FIFA đặt BTS ngang tầm Madonna, Shakira

Sau khi danh sách các nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu giữa giờ đầu tiên trong lịch sử FIFA World Cup chính thức được công bố và gây bão truyền thông, một buổi trao đổi trước truyền thông diễn ra tại New York để chia sẻ chi tiết về sự kiện.

Đây là bước đi mang tính cách mạng của FIFA khi lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, giải bóng đá lớn nhất hành tinh mang mô hình trình diễn giải lao lên sân cỏ trận chung kết, tương tự Super Bowl của Mỹ nhưng với tầm ảnh hưởng quốc tế rộng lớn hơn.

Tại sự kiện, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược và giá trị cốt lõi của sự kiện. Ông gọi Madonna, Shakira và BTS là những biểu tượng toàn cầu, khẳng định âm nhạc của họ đã vượt qua mọi ranh giới địa lý lẫn rào cản thế hệ.

Trận chung kết diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2026 tại sân vận động MetLife hứa hẹn là bệ phóng truyền thông khổng lồ, nơi hàng tỷ người xem hướng về màn giao thoa giữa âm nhạc Kpop, Latin và Pop US-UK kinh điển.

Bên cạnh yếu tố giải trí, buổi biểu diễn còn gánh vác trọng trách xã hội khi hỗ trợ trực tiếp cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Chiến dịch đặt mục tiêu huy động 100 triệu USD trước thềm giải đấu để giúp đỡ trẻ em yếu thế. Chủ tịch Infantino tiết lộ tham vọng dài hạn chạm mốc 1 tỷ USD nhằm duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Sân khấu lịch sử này vốn bắt nguồn từ ý tưởng của Chris Martin. Với vai trò giám đốc âm nhạc, thủ lĩnh Coldplay được kỳ vọng sẽ kết nối trọn vẹn sắc màu nghệ thuật của ba đại diện âm nhạc hàng đầu. Sự hiện diện của các nhân vật rối từ The Muppets như Elmo hay Cookie Monster trong chiến dịch quảng bá cũng khẳng định đây là tiết mục mang tính gắn kết mọi thế hệ khán giả.

Góp mặt trực tiếp tại sự kiện, Shakira tiếp tục chứng minh vị thế người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất các kỳ World Cup. Cô chia sẻ bản thân đã dành trọn cuộc đời theo đuổi hai sứ mệnh là sáng tác âm nhạc và xây dựng trường học.

Shakira cũng hé lộ ca khúc chủ đề Dai Dai do cô sáng tác độc quyền cho giải đấu. Bài hát mang thông điệp cổ vũ những đứa trẻ không bao giờ từ bỏ ước mơ và tiếp thêm động lực vượt qua nghịch cảnh. Để hiện thực hóa cam kết, nữ ca sĩ tuyên bố quyên góp toàn bộ doanh thu nhạc số của Dai Dai và trích một phần doanh thu bán vé tour diễn mùa hè sắp tới tại Mỹ ủng hộ vào quỹ giáo dục của liên đoàn bóng đá thế giới.

Sự xuất hiện của BTS trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu giữa giờ trận chung kết World CUp 2026 đang tạo nên một làn sóng chờ đợi bùng nổ trong cộng đồng người hâm mộ. Nếu như tại World Cup 2022 ở Qatar, em út Jung Kook đã ghi dấu ấn đậm nét với màn trình diễn solo thành công rực rỡ trong trận đấu khai mạc, thì lần này, sự trở lại của đầy đủ các thành viên trên sân khấu trận chung kết năm 2026 mang một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Đây là lần đầu tiên cả nhóm cùng xuất hiện tại một sự kiện thể thao quy mô lớn nhất thế giới, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp quốc tế của nhóm. Việc FIFA đặt BTS ngang tầm với những tượng đài như Madonna và Shakira không chỉ là sự công nhận về mặt thương mại mà còn là sự thừa nhận về sức ảnh hưởng văn hóa sâu rộng của đại diện đến từ châu Á.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đang vô cùng kỳ vọng vào màn trình diễn này, đặc biệt là sự kết hợp của Chris Martin và BTS. Sau thành công của ca khúc My Universe trước đó giữa Coldplay và BTS, giới chuyên môn tin rằng sự thấu hiểu giữa giám đốc âm nhạc và nhóm nhạc hàng đầu thế giới sẽ tạo nên một tiết mục mãn nhãn.

Không chỉ có sức nóng từ trận chung kết, FIFA cũng đã sớm hé lộ dàn nghệ sĩ cực phẩm sẽ khuấy động đêm khai mạc World Cup 2026. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức hoành tráng tại cả ba quốc gia đồng đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico với sự tham gia của dàn sao đa quốc tịch.

Những cái tên đã xác nhận biểu diễn bao gồm Katy Perry, Lisa (BLACKPINK), Michael Bublé, Tyla, Future và Anitta. Sự góp mặt của Lisa cùng các ngôi sao hàng đầu thế giới cho thấy FIFA đang nỗ lực biến World Cup 2026 thành một lễ hội văn hóa đa sắc màu nhất từ trước đến nay. Từ Pop, R&B, Hip-hop đến âm nhạc Latin và Kpop, tất cả sẽ cùng hội tụ để tạo nên một mùa giải không thể quên.

