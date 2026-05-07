Page Sao Nhập Ngũ đã ẩn poster xác nhận tham gia concert Day 2 của Hải Đăng Doo

Ồn ào xoay quanh Hải Đăng Doo đang trở thành tâm điểm bàn tán trên Threads suốt nhiều giờ qua. Sau loạt hình ảnh gây xôn xao liên quan đến buổi tiệc tại khách sạn ở Đà Nẵng bị lan truyền, nam ca sĩ bất ngờ rơi vào làn sóng phản ứng dữ dội từ cư dân mạng. Không chỉ dừng ở việc tranh cãi đúng - sai quanh những hình ảnh đang viral, netizen còn đồng loạt réo tên Hải Đăng Doo dưới hàng loạt chương trình có sự xuất hiện của nam ca sĩ.

Bức ảnh "ồn nhất" trên mạng xã hội Threads ngay lúc này, được cho là liên quan đến chuyến vui chơi tại Đà Nẵng của Hải Đăng Doo và Lou Hoàng

Netizen soi hình xăm của một người đàn ông khác trong ảnh giống với Lou Hoàng

Trước đó, Hải Đăng Doo đăng check in trong căn phòng giống với trong ảnh

Trong đó có concert Sao Nhập Ngũ diễn ra vào ngày 9/5 tới đây. Từ ngày 6/5, các buổi tổng duyệt của chương trình đã được tiến hành với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên đến sáng 7/5, khi ồn ào của Hải Đăng Doo bùng nổ trên mạng xã hội, cư dân mạng bắt đầu đặt ra nhiều tranh luận trái chiều về việc sự xuất hiện của nam ca sĩ liệu có ảnh hưởng đến tính chất cũng như ý nghĩa của chương trình hay không.

Nhiều khán giả phát hiện fanpage chính thức của Sao Nhập Ngũ đã âm thầm ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia Concert Day 2

Giữa lúc tranh cãi lan rộng, nhiều khán giả phát hiện fanpage chính thức của Sao Nhập Ngũ đã âm thầm ẩn poster xác nhận Hải Đăng Doo tham gia Concert Day 2. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt khi trước đó hình ảnh nam ca sĩ vẫn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn được công bố chính thức.

Hiện phía chương trình vẫn chưa đưa ra thông báo cụ thể liên quan đến việc Hải Đăng Doo có tiếp tục tham gia concert hay không. Trong khi đó, trên Threads và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, tranh luận vẫn tiếp tục nổ ra. Một bộ phận netizen cho rằng chương trình cần có động thái rõ ràng để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh chung của concert. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng khán giả nên chờ phản hồi chính thức từ người trong cuộc trước khi đưa ra kết luận.

Ồn ào lần này khiến cái tên Hải Đăng Doo trở thành từ khóa được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội chỉ trong thời gian ngắn. Không chỉ các bài đăng liên quan đến nam ca sĩ thu hút lượng tương tác lớn, mà nhiều chương trình, sự kiện có sự góp mặt của anh cũng bị “réo tên” liên tục giữa làn sóng tranh cãi đang ngày càng căng thẳng.

Hải Đăng Doo, tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, là một nghệ sĩ Gen Z hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, người mẫu và content creator. Trước khi bước vào các sân khấu chuyên nghiệp, anh từng được biết đến rộng rãi với hình tượng “hot TikToker” sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao khoảng 1m80 cùng phong cách trẻ trung. Các video đời thường, đặc biệt là những khoảnh khắc tương tác với em trai, giúp anh nhanh chóng xây dựng lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở danh xưng hot boy mạng, Hải Đăng Doo từng tạo bước ngoặt khi giành Quán quân The Heroes 2021 cùng producer Weeza. Chiến thắng này giúp anh được chú ý nhiều hơn ở lĩnh vực âm nhạc, đồng thời chứng minh khả năng trình diễn và tư duy sân khấu hiện đại. Nam ca sĩ cũng phát hành nhiều sản phẩm mang màu sắc trẻ trung như Chuyện Chúng Ta Sau Này hay Chẳng Thể Rời Mắt.

Ngoài âm nhạc, Hải Đăng Doo còn là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình thực tế. Tại Anh Trai “Say Hi”, anh gây chú ý nhờ tinh thần lăn xả, khả năng làm việc nhóm và phong thái trình diễn ổn định. Hải Đăng Doo được xem là một trong những gương mặt Gen Z hoạt động khá năng nổ ở showbiz Việt. Tuy nhiên, sự nghiệp Hải Đăng Doo vướng nhiều thị phi, trong khi các sản phẩm âm nhạc mờ nhạt. Ồn ào lần này đang khiến hình ảnh của nam nghệ sĩ một lần nữa trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

