Nền tảng nghe nhạc lớn nhất thế giới xin lỗi BTS

Mới đây, nền tảng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giớ Spotify vừa chính thức đưa ra thông báo xin lỗi người dùng vì một sự cố nhầm lẫn số liệu. Cụ thể, hệ thống này đã phải lên tiếng đính chính thông tin chỉ ít giờ sau khi tuyên bố sai lệch rằng ca khúc Make Them Cry của nam rapper Drake sở hữu màn ra mắt có nhiều lượt nghe nhất năm 2026.

Theo nội dung thông cáo báo chí từ Spotify, vào ngày 15 tháng 5, nền tảng đã ghi nhận một lượng truy cập khổng lồ đổ dồn vào album Iceman của Drake. Giữa đà tăng trưởng đột biến về lượng người nghe, hệ thống ban đầu đã xác nhận Make Them Cry là bài hát có màn ra mắt cao nhất. Tuy nhiên, sau khi dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, quá trình rà soát lại đã được tiến hành.

Thông báo chính thức của Spotify:

"Vào ngày 15 tháng 5, Iceman đã trở thành album có lượt nghe trực tuyến nhiều nhất trên Spotify năm 2026 trong một ngày, và Drake cũng trở thành nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất trong một ngày tính từ đầu năm 2026 đến nay. Quá trình kiểm duyệt số lượt stream ban đầu được thực hiện thủ công, dẫn đến việc số lượt stream của hai ca khúc khác nhau trong album bị cộng gộp lại. Drake vẫn tiếp tục nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ và album có lượt stream nhiều nhất trong một ngày của năm 2026. Chúng tôi xin lỗi vì sự cố này và đã áp dụng các quy trình kiểm duyệt cập nhật để ngăn chặn các vấn đề tương tự xảy ra trong tương lai"

Sự nhầm lẫn của Spotify ảnh hưởng đến thành tích của BTS

Sự cố thống kê từ phía Spotify không chỉ làm gián đoạn chuỗi thành tích bùng nổ của Drake trong đợt trở lại mới nhất mà còn châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận gay gắt trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, Drake đã tạo nên một cú sốc truyền thông khi quyết định tung ra cùng lúc ba album phòng thu mới. Khối lượng bài hát đồ sộ được phát hành trong cùng một thời điểm đã tạo ra áp lực lớn đến mức hai app nghe nhạc lớn hàng đầu thế giới là Spotify và Apple Music bị tê liệt. Nhờ bước đi táo bạo này, nam rapper chính thức lập kỷ lục là nghệ sĩ nam có ngày stream lớn nhất lịch sử trên Spotify với 250 triệu lượt.

Khối lượng đồ sộ lên tới 43 bài hát được phát hành cùng thời điểm tạo ra áp lực lớn cho các hệ thống thống kê tự động lẫn quá trình đối soát thủ công. Trong đó, Make Them Cry, track đầu tiên trong album Iceman, ra mắt với 13,2 triệu lượt stream trên Spotify và trở thành bài hát có màn debut cao nhất trong tổng số 43 bản nhạc mới.

Đáng chú ý nhất trong lần phát hành này là việc Drake trực tiếp nhắc đến BTS trong track Make Them Cry. Nam rapper đã viết lời: Tôi như BTS vậy vì phải mất cả sự nghiệp để tôi được khám phá nhiều đến thế . Câu rap này nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành. Qua lời bài hát, Drake cho thấy sự đồng điệu lớn với hành trình của BTS. Cả hai nghệ sĩ đều trải qua quãng thời gian dài không ngừng nỗ lực và bền bỉ theo đuổi sự nghiệp trước khi chạm tới đỉnh cao toàn cầu như hiện tại.

Sau khi mọi số liệu được Spotify điều chỉnh về đúng mức thực tế, kỷ lục gia thực thụ của năm 2026 vẫn giữ nguyên vị thế. Thành tích ca khúc có màn ra mắt sở hữu nhiều lượt stream nhất 2026 vẫn là BTS cùng với SWIM với hơn 14,6 triệu lượt phát trực tuyến chỉ trong ngày đầu tiên trình làng.

SWIM là ca khúc chủ đề nằm trong album ARIRANG của BTS phát hành hồi tháng 3 năm nay. Việc bảo toàn thành công kỷ lục này trước màn càn quét của một siêu sao như Drake đã minh chứng rõ nét cho sức hút chưa từng hạ nhiệt của BTS. Trải qua nhiều năm hoạt động, nhóm nhạc nam toàn cầu vẫn duy trì tầm ảnh hưởng sâu rộng khẳng định chỗ đứng vững chắc khó ai có thể xô đổ trên bản đồ âm nhạc thế giới.

