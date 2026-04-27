Ngoại hình thay đổi gây sốt cộng đồng mạng của Jeongyeon

Thời gian gần đây, Jeongyeon (TWICE) đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các mạng xã hội nhờ sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Sau một thời gian dài đối mặt với các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nữ thần tượng đã quay trở lại với sắc vóc thon gọn cùng diện mạo rạng rỡ. Hành trình nỗ lực vươn lên của cô khiến người hâm mộ không khỏi tự hào và thán phục.

Sắc vóc thon thả và những đường nét gương mặt sắc sảo của Jeongyeon đang là chủ đề được bàn tán vô cùng sôi nổi. Đặc biệt, trong chuỗi concert quy mô lớn mới đây nhất của TWICE tại Nhật Bản, nữ ca sĩ đã thực sự bùng nổ nhan sắc. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Jeongyeon trên sân khấu cho thấy cô đã lấy lại được phong độ đỉnh cao. Diện những trang phục diễn cá tính ôm sát hay những bộ váy dạ hội lộng lẫy, Jeongyeon khoe trọn vóc dáng cân đối, phần xương quai xanh thanh mảnh cùng khuôn mặt V-line thon gọn.

Sự thay đổi tích cực về ngoại hình của Jeongyeon thực tế đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ đầu năm nay qua chuỗi concert của nhóm tại Bắc Mỹ. Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc tại sân bay của nữ idol trong giai đoạn này cũng nhận được vô số lời khen ngợi. Diện trang phục năng động hằng ngày, Jeongyeon tự tin khoe đôi chân thon dài, săn chắc. Từng đường nét thanh thoát, ánh mắt sắc sảo cùng thần thái rạng rỡ ngập tràn sức sống.

Hàng loạt bình luận tích cực đã được netizen để lại. Đa số khán giả đều dành lời khen ngợi không ngớt cho sự lột xác này. Quan trọng hơn cả, công chúng đồng loạt gửi lời chúc mừng Jeongyeon vì cô đã dũng cảm đối mặt và thay đổi bản thân sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Việc nữ thần tượng xuất hiện với nụ cười tươi tắn và năng lượng tràn đầy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người hâm mộ.

Jeongyeon tên thật là Yoo Jeong Yeon, sinh năm 1996, đảm nhận vai trò lead vocal của TWICE. Cùng với Nayeon và Jihyo hợp thành bộ ba vocal chủ chốt, trực tiếp góp phần vào thành công vang dội của nhóm qua hàng loạt bản hit quốc dân như Cheer Up, TT, What is Love?, Fancy hay Feel Special. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô luôn nổi bật giữa đội hình 9 thành viên nhờ mái tóc ngắn cá tính và phong cách girl crush vô cùng độc đáo. Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, kỹ năng hát live cực kỳ ổn định. Bên cạnh tài năng âm nhạc, Jeongyeon còn được biết đến là người có tính cách ấm áp, luôn tinh tế và ân cần chăm sóc các thành viên trong nhóm.

Từ năm 2020, Jeongyeon bắt đầu đối mặt với hàng loạt biến cố sức khỏe nghiêm trọng, trở thành nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự thay đổi vóc dáng. Ngay trước đợt quảng bá ca khúc MORE & MORE, nữ thần tượng bị chẩn đoán thoái hóa đĩa đệm cổ, gây đau đớn dữ dội và buộc phải phẫu thuật.

Không chỉ chịu đựng nỗi đau thể chất, giọng ca của TWICE còn mắc chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ. Tình trạng bất ổn buộc cô phải tạm ngưng hoạt động cùng nhóm hai lần vào cuối năm 2020 và giữa năm 2021. Để giải quyết dứt điểm chấn thương và các vấn đề tâm lý, Jeongyeon phải điều trị bằng thuốc liều cao. Chính vì những tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể Jeongyeon tăng cân và không giữ được vóc dáng thon gọn như trước.

Sau khi trở lại hoạt động cùng nhóm, Jeongyeon nhiều lần nhận về nhiều chỉ trích vì cơ thể không cân đối. Làn sóng miệt thị ngoại hình từ một bộ phận khán giả thiếu thiện ý đã vô tình tạo thêm áp lực tâm lý cho nữ idol.

Dù vậy, bỏ lại phía sau những định kiến và lời chỉ trích, Jeongyeon đã âm thầm tập luyện, áp dụng các phương pháp phục hồi khoa học kết hợp chơi thể thao để cải thiện sức khỏe từ bên trong. Hiện tại, cô cùng TWICE vẫn đang hoạt động vô cùng nhiệt huyết, liên tục thực hiện các chuyến lưu diễn cháy vé và gặt hái vô số thành công, kỷ lục mới. Nỗ lực bền bỉ để vượt qua nghịch cảnh và thay đổi ngoạn mục của Jeongyeon là một hành trình cực kỳ đáng khen ngợi và xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ công chúng.



Ảnh: topstarnews/ iMBC/ X