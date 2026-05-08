Màn trình diễn táo bạo tại Coachella

Những ngày qua, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại màn trình diễn của Jackson Wang tại lễ hội âm nhạc Coachella. Đoạn clip đang được chia sẻ là tiết mục kết màn cho set diễn solo của Jackson Wang tại Coachella 2023. Thay vì sử dụng dây cáp thốc lên không trung, đây là một tiết mục ảo giác tinh vi do nam ca sĩ hợp tác cùng ảo thuật gia Kevin Li thực hiện trực tiếp trên sân khấu.

Diện bộ suit đỏ nổi bật dưới hệ thống ánh sáng mờ ảo, nam ca sĩ từ từ ngửa người ra sau. Nhờ đạo cụ giấu kín và thủ thuật che mắt khéo léo, Jackson tạo ra ảo giác như bị một thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể. Anh giữ thăng bằng trong tư thế ngả hẳn người ra phía sau, kết hợp ngôn ngữ hình thể linh hoạt để tái hiện khoảnh khắc gục ngã đầy nghệ thuật ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc kết màn mang tính kịch nghệ này lập tức tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến hàng vạn khán giả bên dưới không khỏi bất ngờ trước độ táo bạo của tiết mục. Ngay khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trở lại trên các nền tảng như X và TikTok, sân khấu này tiếp tục thu hút lượng tương tác lớn.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi tư duy dàn dựng mới mẻ cùng độ chịu chơi của nam ca sĩ. Đa số ý kiến đánh giá Jackson Wang đã bứt phá khỏi vùng an toàn của một thần tượng thông thường, mang đến một trải nghiệm mãn nhãn và khẳng định dấu ấn cá nhân rõ nét tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Tiết mục là sự tiếp nối liền mạch cho concept ma mị mà Jackson theo đuổi xuyên suốt kỷ nguyên Magic Man. Tại sân khấu này, anh mang đến một diện mạo ấn tượng với mái tóc hai màu đen xám cùng lối trang điểm đậm lấy cảm hứng từ nhân vật Joker, tạo nên vẻ ngoài bí ẩn và quyền lực.

Nam ca sĩ cùng đội nhảy thực hiện những vũ đạo công phu, đậm chất kịch nghệ. Hàng loạt ca khúc nổi bật như 100 Ways , Cruel và Blow đều được làm mới với năng lượng rock cuồng nhiệt, khẳng định khả năng làm chủ sân khấu của một nghệ sĩ trình diễn quốc tế.

Sự nghiệp chững lại hậu GOT7 và loạt ồn ào bủa vây

Trước khi bước chân vào giới giải trí, Jackson Wang từng là một vận động viên đấu kiếm triển vọng của đội tuyển quốc gia Hồng Kông (Trung Quốc). Tháng 1/2014, anh chính thức rẽ hướng ra mắt với tư cách rapper và vũ công của nhóm nhạc nam GOT7. Khả năng vũ đạo, khiếu hài hước cùng sự nỗ lực bền bỉ đã giúp anh và GOT7 vươn tầm quốc tế.

Jackson khi ấy sở hữu hàng loạt bản hit cùng GOT7 như Just Right, If You Do, Hard Carry hay Lullaby. Tháng 1/2021, dẫu quyết định không tái ký hợp đồng với JYP Entertainment, anh cùng các thành viên vẫn kiên quyết giữ lại thương hiệu GOT7, khẳng định nhóm không tan rã và luôn sẵn sàng tái hợp cho các dự án chung.

Song song với hoạt động tại Hàn Quốc, Jackson sớm bành trướng sự nghiệp cá nhân trên thị trường quốc tế khi thành lập công ty Team Wang vào năm 2017. Album tiếng Anh đầu tay Mirrors xuất sắc đưa anh lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Emerging Artists của Billboard. Kế tiếp, đĩa đơn 100 Ways cũng giúp anh trở thành nghệ sĩ solo Trung Quốc đầu tiên lọt top 40 bảng xếp hạng radio Mediabase.

Tuy nhiên, sau thành công của album MAGIC MAN đạt #15 Billboard 200 vào năm 2022, con đường âm nhạc của Jackson bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Anh không còn duy trì nhịp độ ra bài bùng nổ mà xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện giải trí. Nam ca sĩ từng thừa nhận bản thân phải đối mặt với chứng trầm cảm nặng, buộc phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài.

Sau ba năm vắng bóng, Jackson phát hành album MAGIC MAN 2 gồm 11 ca khúc tiếp tục khai thác thế giới nội tâm u tối và đầy tổn thương. Dẫu vậy, màn tái xuất này diễn ra tương đối trầm lắng so với vị thế của một ngôi sao hạng A. MV Made Me A Man hẩm hiu chỉ đạt hơn 50.000 lượt xem sau hai giờ phát hành. Việc lặp lại chủ đề khủng hoảng cô đơn khiến album bị nhận xét là thiếu đột phá và mang màu sắc nặng nề, khó tiếp cận đại chúng. Dù sức mua từ người hâm mộ trung thành vẫn giúp album hạ cánh ở #13 Billboard 200, mức độ lan tỏa công chúng thực tế đã sụt giảm nghiêm trọng.

Chưa kịp vực dậy thành tích, Jackson lại vướng ồn ào tại concert ở Brazil thuộc khuôn khổ Magic Man 2 World Tour. Nhiều khán giả đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan bảo vệ người tiêu dùng vì giá vé tăng cao bất thường do các khoản phí dịch vụ vô lý. Dù đối tượng trực tiếp bị điều tra là đơn vị phân phối, lùm xùm này vẫn tạo ra luồng dư luận tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến chiến dịch quảng bá và nỗ lực lấy lại hào quang âm nhạc của nam ca sĩ.

