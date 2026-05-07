Thoát mác "mẫu nhí đẹp nhất thế giới", visual tuổi 18 gây chú ý

Mới đây, tạp chí TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Trong đó, cái tên Ella thuộc nhóm nhạc nữ tân binh MEOVV ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng.

Sinh năm 2008, Ella Gross mang trong mình sự giao thoa văn hóa đặc biệt với ba dòng máu Đức, Hàn Quốc và Mỹ. Ngay từ khi mới 2 tuổi, cô đã chính thức bước chân vào lĩnh vực thời trang và nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón. Nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái tự nhiên trước ống kính, Ella sớm trở thành gương mặt quen thuộc của hàng loạt thương hiệu thời trang quốc tế đình đám như Gap, Zara, Levi’s hay Abercrombie & Fitch. Sự xuất hiện dày đặc trên các chiến dịch quảng cáo toàn cầu giúp cô thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội. Danh xưng "bé gái đẹp nhất thế giới" bắt đầu xuất hiện từ thời điểm đó, gắn liền với tuổi thơ của Ella như một dấu ấn nhận diện cá nhân vô cùng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, việc đạt được sự nổi tiếng quá sớm cũng vô tình tạo nên một cái bóng lớn đối với hành trình phát triển sau này. Trong nhiều năm liền, hình ảnh của Ella trên truyền thông gần như bị đóng khung trong khuôn mẫu của một người mẫu nhí xinh đẹp. Điều này khiến công chúng khó lòng tách rời cô khỏi những thành tựu trong quá khứ. Việc góp mặt vào danh sách đề cử của tạp chí TC Candler mới đây đánh dấu một cột mốc quan trọng, tái khẳng định sức hút nhan sắc của cô trên thị trường quốc tế, đồng thời đặt ra bài toán về việc định hình lại hình ảnh cá nhân.

Ở tuổi 18, Ella Gross không còn mang vóc dáng của mẫu nhí ngày nào. Cô ghi nhận sự phát triển vượt bậc về thể chất với chiều cao khoảng 1m74, vóc dáng cân đối cùng phong thái trưởng thành. Những đường nét lai sắc sảo ngày càng hoàn thiện, tạo nên một diện mạo khác biệt so với thời thơ ấu. Sự thay đổi ngoại hình này từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn mạng. Tuy nhiên, quá trình thay đổi ngoại hình và thần thái cá nhân là yếu tố khó tránh khỏi của Ella nhằm phù hợp với định hướng và phong cách của một idol Kpop.

Năm 2018, Ella chính thức ký kết hợp đồng cùng The Black Label. Việc đầu quân về The Black Label được xem là một bước đi mang tính chiến lược, mở ra định hướng hoạt động hoàn toàn mới, đưa Ella thoát khỏi giới hạn của ngành công nghiệp người mẫu để bước sang lĩnh vực thần tượng.

Trong đội hình MEOVV, Ella đảm nhận vai trò nòng cốt và cho thấy sự toàn diện về kỹ năng trình diễn. Dưới sự đào tạo khắt khe của The Black Label, Ella có nền tảng vũ đạo vững chắc, thể hiện qua các động tác dứt khoát và khả năng kiểm soát cơ thể tốt. Điểm nhấn lớn của Ella nằm ở chất giọng đặc trưng, phù hợp với màu sắc âm nhạc hip-hop pha trộn pop mà nhóm theo đuổi.

MEOVV chính thức chào sân K-pop vào ngày 6/9/2024 với đĩa đơn MEOW . Ca khúc nhanh chóng thu về 5,1 triệu lượt streams toàn cầu trong tuần đầu tiên và hạ cánh ở vị trí #10 Billboard World Digital Song Sales. Cú hích này, cùng với các đĩa đơn tiếp theo như TOXIC và BODY , đã giúp nhóm rinh về giải thưởng Favourite Rising Artist tại lễ trao giải MAMA 2024.

Bên cạnh tài năng, một yếu tố khách quan góp phần gia tăng đáng kể mức độ chú ý dành cho Ella chính là mối liên hệ sâu sắc với các nghệ sĩ thuộc hệ sinh thái YG. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã nhiều lần xuất hiện cùng các thành viên BLACKPINK và đặc biệt duy trì mối quan hệ vô cùng thân thiết với Jennie.

Sự gắn kết này khiến truyền thông và cộng đồng mạng thường xuyên ưu ái gọi cô bằng những danh xưng như "em gái BLACKPINK" hay "tiểu Jennie". Song song đó, việc được trực tiếp đào tạo và định hướng bởi Teddy - người đứng sau thành công vang dội của BLACKPINK hay 2NE1, cũng tạo nên sự kỳ vọng rất lớn từ phía công chúng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các hoạt động của Ella cùng MEOVV lại khá nhạt nhòa. Dù cho ban đầu, các sản phẩm ra mắt nhận được sự chú ý lớn nhưng các hoạt động sau này lại không giữ được sức hút trên thị trường. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ đối với MEOVV nói chung và Ella nói riêng khi cả nhóm có xuất phát điểm được sự hậu thuẫn truyền thông rầm rộ.

Riêng với Ella Gross, ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã gác lại hình ảnh mẫu nhí để khẳng định bản thân trong vai trò mới. Cô đang vươn lên trở thành một trong những thần tượng thế hệ mới nổi tiếng và nhận được nhiều sự chú ý tại Kpop. Sự thay đổi về ngoại hình cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp giúp Ella ngày càng hoàn thiện, qua đó xây dựng thành công dấu ấn cá nhân trên bản đồ âm nhạc.

