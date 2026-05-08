Thông báo gây phẫn nộ của show Trung có Trang Pháp tham gia

Hoãn phát sóng Công diễn 3 đột ngột

Tối 7/5, nhà sản xuất chương trình Đạp Gió 2026 bất ngờ thông báo hoãn phát sóng trực tiếp vòng Công diễn 3, vốn được ấn định vào ngày 8 và 9/5. Trong thông báo phát đi lúc tối muộn, ekip gửi lời xin lỗi đến khán giả, đồng thời cho biết thời gian ghi hình và phát sóng cụ thể sẽ được cập nhật sau. Để xoa dịu dư luận, phía chương trình cam kết bồi thường toàn bộ chi phí vé máy bay và khách sạn cho những khán giả đã đăng ký xem trực tiếp tại trường quay qua hệ thống chính thức.

Thông báo từ nhà sản xuất chương trình: "Gửi các Lãng Hoa (fan của chương trình) thân mến: Do điều chỉnh phát sóng, buổi Công diễn 3 của Đạp Gió 2026 dự kiến ban đầu vào ngày 8-9 tháng 5 sẽ bị hoãn ghi hình trực tiếp. Thời gian ghi hình và phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này. Đối với các Lãng Hoa đăng ký qua kênh chính thức của Mango TV, ekip chương trình Đạp Gió 2026 đã khởi động phương án bồi thường hoàn tiền vé máy bay và khách sạn. Chi tiết cụ thể sẽ được chúng tôi gửi qua email mà các bạn đã cung cấp, xin vui lòng chú ý kiểm tra! Ekip chương trình Đạp Gió 2026."

Từ khóa về việc hoãn phát sóng ngay lập tức leo lên hot search

Ngay lập tức, từ khóa “Rộ tin Công diễn 3 Đạp Gió không livestream” leo thẳng lên Top 1 Hot Search Weibo. Hàng loạt chủ đề thảo luận được mở ra với thái độ bức xúc. Nhằm kiểm soát tình hình, ekip đã bật chế độ "Tinh tuyển bình luận" để lọc các ý kiến tiêu cực, nhưng điều này càng như đổ thêm dầu vào lửa. Trên các diễn đàn, netizen xứ Trung liên tục để lại những bình luận gay gắt:

- Chính vì xem livestream nên mới mua gói SVIP của đài. Đổi thành chiếu lại rồi hoãn luôn, làm vậy có xứng đáng với những khán giả đã xin nghỉ phép đi tiếp ứng không? Mau hoàn tiền.

- Công sức và tiền bạc đổ vào việc vote fancam các người đền bù thế nào? Việc rò rỉ video tổng duyệt rốt cuộc nhà đài có quản lý hay không?

- Các tỷ tỷ vì sân khấu mà phải thức khuya tập luyện mỗi ngày, tại sao lại trêu đùa sự nỗ lực của họ và tình cảm của khán giả?

- Bật chế độ chọn lọc bình luận thì có tác dụng gì khi ai cũng thấy sự yếu kém trong khâu tổ chức.

- Cách giải quyết tốt nhất bây giờ là đổi phần hát hỗ trợ thành chương trình từ thiện quyên góp, và vòng này không loại ai cả.

Thông báo đột ngột khiến khán giả phẫn nộ

Mặc dù nhà sản xuất không đưa ra lý do chính thức cho việc dời lịch, nhiều đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng quyết định này bắt nguồn từ một sự cố nghiêm trọng tại địa phương. Cụ thể, ngày 4/5, một vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa đã xảy ra tại thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam - cũng là địa điểm đặt trường quay của chương trình. Theo truyền thông đưa tin, vụ việc đau lòng này đã khiến 21 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Đây đang được cho là nguyên nhân chính buộc các hoạt động giải trí trên địa bàn phải tạm dừng phát sóng.

Nhà sản xuất bị chỉ trích vì nhiều lý do

Không chỉ đối mặt với khủng hoảng hoãn sóng, nhà sản xuất Đạp Gió còn đang vấp phải làn sóng chỉ trích kịch liệt vì liên tục để xảy ra các sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến dàn nghệ sĩ.

Trang Pháp đi tập tễnh khiến người hâm mộ lo lắng

Tối ngày 8/5, đại diện Việt Nam là Trang Pháp xuất hiện trong tình trạng bước đi tập tễnh, phải nhờ người dìu dắt. Đáng lo ngại hơn, đồng đội của cô là An Kỳ cũng vừa ngất xỉu ngay ngày hôm trước. Việc cả hai thành viên chủ chốt của đội Trang Pháp đều gặp vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Danh sách các nghệ sĩ kiệt sức chưa dừng lại ở đó khi Trương Nguyệt được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính, còn Giang Ngữ Thần bị bắt gặp khóc nức nở trên ô tô không rõ lý do trong ngày tổng duyệt 6/5.

Khán giả bức xúc với nhà sản xuất vì nhiều nguyên do

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là những lỗ hổng an ninh tại trường quay. Từ khóa về việc fan cuồng ngang nhiên đột nhập vào tận nơi ở và khu vực ghi hình của nghệ sĩ để quay lén đã chễm chệ ở vị trí No.1 Hot Search, kéo theo vô số gạch đá hướng về phía ban tổ chức. Cho đến việc tiết mục Nghịch Chiến của đội Trang Pháp cũng đã bị quay lén và phát tán rầm rộ trên mạng xã hội ngay trước thềm công chiếu.

Fan cuồng ngang nhiên đột nhập vào tận nơi ở và khu vực ghi hình của nghệ sĩ để quay lén

Đứng trước hàng loạt bê bối từ việc nghệ sĩ vắt kiệt sức lực, quyền riêng tư bị xâm phạm, sự thiếu vắng các biện pháp can thiệp và bảo vệ kịp thời từ phía nhà sản xuất đang đang khiến khán giả không khỏi bức xúc và thất vọng.

Ảnh: Weibo/ Ảnh cap màn hình