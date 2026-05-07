Hiện tại, mạng xã hội Threads liên tục xôn xao trước loạt hình ảnh được cho là của Hải Đăng Doo tại một khách sạn ở Đà Nẵng. Vụ việc nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, đẩy nam nghệ sĩ vào tâm bão dư luận cùng vô số ý kiến trái chiều. Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật từ khi bước chân vào showbiz, nhiều khán giả nhận ra tần suất cái tên Hải Đăng Doo xuất hiện gắn liền với các lùm xùm đời tư lại áp đảo hoàn toàn so với những dấu ấn chuyên môn.

Hải Đăng Doo có xuất phát điểm vô cùng thuận lợi khi là một nhà sáng tạo nội dung đình đám trên nền tảng TikTok. Nắm trong tay kênh cá nhân thu hút hơn 2,6 triệu người theo dõi, anh chàng sở hữu bệ phóng truyền thông vững chắc mà nhiều nghệ sĩ trẻ ao ước. Khán giả bắt đầu quen mặt Hải Đăng Doo qua các chương trình truyền hình giải trí như Tỏ Tình Hoàn Mỹ hay Trời Sinh Một Cặp. Cùng với lợi thế ngoại hình sáng sân khấu và khả năng ca hát ổn định, anh quyết định rẽ hướng sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Thế nhưng, chặng đường chuyển mình từ hiện tượng mạng sang ca sĩ thực thụ của Hải Đăng Doo lại chật vật. Giữa một thị trường nhạc Việt đầy rẫy những đại diện Gen Z đa sắc màu, phong cách của anh được đánh giá là khá an toàn và chưa tạo được nét đột phá. Hải Đăng Doo cũng có những tác phẩm đầu tư như album Tình Tứ , các single Chuyện Chúng Ta Sau Này, Vì Một Câu Nói, Nếu Một Ngày hay Anh Thích Em Như Vậy nhưng không tạo được dấu ấn trên thị trường. Đến hiện tại, nam ca sĩ vẫn chưa sở hữu bất kỳ bản hit nào đủ sức định vị tên tuổi trong lòng đại chúng.

Chuyện Chúng Ta Sau Này là single nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hải Đăng Doo

Việc góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi được xem là cơ hội vàng để Hải Đăng Doo bứt phá. Chương trình giúp anh thu về một lượng người hâm mộ mới và mở rộng mức độ nhận diện. Tuy nhiên, hành trình của nam ca sĩ tại sân chơi này lại trôi qua khá bình lặng. Anh phải dừng chân sớm ở tập 8 sau chuỗi thành tích không khả quan. Xuyên suốt ba vòng thi đấu, Hải Đăng Doo liên tục rơi vào các đội thua cuộc.

Hải Đăng Doo dừng chân khá sớm tại Anh Trai Say Hi 2024

Những tiết mục có sự góp mặt của anh như Hút, You Had Me At Hello hay Người Tình Của Nắng đều không tạo được hiệu ứng viral bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Việc thiếu vắng các sản phẩm âm nhạc nổi bật khiến tên tuổi của anh trên thị trường hiện nay chủ yếu được duy trì qua sức nóng của các ồn ào thay vì năng lực nghệ thuật.

Trái ngược với sự tĩnh lặng trong âm nhạc, tên tuổi của Hải Đăng Doo lại liên tục biến động bởi những rắc rối đời tư. Đầu năm 2025, nam ca sĩ vướng vào rắc rối khi bị đào lại các thông tin về điểm số và các thành tích thi cử. Mọi chuyện bị đẩy đi xa khi Hải Đăng Doo có màn đáp trả gay gắt và đôi co trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của anh bị mất điểm trong mắt công chúng.

Trước khi vướng vào lùm xùm học vấn, Hải Đăng Doo từng vấp phải làn sóng tẩy chay từ chính người hâm mộ vì nghi vấn "xào couple". Tháng 11/2024, mạng xã hội rò rỉ hình ảnh anh hẹn hò cùng một cô gái người Thái Lan có tiếng trên mạng. Loạt khoảnh khắc cặp đôi đi vẽ tranh và khóa môi ngọt ngào giữa thủy cung lập tức gây bão.

Hình ảnh được đồn đoán là của Hải Đăng Doo và bạn gái

Đáng nói, thời điểm đó anh đang được fan nhiệt tình "đẩy thuyền" với Hùng Huỳnh trong Anh Trai Say Hi. Bộ đôi sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu, thường xuyên được soi từng cử chỉ tương tác thân thiết. Việc nam nghệ sĩ bị đồn đoán đã có bạn gái nhưng vẫn tạo hiệu ứng cặp đôi nam - nam đã dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng fan couple.

Trước đó, tại chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ năm 2022, Hải Đăng Doo từng được nữ diễn viên Ceri Thu Hà tỏ tình vô cùng hoành tráng. Cô thậm chí còn tái hiện bối cảnh một lễ ăn hỏi ngay trên sân khấu nhưng nam ca sĩ đã quyết định từ chối. Dù thời gian hoạt động nghệ thuật chưa lâu, hồ sơ tình trường và các mối quan hệ cá nhân của anh luôn là chủ đề được mổ xẻ.

Mới đây nhất, những hình ảnh nhạy cảm được lan truyền từ một khách sạn tại Đà Nẵng tiếp tục làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng của Hải Đăng Doo. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa được xác thực và phía nghệ sĩ vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Dù vậy, việc liên tục vướng vào các đồn đoán và lùm xùm khi chưa kịp xây dựng chỗ đứng vững chắc bằng âm nhạc, hình ảnh của nam ca sĩ đang ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.

