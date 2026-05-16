Cả Vbiz “so kè” với Sơn Tùng M-TP

Tối 15/5, Sơn Tùng M-TP chính thức làm bùng nổ mạng xã hội khi công bố poster dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way , ấn định thời gian ra mắt vào 20h ngày 28/5. Ngay trong tối này, nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác của Vbiz cũng đồng loạt có động thái nhá hàng cho những sản phẩm tiếp theo. Việc các ca sĩ liên tục thông báo ra nhạc sát thời điểm tạo nên một không khí vô cùng sôi động.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Binz lập tức khiến cộng đồng yêu rap đứng ngồi không yên khi tung trailer nhá hàng cho album phòng thu đầu tay. Sự xuất hiện của nam rapper vào thời điểm này thổi bùng thêm sức nóng cho đường đua âm nhạc. Theo thông tin từ đoạn trailer, dự án lần này có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Hà Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Obito, Sugi cùng một khách mời bí ẩn chưa được tiết lộ. Album được ấn định ngày ra mắt vào 24/5.

Lần gần nhất Binz ra mắt sản phẩm âm nhạc chính thức là EP Keep Cầm Ca vào cuối năm 2024 với ca khúc chủ đề là Duyên Kiếp Cầm Ca kết hợp cùng Triple D. Chính vì vậy, màn tái xuất mang tính bước ngoặt với một full album được đầu tư bài bản đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ.

Trong khi đó, đại diện nổi bật của thế hệ Gen Z là Grey D cũng vừa rục rịch thông báo trở lại với dự án mang tên Ánh Sáng Và Màn Đêm. Trước đó, vào cuối tháng 3, nam ca sĩ đã phát hành thành công Side A mang tên Ánh Sáng , thu về hàng loạt thành tích nhạc số ấn tượng và nhận được cơn mưa lời khen về chất lượng nghệ thuật.

Đặc biệt, ca khúc Hóa Ra... đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt, xuất sắc đạt nhiều vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Không chỉ vậy, các ca khúc khác như Ở Yêu Em Như…, đôi mắt kẻ tình si,... cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về tư duy nghệ thuật khác biệt và sự chỉn chu trong khâu sản xuất. Chuỗi thành tích nhạc số ấn tượng này chính là bước đà vững chắc để Grey D tiếp tục bùng nổ với trọn vẹn trong lần trở lại này.

Góp thêm phần sôi động cho bức tranh Vpop chính là màn xác nhận trở lại từ Noo Phước Thịnh. Nam ca sĩ vừa bất ngờ thông báo sẽ ra mắt một EP mới mang tựa đề Nhấc Máy, dự kiến trình làng vào tháng 6 tới đây.

Trong suốt thời gian qua, Noo Phước Thịnh chủ yếu xuất hiện tại các đêm nhạc live band hoặc tham gia các sân khấu âm nhạc đặc biệt. Việc chính thức công bố một dự án dài hơi như EP cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và bước chạy đà kỹ lưỡng của anh. Mặc dù chọn thời điểm phát hành vào tháng 6, hơi lệch nhịp so với chảo lửa cuối tháng 5, nhưng sự rục rịch của Noo Phước Thịnh ngay lúc này đã thành công trong việc giữ lửa và tạo đà mong đợi cho khán giả yêu mến giọng ca của anh.

Bên cạnh các tên tuổi kể trên, nhân vật gây chú ý và vướng nhiều tranh cãi nhất trong loạt động thái tối 15/5 chính là thông báo từ phía Phí Phương Anh. Chỉ đúng 3 phút sau khi Sơn Tùng M-TP công bố ngày giờ phát hành Come My Way, cô lập tức đăng tải poster cho dự án mới có tựa đề Vốn Đã Quen Một Mình. Đặc biệt, thời điểm ra mắt ca khúc này cũng được chốt vào đúng 20h ngày 28/5.

Hành động đụng độ trực diện này như một giọt nước tràn ly sau chuỗi ngày Phí Phương Anh bị cộng đồng mạng soi ra hàng loạt chi tiết sao chép cách quảng bá của Sơn Tùng M-TP. Từ việc ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram cho đến việc tung các hình ảnh úp mở với thời gian và concept tương tự, mọi thứ đều trùng khớp một cách khó tin. Quyết định ra nhạc cùng ngày, cùng khung giờ tiếp tục khiến cô vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định đây là một chiến lược truyền thông có chủ ý nhằm thu hút sự chú ý tối đa giữa lúc thị trường đang dồn mọi ánh nhìn về Sơn Tùng M-TP.

Cuộc đổ bộ đồng loạt của những tên tuổi nổi bật hứa hẹn sẽ biến đường đua Vpop thời gian tới trở thành một "chảo lửa" cạnh tranh đầy hấp dẫn. Hiện tại, người hâm mộ đang vô cùng háo hức đếm ngược từng ngày để được thưởng thức trọn vẹn những bữa tiệc âm nhạc bùng nổ này.

