Lady Gaga tổ chức "tang lễ" công khai

Sáng 14/5/2026, mạng xã hội toàn cầu xôn xao trước loạt hình ảnh và video lan truyền chóng mặt về một sự kiện kỳ lạ tại khu mua sắm sầm uất ở Los Angeles. Nguồn cơn bắt đầu từ việc Lady Gaga cùng đoàn nghệ sĩ tổ chức một đám tang quy mô lớn ngay trước cửa hàng Apple Store. Thực chất, đây không phải tang lễ thật mà là màn trình diễn nghệ thuật thị giác nhằm đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên âm nhạc Mayhem , qua đó mở đường cho những dự án mới của nữ ca sĩ.

Đám rước tang lễ diễn ra theo phong cách New Orleans. Đội kèn tây chơi các bản hit trong album Mayhem trên nền nhịp điệu chậm rãi và u buồn. Tại đây, Lady Gaga xuất hiện cùng dàn 40 nghệ sĩ phụ họa diện trang phục Victoria mang ba tông màu chủ đạo là đen, trắng và đỏ.

Mục đích chính của sự kiện là quảng bá cho dự án phim ca nhạc và album ghi âm trực tiếp mang tên Mayhem Requiem . Ngay tối cùng ngày, dự án này chính thức phát hành toàn cầu. Mayhem Requiem mang màu sắc Gothic tăm tối với các bản phối mới đầy dằn vặt của dòng nhạc synth-pop và industrial. Đây là lời tiễn biệt mang tính biểu tượng mà Lady Gaga dành cho nhân cách nghệ thuật của kỷ nguyên Mayhem .

Nhìn lại Mayhem , đây là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của Lady Gaga trên nền tảng số lẫn giới chuyên môn. Ra mắt vào tháng 3/2025, album Mayhem nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí #1 Billboard 200 và cán mốc hơn 3 tỷ lượt stream trên Spotify. Hàng loạt đĩa đơn như Disease hay Abracadabra liên tục càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới.

Đặc biệt, siêu hit Die With A Smile kết hợp cùng Bruno Mars xô đổ nhiều kỷ lục, thu về hơn 1,5 tỷ lượt stream trên Spotify và vượt mốc 800 triệu lượt xem trên YouTube. Bản hit toàn cầu này góp phần mang về cho nữ ca sĩ giải Grammy ở hạng mục Album Pop Vocal Xuất Sắc Nhất. Sự chuyển mình từ hình ảnh rực rỡ sang phong cách ma mị của Mayhem Requiem tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa đa dạng của Lady Gaga trong âm nhạc.

Song song với sự thành công của album, chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên The Mayhem Ball Tour cũng vừa chính thức khép lại vào giữa tháng 4/2026. Bắt đầu từ tháng 7/2025, tour diễn đã trải qua 93 đêm diễn cháy vé tại các sân vận động và nhà thi đấu lớn ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc và Châu Á.

Về mặt thương mại, các báo cáo từ Billboard và Pollstar tính đến hết tháng 3/2026 ghi nhận tour diễn thu về 317,7 triệu USD (tương đương hơn 8.349 tỷ đồng). Đáng chú ý, con số khổng lồ này mới chỉ là thống kê từ 74 trên tổng số 87 đêm diễn. Trung bình mỗi show mang về khoảng 4,28 triệu USD với tỷ lệ lấp đầy khán phòng đạt mức gần 100%, khẳng định sức hút tuyệt đối của Lady Gaga tại mọi điểm dừng chân.

Thành tích khổng lồ này đã giúp Lady Gaga chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ đô của làng nhạc thế giới. Tổng doanh thu từ tất cả các chuyến lưu diễn trong sự nghiệp của cô hiện đã vượt mốc 1,1 tỷ USD, đưa cô đứng ngang hàng với những tên tuổi lừng lẫy như Madonna, Beyoncé và Taylor Swift. Sự thành công của The Mayhem Ball Tour không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ thiết kế sân khấu mang tính đột phá, mô phỏng một nhà hát opera đổ nát với những hiệu ứng thị giác đỉnh cao.

Nhìn lại tổng quan sự nghiệp, Lady Gaga luôn được biết đến như một nghệ sĩ biến hóa khôn lường. Nữ ca sĩ liên tục tái định nghĩa bản thân qua nhiều phong cách âm nhạc, từ dance-pop điện tử thịnh hành trong những ngày đầu đến synth-pop, rock, jazz và cả industrial tăm tối. Kho tàng âm nhạc của cô sở hữu hàng loạt siêu hit định hình văn hóa đại chúng như Bad Romance, Poker Face, Just Dance, Born This Way đan xen cùng loạt siêu phẩm mới Disease, Zombieboy và thăng hoa qua khoảnh khắc sâu lắng cùng Shallow hay Die With A Smile .

Sự kiện "đám tang" nghệ thuật cho kỷ nguyên Mayhem vừa qua là một minh chứng khác cho sự sáng tạo không giới hạn của Lady Gaga. Sau chuỗi ngày hoạt động năng suất, nữ ca sĩ hiện dành thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào các kế hoạch mới trong nửa cuối năm 2026, tiếp tục duy trì sức nóng mãnh liệt với công chúng toàn cầu.

Ảnh: X