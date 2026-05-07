Red Velvet - nhóm nhạc “gái đẹp nhạc hay”

Mới đây, thông tin về việc Red Velvet chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc vào nửa cuối năm nay đang râm ran và thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Khởi nguồn từ các báo cáo tài chính được SM Entertainment công bố, kế hoạch comeback của nhóm dự kiến diễn ra vào quý ba năm nay nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Người hâm mộ hiện vô cùng phấn khích bởi sau hai năm vắng bóng kể từ EP Cosmic , năm cô gái mới chính thức có động thái tái xuất.

Thông tin về việc Red Velvet chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc vào nửa cuối năm nay đang râm ran khắp mạng xã hội

Ra mắt vào tháng 8 năm 2014, Red Velvet là thế hệ nhóm nữ tiếp nối những tên tuổi đình đám của SM như S.E.S, SNSD và f(x). Đội hình ban đầu với 4 thành viên IRENE, Seulgi, Wendy và Joy. sau đó Yeri được thêm vào nhóm và duy trì đội hình 5 người đến hiện tại. Ngay từ những ngày đầu, các cô gái đã chứng minh bản thân là những đại diện xuất sắc nhất cho cụm từ "gái đẹp nhạc hay". Khi cả 5 thành viên đều sở hữu nhan sắc nổi bật, trong đó IRENE và JOY là hai đại diện cho visual của Kpop gen 3. Đi cùng với đó là tư duy âm nhạc độc đáo và hiện đại bật nhất ngành công nghiệp Kpop và khả năng thanh nhạc được đánh giá cao khi sở hữu giọng ca chính là Wendy với giọng hát nội lực và giàu cảm xúc.

Red Velvet đại diện cho cụm từ "gái đẹp nhạc hay" của Kpop

Red Velvet khẳng định vị thế độc tôn tại Kpop nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai mảng màu âm nhạc đối lập: RED và VELVET. Nếu RED đại diện cho năng lượng tươi trẻ, rực rỡ với dòng nhạc Pop, Electro-Pop dồn dập như Red Flavor, Dumb Dumb . Thì VELVET lại mang đến sự trưởng thành, quyến rũ, phô diễn kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao qua R&B, Soul trong Bad Boy, Psycho . Đặc biệt, dấu ấn "độc nhất" của nhóm còn nằm ở khả năng pha trộn khéo léo yếu tố rùng rợn, bí ẩn vào lớp vỏ bọc tươi sáng qua các bài Peek-A-Boo, Russian Roulette .

Red Velvet khẳng định vị thế độc tôn tại Kpop nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa hai mảng màu âm nhạc đối lập của RED đại diện cho năng lượng tươi trẻ, rực rỡ

và VELVET mang đến sự trưởng thành, quyến rũ

Bên cạnh phần nhìn xuất sắc, Red Velvet còn sở hữu một kho tàng âm nhạc đồ sộ và chất lượng bậc nhất. Không ngại phá vỡ lối mòn, nhóm liên tục thử nghiệm cấu trúc, biến đổi nhịp điệu và pha trộn thể loại ở các bài hát chủ đề. Hơn thế nữa, các ca khúc B-side như Kingdom Come , I Just , Butterflies... luôn là không gian để nhóm khẳng định tư duy âm nhạc vượt trội. Chính sự hoàn thiện trọn vẹn này đã giúp các album của Red Velvet luôn được cộng đồng fan Kpop xưng tụng là những tuyệt tác "skipless" - hay đến mức không thể bỏ qua bất kỳ bài hát nào.

Kingdom Come - một trong những bản B - side được khen ngợi hết lời của Red Velvet

Không chỉ chinh phục khán giả đại chúng, chất lượng âm nhạc của Red Velvet còn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới phê bình khắt khe.Tạp chí Billboard từng ca ngợi album The Red là một màn ra mắt vô cùng ấn tượng và xếp vào danh sách các album K-pop xuất sắc nhất năm 2015. Việc liên tục dấn thân vào những chất liệu mới lạ nhưng vẫn giữ được dấu ấn thanh nhạc riêng biệt chính là lý do Red Velvet luôn là cái tên được nhắc đến khi bàn về chất lượng âm nhạc tại K-pop.

Tài sắc vẹn toàn nhưng lận đận đủ đường

Trong giới chuyên môn, Red Velvet thường được đánh giá là nhóm nhạc không có lỗ hổng khi cả năm thành viên đều vẹn toàn tài sắc. Việc Red Velvet không thể duy trì vị thế "đỉnh cao" ngang hàng với BLACKPINK hay TWICE dù sở hữu tài năng và âm nhạc chất lượng là một trong những chủ đề gây tiếc nuối nhất trong cộng đồng fan K-pop. Hành trình của 5 cô gái là một chuỗi những thử nghiệm táo bạo đi kèm với những vận xui vô cùng hy hữu.

