Sơn Tùng M-TP nâng tầm tham vọng Mỹ tiến

Sơn Tùng nâng tầm chiến lược Mỹ tiến?

Những ngày này, Sơn Tùng M-TP khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi loạt động thái nhá hàng sản phẩm mới. Tối 14/5, nam ca sĩ cuối cùng cũng công bố tên dự án Come My Way, sẽ phát hành ngày 28/5 cùng hình ảnh đậm chất Việt Nam. Sau giai đoạn thử nghiệm với tiếng Anh hay những bản pop-ballad ngọt ngào, sản phẩm lần này đánh dấu một bước đi chiến lược mang tính tham vọng lớn hơn của Sơn Tùng: bản địa hóa hình ảnh để quốc tế hóa âm nhạc.

Dự án Come My Way của Sơn Tùng

Dựa trên những dữ kiện đã được hé lộ, Come My Way không đơn thuần là một màn comeback. Đây có thể là dự án được Sơn Tùng M-TP đặt nhiều kỳ vọng nhất kể từ sau Hãy Trao Cho Anh. Nhìn vào poster, dễ dàng nhận ra nam ca sĩ tiếp tục nối dài “hiệu ứng du lịch” và tinh thần tôn vinh văn hóa bản địa, nhưng ở một chiều không gian được nâng cấp hoàn toàn mới. Hình ảnh những dãy núi đá vôi trùng điệp ẩn hiện trong sương mờ gợi liên tưởng trực tiếp đến các danh thắng biểu tượng của Việt Nam như Tràng An hay Vịnh Hạ Long. Việc đưa cảnh sắc quê hương vào MV không chỉ còn là một lựa chọn về mặt mỹ thuật, mà dần trở thành tuyên ngôn thương hiệu của Sơn Tùng trong hành trình vươn ra quốc tế.

Sơn Tùng và tạo hình đậm chất Việt Nam cho sản phẩm mới

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chi tiết hình chim lạc xuất hiện trước ngực nam ca sĩ, kết hợp cùng phom dáng trang phục mang hơi hướng cổ phục. Đây là chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến cách Sơn Tùng M-TP từng tạo nên cú nổ với Lạc Trôi - sản phẩm được xem là một trong những MV khai thác chất liệu Việt thành công nhất lịch sử Vpop. Tuy nhiên, khác với màu sắc cổ phong và trầm mặc của Lạc Trôi, không gian trong Come My Way phủ gam màu lạnh ma mị, cùng sự xuất hiện của dàn nhân vật đeo mặt nạ gỗ vô hồn bao quanh nam ca sĩ.

Từ đây, nhiều dự đoán cho rằng dự án mới sẽ là cú bắt tay giữa huyền sử Việt Nam và futuristic fantasy đang thịnh hành trên thế giới. Đó là kiểu hình ảnh vừa đủ quen để khán giả Việt cảm thấy tự hào, nhưng cũng đủ lạ để tạo tò mò với công chúng quốc tế.

Jason Derulo gây bão khi có động thái tương tác với ảnh mặt nạ của Sơn Tùng

Tham vọng “bơi ra biển lớn” của dự án lần này không còn dừng ở mức đồn đoán khi các dữ kiện mang tính định vị toàn cầu đã xuất hiện khá rõ. Chi tiết poster công bố song song hai múi giờ: 20h Việt Nam và 9h sáng EDT tại Mỹ, cho thấy ê-kíp đang nhắm trực diện đến thị trường streaming quốc tế, thay vì chỉ tập trung vào lượt xem nội địa.

Đặc biệt, dòng credit “SON TUNG M-TP x ______” đang trở thành chủ đề bàn tán lớn nhất mạng xã hội. Sơn Tùng vẫn úp mở về danh tính người hợp tác cùng. Cùng thời điểm đó, ca sĩ tỷ view Jason Derulo bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ được cho là xuất hiện trong dự án mới của Sơn Tùng rồi nhanh chóng xóa đi sau khoảng một giờ. Động thái này càng khiến khả năng hợp tác giữa hai nghệ sĩ trở nên đáng tin hơn bao giờ hết.

Nếu cái tên đứng sau dấu “x” thực sự là Jason Derulo, đây sẽ là bước đi rất khác của Sơn Tùng M-TP so với giai đoạn hợp tác cùng Snoop Dogg ở Hãy Trao Cho Anh. Bởi trong khi Snoop Dogg đại diện cho Hip-hop oldschool, tính biểu tượng và “huyền thoại”, thì Jason Derulo lại là nghệ sĩ sở hữu thế mạnh lớn ở dòng Dance-Pop, Latin và Afrobeat - những màu sắc đang thống trị TikTok.

