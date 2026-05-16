Việt Nam có mỹ nhân trăm tỷ đi học bị NSND mắng 1 tiếng rưỡi, còn khuyên nên bỏ hát đi bán cà phê

Quá khứ học hát của Văn Mai Hương

Mới đây, Văn Mai Hương xuất hiện trong 1 chương trình và có nhiều chia sẻ gây chú ý về hành trình đến với âm nhạc của mình. Nữ ca sĩ kể về quá khứ học ca hát và nhắc tới người thầy đầu tiên - NSND Hà Thủy. Trước khi trở thành Á quân Vietnam Idol 2010, ngay từ khi mới 14 tuổi, Văn Mai Hương đã tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc. Nhận ra tiềm năng ở cô học trò nhỏ nhưng cũng nhìn thấy sự bướng bỉnh, nữ nghệ sĩ đã thử thách lòng kiên trì của Văn Mai Hương bằng cách từ chối dạy và bảo cô “về bán cà phê đi”.

Trước khi trở thành Á quân Vietnam Idol 2010, ngay từ khi mới 14 tuổi, Văn Mai Hương đã tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc

Giọng ca sinh năm 1994 cho biết tính cách của cô hiện tại có nhiều điểm giống NSND Hà Thủy, nhất là sự nghiêm túc khi làm nghề. Văn Mai Hương kể trong suốt những năm theo học, cô gần như không nghỉ buổi nào dù trời mưa hay lúc ốm sốt.

Nữ ca sĩ hài hước kể lại: “ Môn học duy nhất mà tôi không nghỉ một buổi nào trong suốt những năm học của tôi ngày nắng cũng như ngày mưa hay là ốm sốt... tôi đều đi học hết. Một buổi học của mình có hai tiếng thôi nhưng mà u chửi là mất đâu đó một tiếng rưỡi. Còn mình học có 30 phút thôi”.

Văn Mai Hương kể quá khứ học hát bị cô giáo mắng 1 tiếng rưỡi

Theo Văn Mai Hương, thời điểm mới bước chân vào trường nhạc, cô gần như là “tờ giấy trắng”, chưa có nhiều kiến thức thanh nhạc cơ bản. Chính vì vậy, những lời góp ý thẳng thắn, thậm chí nghiêm khắc của NSND Hà Thủy từng khiến cô bật khóc không ít lần. “Có lúc u chửi em khóc rồi mà, khóc đầy ra ấy. Ngày xưa em mới đi học thì em đâu biết hát đâu, em còn chả biết hát giả thanh”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Những chia sẻ chân thành của Văn Mai Hương khiến nhiều khán giả nhận ra phía sau một giọng ca hàng đầu là hành trình rèn luyện khắc nghiệt kéo dài nhiều năm. Cô cũng dành sự biết ơn đặc biệt cho người thầy đầu tiên của mình. NSND Hà Thủy kể trong chương trình, Văn Mai Hương thường “ting ting” gửi quà vào dịp 20/11 và đích thân đến nhà tặng hoa cho cô giáo. Nữ nghệ sĩ cũng rất trân trọng tình cảm ấy khi giữ những lẵng hoa của học trò rất lâu trong nhà.

NSND Hà Thủy kể trong chương trình, Văn Mai Hương thường “ting ting” gửi quà vào dịp 20/11 và đích thân đến nhà tặng hoa cho cô giáo

NSND Hà Thủy tên đầy đủ là Phạm Thị Hà Thủy, sinh năm 1960 tại Lào Cai. Bà từng là ca sĩ nổi bật của dòng nhạc cổ điển và nhạc nhẹ, giành nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp. Nghệ sĩ Hà Thủy mang quân hàm Đại tá và từng giữ chức vụ Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. NSND Hà Thủy được nhiều thế hệ học trò gọi là “phù thủy đào tạo ngôi sao” nhờ phương pháp sư phạm nghiêm khắc, kết hợp giữa nghệ thuật và tính kỷ luật quân đội. Bà là người đứng sau sự trưởng thành của nhiều giọng ca đình đám như Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Văn Mai Hương hay Hoàng Quyên. Với những đóng góp lớn cho nghệ thuật và giáo dục, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