Việc Red Velvet không thể duy trì vị thế "đỉnh cao" dù sở hữu tài năng và âm nhạc chất lượng là một trong những chủ đề gây tiếc nuối nhất trong cộng đồng fan K-pop

Red Velvet ra mắt vào ngay thời điểm SM đang chìm trong khủng hoảng khi Sulli tạm dừng hoạt động với f(x), các thành viên EXO rời nhóm. Việc debut vội vã khiến nhóm bị coi là "lá chắn truyền thông", chịu không ít định kiến từ những ngày đầu. Định hướng âm nhạc khó ngấm cũng là một rào cản lớn. Trong khi các nhóm nhạc khác duy trì sự ổn định để giữ chân người hâm mộ đại chúng, Red Velvet lại liên tục thử thách thị hiếu bằng những ca khúc thường gây tranh khi người khen sáng tạo, kẻ chê kỳ quặc như Zimzalabim , Umpah Umpah hay Birthday .

Umpah Umpah - ca khúc nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì người khen sáng tạo, kẻ chê kỳ quặc

Mặc dù vào năm 2017, nhóm từng có sự phát triển mạnh mẽ khi sở hữu chuỗi hit từ Red Flavor, Peek - a - boo , Bad Boy, Power Up, Zimzalabim và Psycho . Tuy nhiên chuỗi vận đen sau đó khiến nhóm 5 mỹ nhân nhà SM vẫn không thế bức phá lên thành nhóm nữ top đầu thị trường. Ngay khi bản hit Psycho vừa ra mắt và càn quét mọi bảng xếp hạng, tai nạn sân khấu nghiêm trọng của Wendy đã tước đi cơ hội quảng bá vàng, buộc nhóm đóng băng hoạt động gần hai năm. Kế hoạch lưu diễn concert La Rouge với concept nhạc kịch được đánh giá cao cũng bị hủy bỏ dang dở vì đại dịch COVID - 19 bùng phát. Sau đó, scandal cá nhân của Irene vào năm 2020 tiếp tục trở thành đòn giáng mạnh mẽ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhóm.

Psycho - bản hit lớn nhất sự nghiệp của Red Velvet

Sau này, sự thiếu sát sao từ công ty chủ quản càng khiến sự nghiệp của Red Velvet thêm phần trắc trở. Dù màn tái xuất với Feel My Rhythm hay Cosmic đều có chất lượng tốt, quá trình quảng bá lại diễn ra vô cùng hời hợt, khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ. Đáng tiếc nhất, sự thiếu đầu tư chiến lược còn thể hiện rõ qua việc Red Velvet là nhóm nhạc duy nhất của SM từ thế hệ thứ hai đến nay chưa từng được tổ chức concert riêng tại Tokyo Dome. Thiếu vắng các hoạt động quảng bá mạnh mẽ tại Nhật Bản đã khiến năm cô gái ngậm ngùi lỡ hẹn với thánh đường danh giá này. Nhiều lần Red Velvet bị SM “bỏ mặc” quảng bá lơ là, hời hợt khiến người hâm mộ Red VelVet không khỏi thất vọng.

Màn quảng bả EP kỷ niệm 10 năm debut - Cosmis của SM bị chỉ trích năng nề vì quá nhiều vấn đề khiến fan Red Velvet nổi giận

Đầu năm 2025, Wendy và Yeri kết thúc hợp đồng độc quyền với SM, rời công ty để phát triển sự nghiệp. Trong khi IRENE, Seulgi và Joy vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động cá nhân cùng công ty cũ. Dù hợp đồng nhóm vẫn được cả 5 người duy trì với SM và gần đây xuất hiện tin râm ran về việc trở lại cũng khiến không ít người lo lắng khi thời gian chính thức, tiến độ và quy mô của lần comeback này vẫn còn là một ẩn số.

Đầu năm 2025, Wendy và Yeri kết thúc hợp đồng độc quyền với SM

Hành trình của Red Velvet để lại vô vàn tiếc nuối cho giới chuyên môn lẫn khán giả. Họ sở hữu âm nhạc xuất chúng, đội hình tài năng vẹn toàn nhưng lại thiếu đi sự may mắn và chiến lược quản lý xứng tầm để bứt phá rực rỡ nhất. Dù vậy, gia tài nghệ thuật đồ sộ mà nhóm cống hiến vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc, và màn trở lại sắp tới đây hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài những dấu ấn âm nhạc độc đáo của các nữ hoàng concept.

Dù những tin râm ran về việc trở lại rầm rộ cũng khiến không ít người lo lắng, khi thời gian chính thức, tiến độ và quy mô của lần comeback này vẫn còn là một ẩn số

Ảnh: X