hộ đáng kể từ khán giả xứ tỷ dân. Nếu tiếp tục giữ phong độ hiện tại, hành trình phía trước của nữ ca sĩ Việt Nam hứa hẹn còn nhiều cơ hội bứt phá.

5 thí sinh được yêu thích nhất sau Công diễn 2, Vương Mông bất ngờ đứng hạng 1

Vương Mông đạt hạng 1 là điều không ai ngờ tới. Tài năng ca hát có hạn, liên tục vỡ giọng ở 3 tiết mục trình diễn, từ vòng solo đến Công diễn 2. Vương Mông là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất tại Đạp Gió 2026 khi liên tiếp vướng bàn tán vì thái độ trên sóng. Sau thất bại sít sao trước Trang Pháp ở vòng solo đầu tiên, cô bị nhận xét lộ rõ sự không hài lòng khi giữ gương mặt căng thẳng, hạn chế tương tác và phản ứng khá gượng gạo trước đối thủ.



Ở một diễn biến khác, Vương Mông tiếp tục tạo tranh luận khi ngồi khoanh tay trong thời khắc Triệu Tử Kỳ bị loại, thậm chí bị cho là gạt tay Lý Tiểu Nhiễm khi được kéo đứng dậy. Sau đó, cựu vận động viên Olympic giải thích rằng bản thân không chấp nhận “kịch bản” và đề cao tinh thần thắng thua minh bạch của thể thao. Chính sự thẳng thắn, cá tính mạnh cùng cách thể hiện ít mềm mỏng khiến Vương Mông khiến cô nhận về lượng lớn antifan tại Việt Nam.

Dù vậy, Vương Mông vẫn được đông đảo công chúng Trung Quốc yêu mến nhờ vị thế vững chắc trong làng thể thao quốc gia. Cô là cựu vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn, từng nhiều lần vô địch thế giới và giành 4 Huy chương Vàng Olympic, là một trong những gương mặt xuất sắc nhất lịch sử bộ môn này của Trung Quốc. Sinh năm 1984, Vương Mông nổi tiếng từ khi còn thi đấu nhờ tinh thần quyết liệt, cá tính bộc trực và luôn cháy hết mình trên sân băng. Với nhiều khán giả, chính sự mạnh mẽ ấy đã làm nên thương hiệu của cô, nên dù xuất hiện tranh luận trong gameshow, hình ảnh một nhà vô địch kỳ cựu vẫn giúp Vương Mông giữ được sức hút lớn.

Đứng thứ hai trong BXH tỷ tỷ hot nhất hiện tại là Trương Nguyệt. Trước thời điểm Đạp Gió 2026 lên sóng, Trương Nguyệt không phải gương mặt quá nổi bật trong danh sách thí sinh, ở cả MXH Trung lẫn Việt. Thế nhưng chỉ sau những tập đầu tiên, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng Trung Quốc và được xem là ứng viên sáng giá cho đội hình thành đoàn. Với 505 điểm sau vòng solo, Trương Nguyệt hiện giữ vị trí thứ 3 toàn bảng, đồng thời đứng đầu về mức độ yêu thích.



Nền tảng chuyên môn vững chắc là lợi thế lớn của nữ nghệ sĩ. Trương Nguyệt tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh (Beijing Dance Academy), từng tham gia chương trình sống còn Burn U5 năm 2017 và góp mặt trong đội hình chiến thắng. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và từng bước xây dựng tên tuổi trên màn ảnh. Chính xuất thân idol kết hợp đào tạo bài bản giúp Trương Nguyệt sở hữu khả năng làm chủ sân khấu tốt, phong thái tự tin cùng khí chất nổi bật ngay từ vòng đầu.

Tại Đạp Gió 2026 , Trương Nguyệt còn gây chú ý khi kết hợp cùng Trần Dao. Bộ đôi nhanh chóng trở thành OTP đầu tiên của mùa giải nhờ tương tác đối lập thú vị. Kỹ năng idol vẫn còn đó, giao diện chuẩn nữ thần, Trương Nguyệt đứng hạng 2 về mức độ yêu thích ở Công diễn 1 và tiếp tục duy trì phong độ ở Công diễn 2. Sở hữu đủ combo mà Đạp Gió tìm kiếm ở 1 Tỷ Tỷ, Trương Nguyệt được dự đoán sẽ góp mặt trong thành đoàn.

Tiêu Tường xếp thứ 3 trong BXH. Nghỉ ca hát từ lâu, Tiêu Tường bước đến Đạp Gió với phong độ đã không còn như thời hoàng kim. Được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài”, Tiêu Tường khiến không ít khán giả hoang mang với giọng hát run rẩy, lên nốt cao chông chênh như đi trên dây. Bù lại, cô lại là một trong những gương mặt sở hữu lưu lượng lớn của chương trình. Như mọi nghệ sĩ nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), công chúng và cộng đồng fan tại “xứ sở trà sữa” là một thế lực đông đảo, sẵn sàng ủng hộ thần tượng hết mình.



Tiêu Tường là gương mặt kỳ cựu của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), có hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật và từng giữ vị trí ngôi sao hàng đầu trong giai đoạn hoàng kim. Cô để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là các tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao như Một Thoáng Mộng Mơ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng được khán giả nhớ đến qua Tiểu Lý Phi Đao , bộ phim phóng tác từ tác phẩm kinh điển của nhà văn Cổ Long.

