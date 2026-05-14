Ngôi sao tỷ view người Mỹ hợp tác với Sơn Tùng: Từng gây bão cùng BTS, mới huỷ show tại Việt Nam năm ngoái

Jason Derulo - cỗ máy tạo hit toàn cầu

19h30 tối 14/5 (theo giờ Việt Nam), nam ca sĩ người Mỹ Jason Derulo bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ của Sơn Tùng M-TP lên fanpage 24 triệu người theo dõi. Động thái từ siêu sao người Mỹ khiến dân mạng Việt Nam bùng nổ. Tuy nhiên, giữa lúc người hâm mộ đang sục sôi bàn tán, bài đăng này đã bất ngờ bị gỡ bỏ khỏi trang cá nhân của Jason Derulo chỉ sau 1 tiếng. Động thái khó hiểu này khiến MXH tiếp tục dậy sóng, lo ngại màn collab quốc tế của ngôi sao số 1 Việt Nam gặp trục trặc. Fan hoang mang và thậm chí đưa cả kịch bản rằng MXH của Jason bị... hack, chứ không thể nào một sản phẩm collab quốc tế mà lại "up nhầm" thế được.

Bài đăng về chiếc mặt nạ của Sơn Tùng M-TP trên page của Jason Derulo

Từ đây, mọi thông tin về Jason Derulo được fan Việt tìm kiếm. Ai nấy đều tò mò về tầm vóc tên tuổi của ngôi sao người Mỹ. Jason Derulo tên thật là Jason Joel Desrouleaux, sinh năm 1989 tại Florida, Mỹ trong một gia đình gốc Haiti. Trước khi bước ra ánh sáng với vai trò ca sĩ độc lập, anh có thời gian dài hoạt động phía sau sân khấu. Trước khi bước ra ánh sáng với vai trò ca sĩ, Jason đã là một nhạc sĩ cực kỳ mát tay tại Hollywood. Anh bắt đầu viết nhạc từ năm 16 tuổi cho Lil Wayne, Pitbull, Diddy, Cassie,...

Năm 2009 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Jason Derulo chính thức phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Whatcha Say. Ca khúc sử dụng một đoạn nhạc mẫu từ bài hát Hide And Seek của nữ ca sĩ Imogen Heap. Whatcha Say nhanh chóng leo lên vị trí số #1 Billboard Hot 100 và bán được hàng triệu bản nhạc số. Thành tích này mở đường cho hàng loạt sản phẩm âm nhạc bùng nổ trong thập niên 2010.

Trong gần một thập kỷ, Jason Derulo dường như không biết đến khái niệm "flop". Anh sở hữu tư duy làm nhạc cực kỳ catchy, dễ tạo thành xu hướng. Sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa Pop, R&B và EDM. Các ca khúc của anh luôn có nhịp điệu mạnh mẽ, cực kỳ phù hợp cho các club và các bài nhảy. Những bài hát như In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Get Ugly, Want To Want Me hay Swalla liên tiếp công phá các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Trong đó, Swalla là một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của Jason Derulo, góp phần củng cố vị thế "ông hoàng tạo hit" của nam ca sĩ. Swalla là sự kết hợp của Jason Derulo cùng các ngôi sao đình đám Nicki Minaj và nam ca sĩ Ty Dolla $ign. Bản nhạc là sự pha trộn nhuần nhuyễn giữa Pop, R&B và EDM với âm hưởng Tropical sôi động. Nhờ nhịp điệu mạnh mẽ và bắt tai, ca khúc này đã tạo một cơn sốt trên thị trường âm nhạc lúc mới ra mắt. Đến nay, MV của Swalla trên YouTube đã vượt hơn 1,8 tỷ views.

Dù đã ra mắt nhiều năm, ca khúc vẫn giữ được sức nóng đáng kinh ngạc. Đặc biệt, vào đầu năm nay, giai điệu của Swalla đã bất ngờ gây sốt trở lại và tạo thành một trào lưu nhảy cực kỳ thịnh hành trên nền tảng TikTok. Hàng loạt video cover vũ đạo trên nền nhạc này đã thu hút lượng tương tác khủng, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của bản hit sau gần một thập kỷ phát hành.

Sức hút của giai điệu này càng được khẳng định khi hàng loạt tên tuổi đình đám như Lisa của BLACKPINK, RIIZE, TXT hay Juun từ nhóm Heart2Heart đều lần lượt thực hiện các bản dance cover mãn nhãn, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh âm nhạc, Jason Derulo còn ghi dấu ấn bằng kỹ năng vũ đạo chuyên nghiệp, thường xuyên kết hợp các động tác kỹ thuật cao vào những màn trình diễn trực tiếp. Thậm chí Jason Derulo còn từng là giám khảo cho chương trình thi đấu vũ đạo nổi tiếng - So You Think You Can Dance.