NSND Hà Thủy đào tạo nhiều giọng ca nổi tiếng của showbiz Việt

Từ đại minh tinh làng nhạc đến diễn viên trăm tỷ

Hiện tại, Văn Mai Hương được xem là một trong những vocalist nổi bật nhất của nhạc Việt nhờ chất giọng nội lực, tư duy âm nhạc hiện đại và khả năng biến hóa linh hoạt qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Sinh năm 1994, Văn Mai Hương ghi dấu ấn đầu tiên khi giành ngôi Á quân Vietnam Idol năm 2010 lúc mới 16 tuổi. Được đào tạo bài bản tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô sở hữu chất giọng soprano giàu nội lực, kỹ thuật thanh nhạc chắc chắn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và cảm xúc trong cách xử lý bài hát.

Hiện tại, Văn Mai Hương được xem là một trong những vocalist nổi bật nhất của nhạc Việt

Sự nghiệp của nữ ca sĩ trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình rõ nét. Từ hình ảnh teen pop năng động những năm đầu với loạt hit quen thuộc như Nếu Như Anh Đến hay Chuyện Tình Nhà Thơ, Văn Mai Hương dần thay đổi sang hình tượng trưởng thành, sang trọng hơn qua các dự án như Mona Lisa hay Cầu Hôn.

Khác với nhiều nghệ sĩ chạy theo xu hướng phát hành đĩa đơn, Văn Mai Hương theo đuổi hướng đi đầu tư album bài bản. Tính đến nay, Văn Mai Hương đã phát hành 5 album chỉn chu. Giai đoạn từ 2021 đến nay được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Sự kết hợp cùng Hứa Kim Tuyền giúp cô tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Văn Mai Hương theo đuổi hướng đi đầu tư album bài bản, Văn Mai Hương đã phát hành 5 album

Album Minh Tinh ra mắt năm 2023 được xem là bước ngoặt lớn, giúp Văn Mai Hương được công nhận thực lực. Minh Tinh là một concept album giàu tính điện ảnh, cùng với chất liệu âm nhạc và các bài hát được chọn kỹ càng, làm nổi bật cá tính nghệ thuật riêng. Văn Mai Hương sở hữu 2 bản hit viral trong album này bao gồm Mưa Tháng Sáu và Đại Minh Tinh . Đến năm 2025, cô tiếp tục phát hành Giai Nhân với những thử nghiệm âm thanh mới cùng hình tượng nữ tính, trưởng thành hơn.

Không chỉ hoạt động nổi bật trong âm nhạc, năm 2026, Văn Mai Hương còn gây bất ngờ khi lấn sân điện ảnh với dự án Thỏ Ơi!!

Không chỉ hoạt động nổi bật trong âm nhạc, năm 2026, Văn Mai Hương còn gây bất ngờ khi lấn sân điện ảnh với dự án Thỏ Ơi!!. Bộ phim nhanh chóng cán mốc doanh thu hơn 400 tỷ đồng, đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất màn ảnh rộng năm nay.

Vai diễn Hải Lan được đánh giá là phù hợp với hình ảnh và khí chất của Văn Mai Hương. Ngay trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn tự nhiên, cảm xúc. Đặc biệt, khả năng đài từ được xem là lợi thế lớn nhất của cô khi xử lý các phân đoạn nội tâm. Cách nhả chữ, kiểm soát giọng nói giàu nhạc tính giúp nhân vật Hải Lan trở nên mềm mại nhưng vẫn đủ chiều sâu cảm xúc.

Sau gần 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương duy trì hoạt động đều đặn ở cả biểu diễn lẫn phát hành sản phẩm

Sau gần 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương duy trì hoạt động đều đặn ở cả biểu diễn lẫn phát hành sản phẩm. Từ vị trí Á quân năm 16 tuổi đến danh xưng “diễn viên trăm tỷ”, hành trình của Văn Mai Hương cho thấy sự hiện diện liên tục của một nghệ sĩ lựa chọn phát triển theo hướng bền vững, đồng thời mở ra khả năng thử sức ở những vai trò mới trong tương lai.

Ảnh: VTV3/FBNV