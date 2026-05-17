Ca khúc Việt hot nhất hiện tại: Cứ mưa là leo top trending, khiến 1.1 triệu người thổn thức

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa bất ngờ viral trở lại

Bước vào mùa mưa, các ca khúc mang chủ đề này lập tức được giới trẻ tìm nghe nhiều hơn. Trong đó, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa của GREY D bất ngờ lội ngược dòng ngoạn mục. Giai điệu của bài hát liên tục được lồng ghép vào các đoạn video ngắn quay cảnh mưa, tạo thành xu hướng sử dụng âm thanh dẫn đầu trên mạng xã hội. Từ sức lan tỏa này, ca khúc không chỉ phủ sóng diện rộng mà còn liên tục leo bậc trên các bảng xếp hạng nhạc số.

Hiện tại, trên nền tảng Instagram, đoạn nhạc này đã vươn lên vị trí #2 Trending Audio. Ca khúc cũng đang ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trên YouTube Music Charts và được sử dụng rộng rãi trên TikTok khi đều lọt top trending của hai nền tảng này.

Tại các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, sản phẩm của GREY D tiếp tục gặt hái thành công khi lọt vào top thịnh hành của Apple Music và vươn lên vị trí #10 Spotify Việt Nam. Đây là chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng đối với một ca khúc đã được phát hành từ cách đây vài năm.

Bên cạnh sức hút trên các bảng xếp hạng nhạc số, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa còn tạo ra một làn sóng thảo luận bùng nổ trên nền tảng mạng xã hội Threads. Cụ thể, một bài đăng tập trung vào đoạn outro của bài hát đã thu hút lượng tương tác khổng lồ. Bài đăng này đi kèm dòng trạng thái nhận định đây là đoạn nhạc mang đẳng cấp quốc tế và nhanh chóng thu về hơn 1,1 triệu lượt xem.

Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng hòa âm phối khí của ca khúc. Nhiều người dùng liên tục đặt câu hỏi xác nhận xem đây có đúng là một sản phẩm âm nhạc đến từ Việt Nam hay không. Đoạn outro với câu hát "Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi" vang lên giữa tiếng mưa lất phất đang nhận được sự quan tâm khổng lồ.

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa là ca khúc GREY D được phát hành vào tháng 11 năm 2022, nằm trong maxi-single cùng tên đánh dấu màn debut solo của nam ca sĩ. Ca khúc do chính anh chắp bút và mang đậm dấu ấn cá nhân với sự kết hợp hài hòa giữa Pop, R&B cùng âm hưởng Lofi.

Nội dung bài hát diễn tả tâm trạng quẩn quanh, suy tư của một chàng trai khi ngồi ngắm mưa rơi ngoài ô cửa kính và nhớ về người yêu cũ. Khi vừa ra mắt, bài hát nhanh chóng vươn lên #1 Trending YouTube Music tại Việt Nam, dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số nội địa. Sự đồng điệu giữa nội dung bài hát và thời tiết hiện tại ở TP.HCM chính là đòn bẩy lớn nhất giúp ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trở lại.

Sức hút bất ngờ của ca khúc debut càng củng cố thêm vị thế vững chắc của GREY D trên thị trường nhạc Việt. Nam ca sĩ sinh năm 2000 luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng tự sáng tác, sản xuất âm nhạc và sở hữu màu giọng đặc trưng. Định hướng nghệ thuật rõ ràng giúp anh nhanh chóng xây dựng được lượng khán giả trung thành. Suốt thời gian qua, nam ca sĩ luôn giữ vững được phong độ và thường xuyên gắn liền với danh xưng hoàng tử nhạc số.

Thực tế, cái tên GREY D vốn dĩ đã duy trì độ thảo luận rất cao trên các diễn đàn âm nhạc xuyên suốt những tháng đầu năm 2026. Sau khoảng 2 năm khá im ắng để tập trung hoàn thiện dự án lớn, nam ca sĩ vừa chính thức trở lại đường đua Vpop vào cuối tháng 3. Anh đã cho phát hành mini album side a mang tên Ánh Sáng. Đây là phần đầu tiên nằm trong album phòng thu đầu tay mang tựa đề Ánh Sáng - Màn Đêm. Dự án này bao gồm 7 ca khúc do chính GREY D tự tay thực hiện toàn bộ khâu sáng tác và sản xuất.

Ngay khi vừa ra mắt, dự án lập tức tạo nên cơn chấn động trên các nền tảng nhạc số. Side A của album nhanh chóng gặt hái hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Điển hình là ca khúc mở đường Hoá ra... đã vươn lên giành vị trí # 1 Apple Music Việt Nam. Có những thời điểm, GREY D sở hữu đến 6 ca khúc cùng lúc lọt vào top 10 của nền tảng này.

Không dừng lại ở đó, GREY D cùng ê-kíp cũng đã chính thức xác nhận về kế hoạch hoạt động âm nhạc tiếp theo. Nam ca sĩ đăng tải thông báo trở lại trên trang cá nhân vào những ngày qua. Hiện tại người hâm mộ vẫn đang mong đợi GREY D sẽ mang đến những mảng màu âm nhạc mới mẻ, cá tính và gai góc hơn trong lần trở lại này. Sự cộng hưởng từ thành tích khủng của album mới, thông báo comeback cận kề cùng với sức nóng viral từ Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa đang giúp GREY D dùy trì sức hút của mình trên thị trường.