Điều này cũng mở ra dự đoán rằng Come My Way nhiều khả năng sẽ theo hướng Dance-Pop hoặc Afrobeat thời thượng, có nhịp điệu bắt tai, dễ tạo trend toàn cầu nhưng vẫn cài cắm khéo léo những sample mang màu sắc dân tộc Việt Nam để đồng điệu với phần visual.

Kỳ vọng dành cho Come My Way đang rất lớn, nhiều người xem đây là phiên bản nâng cấp toàn diện cho There's No One At All và Making My Way

Kỳ vọng dành cho Come My Way vì thế đang rất lớn. Nhiều người xem đây là phiên bản nâng cấp toàn diện cho There's No One At All và Making My Way - 2 sản phẩm từng cho thấy rõ tham vọng quốc tế của Sơn Tùng M-TP nhưng chưa đủ sức tạo bùng nổ.

Sơn Tùng M-TP - Lạc Trôi

Trong quá khứ, Lạc Trôi từng làm quá tốt chuyện khai thác chất liệu Việt. Tác phẩm gây tiếng vang nhờ sự hòa quyện giữa Future Bass hiện đại với nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo trúc, kết hợp cùng không gian cổ trang đậm tính tâm linh tại Linh Quy Pháp Ấn. Không chỉ thành công về lượt xem, Lạc Trôi còn trở thành một trong những sản phẩm tiên phong khiến khán giả trẻ cảm thấy tự hào vì bản sắc văn hóa Việt được thể hiện theo cách thời thượng.

Sau đó, Sơn Tùng M-TP tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử với Hãy Trao Cho Anh khi kết hợp cùng Snoop Dogg. Dù chưa từng công khai chi phí hợp tác, nhưng với tiết lộ của rapper huyền thoại về mức cát-xê khoảng 500 nghìn USD (khoảng 13 tỷ đồng) cho một verse rap và quay MV, nhiều người tin rằng Sơn Tùng đã chi số tiền khổng lồ để thực hiện cú collab chưa từng có tiền lệ ở Vpop.

Sơn Tùng M-TP ft. Snoop Dogg - Hãy Trao Cho Anh

Và nay, với Come My Way, công chúng đang kỳ vọng nam ca sĩ sẽ kết hợp cả hai “đỉnh cao” vào cùng một sản phẩm. Không chỉ đơn thuần hát tiếng Anh hay collab sao nước ngoài, ai nấy đều trông ngóng Sơn Tùng sẽ khai thác chất liệu Việt Nam, mang văn hóa Việt vươn tầm trong một dự án có sự xuất hiện của ngôi sao quốc tế. Hiện tại, chưa thể khẳng định người đó có phải Jason Derulo hay không. Nhưng nếu dự án thực sự đủ sức gây tiếng vang, đây sẽ là bước đi nâng tầm rõ rệt nhất trong tham vọng Mỹ tiến của Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng cần vượt qua chính mình

Sơn Tùng M-TP đã chạm đến “kịch trần” ở thị trường nhạc Việt. Với vị thế hiện tại, không quá khó để nam ca sĩ tạo nên một MV đạt hàng trăm triệu lượt xem hay thống trị đường đua trending mỗi lần comeback. Nhưng vấn đề lớn nhất của Sơn Tùng lúc này không còn là thành tích. Điều anh cần là vượt qua chính mình.

Sơn Tùng M-TP đã chạm đến “kịch trần” ở thị trường nhạc Việt

Hai sản phẩm gần nhất là Chúng Ta Của Tương Lai và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau đều thành công vượt trội trên nền tảng nhạc số lẫn mạng xã hội. Tuy nhiên, xét về tổng thể, đây vẫn là những sản phẩm nằm trong phạm vi dự đoán của công chúng. Đặc biệt, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau dù bùng nổ vẫn chưa vượt qua được sức ảnh hưởng mà Hãy Trao Cho Anh, Lạc Trôi hay Nơi Này Có Anh từng tạo ra.

Mỗi lần trở lại, Sơn Tùng M-TP luôn phải đối diện với câu hỏi: làm thế nào để khiến công chúng thật sự “wow”? Và trong bối cảnh anh gần như đã chinh phục toàn bộ thị trường nội địa, con đường khả dĩ nhất để tiếp tục phát triển chính là vươn ra quốc tế.

