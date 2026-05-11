Nguyễn Đình Vũ bị tố gạ gẫm trai trẻ

Mới đây, cái tên Nguyễn Đình Vũ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội xoay quanh một đoạn tin nhắn từ nhiều năm trước. Tối 10/5, một tài khoản tên T.V gây chú ý khi tung đoạn tin nhắn cắt ghép từ năm 2016, ám chỉ việc từng bị Nguyễn Đình Vũ có lời lẽ nhạy cảm.

Nguyễn Đình Vũ đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội

Ngay trong đêm, nam nhạc sĩ đã có động thái đáp trả cứng rắn bằng cách công khai toàn bộ cuộc hội thoại gốc. Bằng chứng cho thấy T.V mới là người chủ động tiếp cận trước. Nhiều bình luận cũng cho rằng câu nói "cởi ra" trong đoạn chat có thể đang nhắc tới khẩu trang hoặc hình ảnh che mặt, thay vì mang hàm ý nhạy cảm như cách netizen ban đầu suy diễn.

Bài đăng thu hút lượng xem khủng trên Threads liên quan đến Nguyễn Đình Vũ

Sau khi Nguyễn Đình Vũ tung ảnh chụp đầy đủ hơn, không ít người cho rằng bài đăng ban đầu đã bị dẫn dắt theo hướng dễ gây hiểu lầm, khiến dư luận lập tức "quay xe" và tỏ ra nghi ngờ trước mục đích của T.V.

Nguyễn Đình Vũ sinh năm 1991, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật và sớm bước chân vào con đường sáng tác từ năm 15 tuổi. Giai đoạn đầu sự nghiệp, anh nhanh chóng ghi dấu ấn trực tiếp với công chúng trong vai trò ca sĩ. Sở hữu chất giọng nam cao đặc trưng cùng khả năng hát live tốt, anh liên tục cho ra mắt và bỏ túi loạt ca khúc được giới trẻ thuộc nằm lòng như Lỡ Thương Một Người, Khát Vọng Thượng Lưu, Dối Lừa hay Em Của Quá Khứ .

Em Của Quá Khứ - một bản hit đình đám một thời của Nguyễn Đình Vũ

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng lớn nhất của Nguyễn Đình Vũ lại nằm ở vai trò nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Anh là nhân tố đứng sau hàng loạt bản hit tạo nên bước ngoặt sự nghiệp cho nhiều ca sĩ Vpop. Năm 2013, ca khúc Không Cảm Xúc do anh chắp bút trở thành hiện tượng nhạc dance quốc dân, càn quét mọi bảng xếp hạng và các tụ điểm giải trí, đồng thời là đòn bẩy đưa tên tuổi Hồ Quang Hiếu thăng hạng nhanh chóng. Đến năm 2017, anh tiếp tục tạo bệ phóng cho Chi Dân với siêu hit 1 2 3 4 .

Bản hit gắn liền với tên tuổi của Hồ Quang Hiếu do Nguyễn Đình Vũ sáng tác

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ còn nắm giữ nhiều sáng tác có độ lan tỏa rộng rãi khác như Hạnh Phúc Mới (Sơn Tùng M-TP và Hari Won), Chỉ Cần Em Hạnh Phúc (Hồ Quang Hiếu) hay Sự Thật Trong Em (Chi Dân). Bước sang thập kỷ mới, anh tiếp tục chứng minh tư duy làm nhạc hợp thời khi cùng Tăng Phúc và Yuno Bigboi ra mắt Kỳ Vọng Sai Lầm vào năm 2022.

Nhiều hit nhưng ít ai nhớ đến

Dù sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, Nguyễn Đình Vũ hiện tại lại đối mặt với tình trạng thiếu vắng độ nhận diện trước công chúng. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc những bản hit bùng nổ nhất làm nên tên tuổi của anh đều đã phát hành từ hơn một thập kỷ trước, khiến khán giả đại chúng dần lãng quên.

Dù sở hữu gia tài âm nhạc đồ sộ, Nguyễn Đình Vũ hiện tại lại đối mặt với tình trạng thiếu vắng độ nhận diện trước công chúng.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn lùi về hậu trường, tập trung chủ yếu vào vai trò sáng tác và sản xuất thay vì trực tiếp biểu diễn cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân. Khi thiếu vắng các chiến dịch truyền thông bài bản và hiếm khi xuất hiện trên sân khấu truyền thống, cái tên Nguyễn Đình Vũ khó lòng cạnh tranh được với thế hệ nghệ sĩ trẻ liên tục ra mắt trên thị trường.

Hiện tại Nguyễn Đình Vũ chủ yếu cover nhạc và đi diễn các show tại các tỉnh thành

Tuy nhiên, tình hình hiện tại của nam nhạc sĩ cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt. Thay vì chạy theo thị trường Nguyễn Đình Vũ biến TikTok và YouTube thành không gian hoạt động chính. Anh tập trung tự sản xuất, khoác áo mới cho các ca khúc cũ bằng những bản phối mang phong cách hiện đại và bắt tai.

Định hướng này phát huy hiệu quả thiết thực khi hàng loạt bản cover, remix như Thiệp Hồng Sai Tên hay Em Thua Cô Ta nhanh chóng trở nên viral, thu về hàng triệu lượt xem và phủ sóng rộng rãi. Dù không còn duy trì sức nóng như thời kỳ đỉnh cao, Nguyễn Đình Vũ vẫn giữ được tệp khán giả riêng và duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định nhờ việc khai thác tối đa thế mạnh hòa âm phối khí trên nền tảng mạng xã hội.

Ảnh: FBNV