Trong thập niên 1980-1990, Tiêu Tường được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất xứ Đài, thường được đặt cạnh những tên tuổi đình đám như Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn, Chung Sở Hồng… Vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng giúp cô trở thành hình mẫu được săn đón suốt nhiều năm. Nhà văn Kim Dung từng dành lời khen đặc biệt cho Tiêu Tường, nhận xét nhan sắc ngoài đời của cô còn vượt xa hình dung về các mỹ nhân trong tiểu thuyết võ hiệp. “Giọt nước mắt của Tiêu Tường từng hạt to như viên ngọc” , Kim Dung nhận xét về Tiêu Tường.

Dẫu vậy, sự nghiệp của Tiêu Tường bắt đầu chững lại từ giữa những năm 2000. Từ năm 2006, cô gần như rút khỏi màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại sự kiện, chụp hình thời trang hoặc tham gia quảng cáo. Dù không còn hoạt động sôi nổi, Tiêu Tường vẫn là cái tên gợi nhắc về một thời kỳ rực rỡ của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc).

Hạng 4 gọi tên Tôn Di. Cô từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ khi sớm gặt hái thành công ngay những năm đầu vào nghề. Nữ diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải nhờ vai chính trong phim điện ảnh Hoan Ái. Sau đó, loạt tác phẩm như 5 Năm Chờ Đợi Chim Di Trú và Bởi Vì Được Gặp Em tiếp tục giúp cô vụt sáng, nhanh chóng bước lên hàng ngũ sao trẻ được săn đón.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, chuyện hôn nhân với Đổng Tử Kiện lại khiến hành trình của Tôn Di gặp nhiều trắc trở. Sau đổ vỡ hôn nhân, Tôn Di nỗ lực trở lại showbiz để tìm lại ánh hào quang năm xưa, nhưng hành trình tái xuất không hề dễ dàng. Việc tham gia Đạp Gió 2026 trở thành bước ngoặt mới của Tôn Di.

Ngay từ buổi livestream đầu tiên với vòng trình diễn solo, cô đã nhanh chóng được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng khi điểm số lọt Top 10 cao nhất. Sân khấu chỉn chu, thần thái tự tin cùng visual rạng rỡ trong các đoạn fancam giúp nữ diễn viên trở thành một trong những cái tên được thảo luận nhiều nhất sau khi chương trình lên sóng. Ở Công diễn 1, sao nữ sinh năm 1993 đạt hạng 7 về mức độ yêu thích. Với sức hút hiện tại, nhiều khán giả kỳ vọng Đạp Gió 2026 sẽ là cơ hội để Tôn Di khẳng định lại vị trí của mình trong làng giải trí Hoa ngữ sau quãng thời gian dài chững lại.

5. Tăng Bái Từ

Tăng Bái Từ là cái tên nhận được sự ủng hộ cực kỳ khủng từ công chúng Trung Quốc ngay từ trước khi show chính thức diễn ra. Ở vòng prevote, cô nàng đạt hơn 4 triệu phiếu, bằng tổng số phiếu của 7 thí sinh xếp sau cộng lại. Tăng Bái Từ không chỉ sở hữu giọng hát trời phú, cô còn viral “thoát vòng” nhờ màn reaction “tắt nụ cười” trước tiết mục Giấy Nhớ Ghi Điều Ước của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông.

Sau Công diễn 1, Tăng Bái Từ xếp hạng 5 về mức độ yêu thích. Tăng Bái Từ cũng được cho là nhân tố gánh team ở Công diễn 2 khi cô đã phải hoà âm với Vương Mông ở điệp khúc tiết mục Áng Văn, che đi điểm yếu giọng hát chênh phô của nhà vô địch Olympic.

Không phải gương mặt quen thuộc ở Việt Nam, nhưng Tăng Bái Từ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở quê nhà xứ Đài. Thay vì debut ca hát, Tăng Bái Từ chọn khởi đầu bằng diễn xuất và nhanh chóng được yêu mến qua loạt phim thần tượng đình đám như Chung Cực Nhất Bang, Chung Cực Tam Quốc . Hình tượng trẻ trung, cá tính giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với thế hệ khán giả 9x và đầu 2000. Đặc biệt, vai diễn trong Khoảng Cách Giữa Chúng Ta Và Cái Ác đã mang về cho cô giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Kim Chung lần thứ 54.

Đến năm 2014, nữ nghệ sĩ mới chính thức tập trung cho âm nhạc. Album đầu tay Tôi Là Tăng Bái Từ cùng ca khúc Kính Gọng Đen đánh dấu màn trở lại ấn tượng, nhưng phải đến bản hit Một Người Nhớ Một Người , cô mới thực sự bùng nổ và khẳng định vị thế ca sĩ thực thụ. Thành công này giúp Tăng Bái Từ giành nhiều giải thưởng tân binh và nghệ sĩ mới tại các lễ trao giải âm nhạc lớn trong khu vực.

Xuất hiện tại Đạp Gió 2026 , Tăng Bái Từ nhanh chóng tạo hiệu ứng hoài niệm với đông đảo khán giả từng lớn lên cùng phim thần tượng và Cpop giai đoạn 2010. Với hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch, đời tư kín tiếng cùng lượng fan trung thành đã trưởng thành và fanbase toàn đại gia, cô được xem là một trong những nhân tố đáng gờm của mùa giải năm nay.

