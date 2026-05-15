Sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP liên tục lên trang Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy

Tuần qua, Sơn Tùng M-TP chiếm sóng mạng xã hội với loạt động thái hé lộ dự án mới. Chỉ bằng một chiếc mặt nạ gỗ cùng concept bí ẩn, nam ca sĩ đã tạo nên hiệu ứng viral cực mạnh, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận trên Threads, Facebook lẫn TikTok.

Sau khi dọn sạch Instagram cá nhân, Sơn Tùng đồng loạt thay đổi bộ nhận diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ mang màu sắc u tối, bí ẩn. Không có bất kỳ lời giải thích nào đi kèm, nhưng chỉ riêng hình ảnh này đã đủ khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”. Từ khóa liên quan đến chiếc mặt nạ nhanh chóng leo top trending Threads với hơn 2 triệu bài đăng. Trên fanpage chính thức, bức ảnh đại diện mới của nam ca sĩ cũng thu về khoảng nửa triệu lượt tương tác chỉ sau một ngày xuất hiện.

Sức nóng từ màn “nhá hàng” này nhanh chóng lan rộng trên MXH. Nhiều thương hiệu, fanpage giải trí và trang tin social đồng loạt bắt trend chiếc mặt nạ của Sơn Tùng, cho thấy độ phủ sóng đáng gờm của ngôi sao số 1 Việt Nam hiện tại. Từ một hình ảnh đơn giản, Sơn Tùng tiếp tục tung hint 3 ký tự CMW được ghép từ mặt nạ. Dòng chữ viết tắt bí ẩn lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khi nhiều người cho rằng đây có thể là tên dự án mới hoặc ký hiệu liên quan đến nghệ sĩ góp mặt trong màn hợp tác đặc biệt.

Trang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy liên tục sử dụng hình ảnh về dự án mới của Sơn Tùng để tạo thành thông điệp tuyên truyền:

Không chỉ giới trẻ hưởng ứng trào lưu này, trang chính thức của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cũng nhanh chóng nhập cuộc bằng cách tận dụng hình ảnh viral của Sơn Tùng để truyền tải thông điệp tuyên truyền phòng chống ma túy và chất kích thích. Tính đến hiện tại, trang chính thức đã có 3 bài đăng sử dụng hình ảnh ký tự mặt nạ của Sơn Tùng, biến tấu thành các nội dung tuyên truyền hướng tới giới trẻ.

Mỗi bài đăng đều thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng lượng chia sẻ lớn từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, trang chính thức còn khéo léo lồng ghép tên các ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng để tạo nên những thông điệp gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người trẻ. Cách truyền tải mang màu sắc trẻ trung, bắt trend nhanh giúp nội dung tuyên truyền trở nên mềm mại, tránh cảm giác khô cứng thường thấy ở các thông báo phổ biến pháp luật.

Việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lựa chọn hình ảnh liên quan đến Sơn Tùng là 1 quyết định dễ hiểu. Trong bối cảnh mọi động thái của nam ca sĩ đều có khả năng tạo độ thảo luận cực lớn trên mạng xã hội, việc tận dụng hiệu ứng viral để lan tỏa thông điệp cộng đồng được xem là cách làm hiệu quả. Suốt nhiều năm qua, Sơn Tùng vẫn được xem là “bậc thầy marketing” của Vpop khi luôn biết cách tạo sự tò mò, khan hiếm thông tin và kích thích tâm lý chờ đợi từ công chúng. Chính vì vậy, chỉ cần một chi tiết nhỏ liên quan đến dự án mới cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ.

Cho đến hiện tại, toàn bộ thông tin về sản phẩm comeback của Sơn Tùng vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, cái tên đang được cư dân mạng nhắc đến nhiều nhất là Jason Derulo. Tối 14/5, nam ca sĩ người Mỹ bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ của Sơn Tùng lên trang cá nhân, làm dấy lên nghi vấn cả hai sẽ có màn collab quốc tế trong dự án mới. Dù vậy, bài đăng này sau đó đã nhanh chóng bị xóa khiến người hâm mộ càng thêm tò mò.

Về phía Sơn Tùng, nam ca sĩ vẫn hoàn toàn im lặng trước mọi đồn đoán. Đúng 0h ngày 15/5, anh tiếp tục khiến fan hoang mang khi một lần nữa dọn sạch Instagram, ẩn toàn bộ các bài đăng liên quan đến ký tự mặt nạ từng được đăng tải trước đó. Động thái liên tục “đánh úp” rồi xóa dấu vết càng khiến người hâm mộ tin rằng một dự án lớn đang được chuẩn bị phía sau chiến dịch truyền thông đầy bí ẩn này.