Chiến lược chiếm lĩnh TikTok với sự bùng nổ của siêu hit Savage Love cùng BTS

Bước sang thập niên 2020, thị trường âm nhạc thay đổi mạnh mẽ với sự lên ngôi của các nền tảng video ngắn. Trong khi nhiều nghệ sĩ cùng thời gặp khó khăn trong việc duy trì sức nóng, Jason Derulo cho thấy khả năng thích nghi nhạy bén. Anh trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế hoạt động tích cực nhất trên TikTok. Nội dung kênh của anh rất đa dạng, từ các thử thách vũ đạo, video sử dụng kỹ xảo hình ảnh đến các tiểu phẩm hài hước, thu hút hàng chục triệu người theo dõi.

Sự nhạy bén với nền tảng số mang lại thành công vang dội vào năm 2020 với bản hit Savage Love. Ca khúc lấy cảm hứng từ đoạn nhạc cụ Laxed Siren Beat của nhà sản xuất Jawsh 685. Nhận thấy tiềm năng, Jason Derulo đã xin phép sử dụng đoạn nhạc nền này và viết thêm lời để phát triển thành một bài hát hoàn chỉnh. Giai điệu thu hút cùng điệu nhảy đơn giản nhưng nhịp nhàng đã biến Savage Love thành một hiện tượng toàn cầu. Hàng triệu người dùng mạng xã hội đã tham gia thực hiện thử thách vũ đạo trên nền nhạc này.

Ca khúc vươn đến đỉnh cao khi Jason Derulo phát hành phiên bản phối lại có sự góp giọng của BTS. Lượng người hâm mộ đông đảo của BTS kết hợp cùng sức nóng sẵn có trên nền tảng video ngắn đưa phiên bản mới của Savage Love vươn lên vị trí #1Billboard Hot 100. Đĩa đơn này giúp Jason Derulo có thêm một ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng tại Mỹ sau hơn một thập kỷ, đồng thời củng cố danh xưng ngôi sao hàng đầu trong kỷ nguyên nhạc số.

Jason Derulo suýt đến Việt Nam biểu diễn vào năm 2025

Tại Việt Nam, cái tên Jason Derulo từng phủ sóng rộng rãi vào giữa năm 2025 liên quan đến một sự cố hủy diễn phút chót. Theo kế hoạch ban đầu, nam ca sĩ sẽ có lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn tại sự kiện âm nhạc diễn ra ở TP.HCM vào cuối tháng 6/2025. Mặc dù Jason Derulo cùng toàn bộ ê-kíp đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng cho đêm nhạc, anh bất ngờ tuyên bố hủy show ngay sát giờ G. Nam ca sĩ sau đó trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội, cho biết ban tổ chức đã vi phạm hợp đồng khi không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về thiết bị âm thanh và ánh sáng, khiến anh không thể đảm bảo chất lượng sân khấu.

Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những động thái tương đồng giữa Jason Derulo và Sơn Tùng M-TP. Hình ảnh chiếc mặt nạ gỗ xuất hiện trên trang cá nhân của cả hai nghệ sĩ là cơ sở cho những đồn đoán về một sản phẩm chung sắp ra mắt. Sơn Tùng M-TP vốn có kinh nghiệm hợp tác thành công với các tên tuổi quốc tế, tiêu biểu là dự án Hãy Trao Cho Anh cùng Snoop Dogg. Nếu màn bắt tay này được xác nhận, đây sẽ là sự kiện tiếp tục đánh dấu bước tiến lớn của nghệ sĩ Việt Nam khi làm việc cùng một ngôi sao đình đám từ thị trường Âu Mỹ.

Thông tin về màn hợp tác tiềm năng này ngay lập tức bùng nổ truyền thông, lọt thẳng vào danh sách xu hướng nổi bật trên nền tảng Threads tại Việt Nam với hơn 1 triệu bài đăng thảo luận.

Phản ứng từ các diễn đàn mạng xã hội đang nổ nhiều luồng tranh luận. Một bộ phận netizen bày tỏ sự hụt hẫng và cảm thấy màn kết hợp này chưa thực sự tạo nên hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Nhiều ý kiến lo ngại Jason Derulo là ngôi sao đã qua thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt khi đặt cạnh những cái tên đình đám từng vướng tin đồn kết hợp cùng Sơn Tùng M-TP dạo gần đây như Travis Scott, Bad Bunny, Future hay A$AP Rocky.

Dù vậy, với tư duy làm nghề khác biệt, công chúng vẫn chưa thể đoán định được toan tính thực sự của Sơn Tùng M-TP cho lần trở lại này. Do đó, việc kết luận chất lượng hay mức độ thành công của màn collab nếu diễn ra thật vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi những thông báo chính thức về dự án.

