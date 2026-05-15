"Phí Phương Anh tưởng mình là Bích Phương à?"

Phí Phương Anh đối đầu Sơn Tùng M-TP, dân mạng réo tên Bích Phương

Vào đúng 20 giờ ngày 15/5, Sơn Tùng M-TP chính thức tung poster giới thiệu dự án mới mang tên Come My Way, ấn định thời gian ra mắt vào 20 giờ ngày 28/5. Động thái này ngay lập tức thu hút lượng tương tác khổng lồ trên mạng xã hội. Thế nhưng, chỉ đúng 3 phút sau, trang cá nhân của Phí Phương Anh cũng bất ngờ đăng tải poster cho ca khúc mới có tựa đề Vốn Đã Quen Một Mình. Đáng chú ý, thời điểm phát hành cũng được ấn định vào đúng 20 giờ ngày 28/5.

Quyết định phát hành sản phẩm cùng một thời điểm của Phí Phương Anh ngay lập tức khiến dư luận xôn xao. Trước đó, cộng đồng mạng đã liên tục chỉ ra những điểm trùng hợp khó tin trong cách thức quảng bá của cả hai. Phí Phương Anh đã chủ động ẩn toàn bộ bài đăng cũ trên Instagram, giống cách Sơn Tùng từng làm trước đó.

Tiếp đó, vào ngày 8/5 và 11/5, cứ sau khi Sơn Tùng M-TP tung hình ảnh nhá hàng chữ cái ghép từ nhiều mặt nạ, Phí Phương Anh lập tức đăng tải những hình ảnh có concept tương tự những chữ cái ghép từ nhiều mũ phi hành gia với độ trễ chỉ tính bằng phút.

Chuỗi hành động trùng hợp tiếp tục kéo dài đến ngày 13/5 khi Phí Phương Anh đăng tải hình ảnh chữ Q. Đến ngày 14/5, trong khi Sơn Tùng M-TP hoàn toàn im ắng không có bài đăng mới, Phí Phương Anh vẫn tiếp tục chiến dịch của mình bằng việc tung bức ảnh chữ M 2 .

Nếu trước đây, một bộ phận nhỏ khán giả vẫn nuôi hy vọng về một màn hợp tác bất ngờ giữa hai nghệ sĩ thì đến hiện tại, cục diện đã quá rõ ràng. Những động thái của Phí Phương Anh được số đông dư luận nhận định là sự sao chép có chủ đích, dùng cách nhá hàng của Sơn Tùng M-TP để thu hút sự chú ý.

Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ vô số ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận mỉa mai cách làm truyền thông của ekip Phí Phương Anh, đỉnh điểm là câu hỏi được lan truyền rộng rãi: " Phí Phương Anh đang tưởng mình là Bích Phương à?", nhắc về màn đối đầu giữa Bích Phương và Sơn Tùng M-TP trong quá khứ.

Sở dĩ cái tên Bích Phương liên tục được cộng đồng mạng réo gọi là bởi nữ ca sĩ từng có những màn phát hành sản phẩm cùng thời điểm với Sơn Tùng M-TP, tạo ra những cột mốc đáng nhớ cho nhạc Việt.

Nhìn lại năm 2018, Vpop từng chứng kiến một màn đối đầu đầy thú vị. Sơn Tùng M-TP ra mắt Chạy Ngay Đi và Bích Phương tung Bùa Yêu vào đúng cùng một ngày, cùng một khung giờ. Cả hai sản phẩm đều sở hữu chất lượng âm nhạc tốt và đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng.

Tại thời điểm vừa ra mắt, khi Sơn Tùng M-TP chễm chệ trên vị trí #1 Trending YouTube thì Bích Phương cũng nối gót theo sau với vị trí #2. Cả Chạy Ngay Đi và Bùa Yêu đều nhận được sự ủng hộ của nhiều khán giả yêu nhạc. Màn so kè này đã tạo ra một hiệu ứng bùng nổ, mang lại sự hào hứng cho khán giả và giúp cả hai nghệ sĩ gặt hái thành công vang dội. Bùa Yêu cũng trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Bích Phương.

Đến tháng 3/2024, cả hai lại tiếp tục đụng độ nhau. Sơn Tùng M-TP trở lại với Chúng Ta Của Tương Lai, trong khi Bích Phương ra mắt Nâng Chén Tiêu Sầu. Ở lần đối đầu thứ hai này, thành tích nhạc số và sức lan tỏa của Nâng Chén Tiêu Sầu không thể vượt qua sức hút quá lớn từ giọng ca đến từ Thái Bình. Dù vậy, đây vẫn là một sự kiện âm nhạc thu hút sự quan tâm khổng lồ từ truyền thông và công chúng.

Chính từ tiền lệ này, khi Phí Phương Anh có động thái tương tự, nhiều khán giả cảm thấy cô khó có thể tạo ra một kịch bản thành công như Bích Phương đã từng làm. Theo ý kiến từ cộng đồng mạng, Bích Phương vốn sở hữu nền tảng giọng hát tốt và loạt bản hit đình đám trước khi bước vào đường đua đối đầu sòng phẳng với Sơn Tùng M-TP. Trong khi đó, sự nghiệp ca hát của Phí Phương Anh lại vướng phải khá nhiều tranh cãi.

Âm nhạc của Phí Phương Anh thời gian đầu rẽ hướng không được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Các sản phẩm từng gây chú ý thường bị nhận định là sử dụng các chiêu trò gây sốc để thu hút truyền thông. Mặc dù sau đó có những ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe hơn, nhưng phần đông netizen vẫn cho rằng thực lực âm nhạc của cô chưa đủ vững vàng để tạo ra một màn đối đầu thực sự chất lượng như khán giả kỳ vọng.