Kể từ dấu mốc hợp tác cùng Snoop Dogg năm 2019, tham vọng Mỹ tiến của Sơn Tùng vẫn chưa có thêm bước phát triển rõ rệt. Những dự án mang màu sắc quốc tế như There's No One At All hay Making My Way đều để lại cảm giác “nửa vời”.

There's No One At All chưa kịp tạo hiệu ứng đã "chết yểu" bởi tranh cãi liên quan đến hình ảnh nhạy cảm

There's No One At All chưa kịp tạo hiệu ứng đã "chết yểu" bởi tranh cãi liên quan đến hình ảnh nhạy cảm. Trong khi đó, Making My Way cho thấy ý tưởng tốt khi tiếp cận màu sắc Moombahton và Dancehall quốc tế, nhưng chất lượng sản phẩm chưa đủ bùng nổ để tạo dấu ấn vượt ra ngoài cộng đồng fan. Theo công bố ban đầu, nam ca sĩ từng ấp ủ thực hiện nhiều thứ hoành tráng cho Making My Way, nhưng đến nay dự án vẫn chỉ dừng ở phiên bản audio với nhiều lỗ hổng.

Không riêng gì Sơn Tùng M-TP, nhạc Việt nhiều năm qua vẫn khao khát một sản phẩm thật sự vươn tầm thế giới. Nhạc Việt từng có See Tình - Hoàng Thùy Linh, Không Sao Cả - 7dnight hay 2 Phút Hơn - Pháo gây sốt TikTok toàn cầu. Nhưng đa phần mới dừng ở cấp độ một đoạn nhạc viral trên mạng xã hội, thay vì trở thành sản phẩm âm nhạc có vị thế thật sự trên thị trường quốc tế.

Sơn Tùng vẫn là ngôi sao duy nhất từng collab với huyền thoại nước Mỹ

Trong bối cảnh các thị trường lớn chưa chú ý nhiều đến Vpop, cách nhanh nhất để nghệ sĩ Việt tạo lực bật vẫn là "đứng trên vai người khổng lồ", ngỏ lời hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới. Và hiện tại, Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên khả thi nhất cho nhiệm vụ ấy khi anh đã có tiền lệ bắt tay cùng Snoop Dogg.

Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ. Điều công chúng chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không chỉ là một MV được đầu tư lớn hay một bản hit có ngôi sao quốc tế góp mặt. Sơn Tùng, vẫn thiếu 1 album. Thậm chí, 1 EP hoàn chỉnh về mặt concept cũng là thứ Sơn Tùng chưa từng làm. Người hâm mộ vẫn luôn tự hào về thành tích album m-tp M-TP từng xếp #1 Spotify Việt Nam của Sơn Tùng. Nhưng đây, chỉ là 1 cuốn tuyển tập các ca khúc từng phát hành, không được coi như 1 album hoàn chỉnh. Những năm qua, Hoàng Thuỳ Linh đã bước lên đỉnh cao bằng 2 album phòng thu Hoàng và Link. Thế hệ trẻ như MCK, Wren Evans, tlinh, HIEUTHUHAI, GREY D,... thi nhau ra album chiếm lĩnh nhạc Việt. Còn Sơn Tùng, anh chỉ ra single đơn lẻ và còn với tần suất vô cùng hạn chế.

Sơn Tùng cũng giống BLACKPINK - giữ vị trí số 1 bằng sự khan hiếm

Trường hợp của Sơn Tùng thường được so sánh với BLACKPINK. Nhóm nữ toàn cầu cũng duy trì vị thế số 1 suốt nhiều năm với discography khá eo hẹp, biến mỗi lần comeback thành một “đại hội chờ đợi”. Rõ ràng, sự khan hiếm khiến độ thảo luận tăng vọt mỗi khi Sơn Tùng M-TP hay BLACKPINK trở lại. Nhưng mặt trái là chính sự thiếu hụt sản phẩm khiến cả hai thường xuyên bị đặt dấu hỏi về mức độ cống hiến nghệ thuật.

Điều Sơn Tùng cần lúc này là vượt qua giới hạn sáng tạo của chính mình

Điều Sơn Tùng cần lúc này là vượt qua giới hạn sáng tạo của chính mình, tạo ra một sản phẩm đủ sức khiến công chúng phải bất ngờ thêm lần nữa bằng một bước tiến thật sự trong âm nhạc và tư duy làm nghề.

