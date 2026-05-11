Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang trở thành tâm điểm mạng xã hội. Chỉ với một vài động thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, nam ca sĩ tiếp tục cho thấy sức nóng gần như không đối thủ của mình tại Vpop.

20 giờ tối 8/5, Sơn Tùng M-TP bất ngờ cập nhật giao diện mới trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội. Không đăng tải bất kỳ dòng trạng thái nào, nam ca sĩ chỉ thay ảnh đại diện bằng hình ảnh một chiếc mặt nạ bí ẩn. Chiếc mặt nạ mang tông màu gỗ nâu trầm, tạo hình méo mó với phần má ửng hồng, đôi mắt khoét sâu thành hai khoảng đen đặc. Tổng thể hình ảnh vừa ma mị, lạnh lẽo vừa tạo cảm giác khó đoán.

Đây cũng là động thái tiếp theo của Sơn Tùng sau khi bất ngờ ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram vào đêm 5/5. Việc “dọn sạch” mạng xã hội vốn là chiến lược quen thuộc của nhiều nghệ sĩ quốc tế trước thềm comeback, với một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn như Sơn Tùng, hiệu ứng tạo ra lập tức bùng nổ.

Sau khi đổi giao diện, Sơn Tùng tiếp tục khiến MXH choáng ngợp khi hình ảnh chiếc mặt nạ xuất hiện trên màn hình LED của Marina Central Tower - được xem là LED building lớn nhất TP.HCM hiện tại. Nam ca sĩ đồng thời trở thành sao Việt đầu tiên quảng bá dự án trên màn hình LED quy mô này.

Hình ảnh quảng bá khổng lồ nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ khóa liên quan đến Sơn Tùng lọt trending Threads với hơn 2 triệu bài đăng. Trong khi đó, bài đăng đổi ảnh nhận diện trên fanpage M-TP thu về 500 nghìn lượt tương tác chỉ sau 1 ngày.

Không chỉ tò mò về thời điểm comeback, công chúng còn đặc biệt quan tâm đến câu chuyện Sơn Tùng sẽ hợp tác với ai trong dự án lần này. Trước đó, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn nam ca sĩ có thể collab cùng Travis Scott. Thông tin chưa được xác nhận nhưng vẫn đủ khiến cộng đồng fan nhạc đứng ngồi không yên.

Hiện Threads đang tràn ngập những bài đăng “giải mã hint” xoay quanh màn tái xuất của Sơn Tùng. Từ hình ảnh chiếc mặt nạ bí ẩn, nhiều người hâm mộ suy đoán Future, Offset hay thậm chí MCK đều có thể liên quan đến dự án mới.

Không dừng lại ở đó, việc Sơn Tùng ẩn toàn bộ bài đăng Instagram còn khiến nhiều fan liên tưởng đến cách “reset” mạng xã hội mà Bad Bunny từng thực hiện đầu năm nay. Một số nguồn tin trong ngành giải trí gọi tên A$AP Rocky là nghệ sĩ có khả năng xuất hiện trong màn comeback lần này của Sơn Tùng. Nếu điều này thực sự xảy ra, Sơn Tùng sẽ thực sự tạo nên cơn địa chấn với định hướng quốc tế mới.

Sau màn hợp tác với Snoop Dogg ở MV Hãy Trao Cho Anh , người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Sơn Tùng đủ khả năng tiếp tục bắt tay cùng một ngôi sao quốc tế hạng A khác. Trong nhiều năm qua, nam ca sĩ vẫn là cái tên hiếm hoi của Vpop sở hữu độ nhận diện đủ lớn để tạo ra những cú bắt tay xuyên biên giới gây tiếng vang mạnh.

Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về sản phẩm mới, mức độ thảo luận khổng lồ trên MXH cho thấy chỉ riêng việc “nhá hàng” cũng đủ để Sơn Tùng khuấy đảo toàn bộ cộng đồng nhạc Việt. Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Sơn Tùng M-TP là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành vào tháng 7/2024. MV từng tạo hiệu ứng lớn nhờ màu sắc tươi sáng, giai điệu dễ nghe cùng hình tượng nhẹ nhàng, dễ tạo trend. Tuy nhiên, kể từ sau dự án này, Sơn Tùng gần như không phát hành thêm sản phẩm cá nhân mới. Tính đến hiện tại, đã hơn 700 ngày nam ca sĩ chưa trở lại.

Khoảng thời gian gần 2 năm “án binh bất động” càng khiến sự mong chờ từ khán giả đẩy lên cao. Nhìn vào mức độ đầu tư hiện tại, không ít fan kỳ vọng đây sẽ là màn comeback hoành tráng nhất sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Sau hàng loạt bản hit, những MV trăm triệu view cùng vị thế gần như không thể thay thế tại Vpop, nhưng điều công chúng chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không chỉ đơn thuần là thêm một ca khúc thành công.

Khán giả kỳ vọng vào dự án mang tính biểu tượng - một concept album đúng tầm “ngôi sao số 1 Vpop”, nơi thế giới âm nhạc của Sơn Tùng được xây dựng toàn diện từ hình ảnh, âm thanh cho tới sân khấu biểu diễn. Xa hơn nữa là một tour concert có quy mô tương xứng với vị thế mà nam ca sĩ đã tạo dựng suốt hơn một thập kỷ qua.

Trên MXH hiện không khó để bắt gặp những bài đăng “manifest” album đầu tay đúng nghĩa dành cho Sơn Tùng M-TP. Và nếu những đồn đoán hiện tại trở thành sự thật, đây có thể sẽ là chương mới quan trọng nhất trong sự nghiệp của một trong những ngôi sao lớn nhất nhạc Việt hiện nay.

