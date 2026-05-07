Những hình ảnh mới nhất của Trang Pháp tại hậu trường chương trình Đạp gió đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Cộng đồng người hâm mộ liên tục truyền tay nhau loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Trang Pháp ra về sau buổi tổng duyệt cho Công diễn 3 vào ngày mai.

Thay vì dáng vẻ tràn đầy năng lượng thường thấy, đại diện Việt Nam xuất hiện với tình trạng khiến người hâm mộ lo lắng. Cô bước đi tập tễnh và phải nhờ đến sự hỗ trợ, dìu đỡ từ đồng đội mới có thể di chuyển ra xe. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến những người hâm mộ của cô tỏ ra lo lắng.

Đáng chú ý, Trang Pháp không phải là thành viên duy nhất trong đội gặp vấn đề về sức khỏe. Ngay ngày hôm qua, truyền thông và người hâm mộ cũng xôn xao trước thông tin An Kỳ - đội trưởng của đội Trang Pháp - đã bất ngờ ngất xỉu ngay khi luyện tập cho công diễn 3. Hiện tại tình hình An Kỳ đã ổn định, tuy nhiên cũng khiến nhiều người quan ngại cho tình hình hiện tại của đội Trang Pháp.

Việc có đến hai trên tổng số năm thành viên gặp chấn thương và kiệt sức cho thấy cường độ tập luyện của Đạp gió năm nay thực sự khốc liệt. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi cả Trang Pháp và An Kỳ đều đảm nhận khối lượng công việc rất lớn tại vòng này.

Cả hai nữ nghệ sĩ đều phải tham gia biểu diễn trong hai tiết mục khác nhau tại Công diễn 3. Lịch trình dày đặc kết hợp với chấn thương bất ngờ khiến nhiều khán giả bày tỏ sự quan ngại về chất lượng tiết mục cũng như khả năng phục hồi của hai thành viên trước giờ ghi hình chính thức.

Tại vòng Công diễn 3, Trang Pháp chung đội với các thành viên gồm An Kỳ, Ô Lan Đồ Nhã, Lý Tâm Khiết và Diệp Nhất Thiến. Đội hình năm người sẽ cùng nhau trình diễn tiết mục Nghịch Chiến. Đây là một trong những sân khấu đang được đông đảo khán giả chờ đợi.

Theo nhiều thông tin rò rỉ từ buổi ghi hình, các thành viên sẽ mang nhạc cụ lên sân khấu để tăng thêm phần hiệu ứng. Người hâm mộ hiện đang rất mong chờ khoảnh khắc Trang Pháp trực tiếp phô diễn kỹ năng chơi đàn keytar ngay trên sân khấu nước bạn.

Bên cạnh sân khấu nhóm năm người, Trang Pháp và An Kỳ còn đại diện đội tham gia vào một tiết mục kết hợp Sổ Tay Rèn Luyện Thanh Xuân. Tiết mục này có sự góp mặt hỗ trợ của hai tỷ tỷ bước ra từ các mùa giải trước là Trương Tiểu Uyển và Quản Nhạc.

Thử thách dành cho Trang Pháp và đồng đội là rất lớn khi họ phải trực tiếp đối đầu với những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm trình diễn và được đánh giá là những đối thủ cực kỳ đáng gờm như Mạnh Giai, Vương Phi Phi và Tát Đỉnh Đỉnh. Sự cạnh tranh giữa các đội hứa hẹn sẽ tạo nên một vòng thi vô cùng gay cấn.

Sức hút của Trang Pháp tại thị trường Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt. Thời gian qua, tên tuổi của đại diện Việt Nam liên tục thăng hạng trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tại, cô đã lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng yêu thích trên nền tảng Weibo.

Độ nhận diện thực tế của Trang Pháp cũng được minh chứng qua sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả địa phương. Mới đây, khi xuất hiện tại sân bay Trung Quốc, nữ ca sĩ đã ngay lập tức được đám đông người hâm mộ vây quanh chào đón.

Ngay trong tối ngày 7/5, ban tổ chức chương trình vừa phát đi thông báo hoãn lịch phát sóng Công diễn 3 vào hai ngày 8 và 9/5. Theo đó, chương trình sẽ được sắp xếp quay vào một ngày khác và lịch phát sóng công diễn ba sẽ được thông báo sau. Hiện tại, quyết định của ban tổ chức đang nhận về nhiều "gạch đá" của cư dân mạng xứ Trung.

