Haerin xuất hiện sau 1 thời gian ở ẩn

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Kpop đặc biệt chú ý trước loạt hình ảnh mới nhất do Haerin (NewJeans) đăng tải nhân dịp sinh nhật tuổi 20. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông bởi đây là lần hiếm hoi nữ thần tượng cập nhật hình ảnh cá nhân sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Trải qua hơn một năm gần như rút lui khỏi các sự kiện giải trí công khai, màn lộ diện của Haerin mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ. Trong loạt ảnh tự chụp vừa đăng tải, nữ thần tượng ghi điểm tuyệt đối với phong cách tối giản. Khác với những tạo hình sân khấu cầu kỳ hay các bộ ảnh tạp chí mang đậm tính thể nghiệm trước đây, Haerin chọn trang phục thường nhật thoải mái, năng động nhưng vẫn khéo léo tôn lên vóc dáng thon gọn.

Điểm thu hút lớn nhất trong lần xuất hiện này chính là sự thay đổi về mặt khí chất. Bước sang tuổi 20, Haerin không còn giữ nét bầu bĩnh, ngây thơ của giai đoạn mới ra mắt. Thay vào đó, đường nét gương mặt của nữ thần tượng trở nên sắc sảo, thanh thoát và sắc nét hơn rất nhiều. Biểu cảm tự nhiên cùng thần thái tĩnh lặng trong các bức ảnh giúp cô nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ công chúng. Đa số ý kiến trên các diễn đàn đều đồng tình rằng Haerin đã thực sự ra dáng một thiếu nữ trưởng thành.

Sự thay đổi về mặt hình ảnh của Haerin càng gây chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh một năm qua. Kể từ thời điểm xảy ra những ồn ào kiện tụng giữa công ty quản lý ADOR và tập đoàn HYBE, các thành viên NewJeans trở nên kín tiếng và ít xuất hiện hơn trước công chúng. Do đó, loạt ảnh sinh nhật lần này nhanh chóng khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng hào hứng. Việc nữ thần tượng giữ được phong độ nhan sắc rạng rỡ và năng lượng tích cực giúp khán giả thêm phần yên tâm sau một thời gian dài nhóm hạn chế lộ diện.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, sự nghiệp của Haerin gắn liền với những thành tích bùng nổ của NewJeans ngay từ thời điểm mới ra mắt. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật khi còn ở độ tuổi thiếu niên, Haerin nhanh chóng chứng minh được sức hút thông qua hàng loạt bản hit đình đám như Attention, Hype Boy và Cookie.

Nữ thần tượng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao nhờ chất giọng đặc trưng, kỹ năng trình diễn mượt mà và khả năng vũ đạo sắc bén. Haerin luôn thể hiện bản lĩnh sân khấu vững vàng, góp phần tạo nên màu sắc âm nhạc độc đáo cho nhóm trong các sản phẩm vươn tầm quốc tế tiếp theo như Ditto, OMG, Super Shy, ETA và Cool With You.

Bên cạnh mảng âm nhạc, Haerin còn là một nhân tố nổi bật trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Cô sớm được các thương hiệu xa xỉ săn đón và chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của nhà mốt danh giá Dior ở cả ba mảng trang sức, thời trang và làm đẹp.

Tuy nhiên, đà phát triển bứt phá của Haerin và NewJeans đã phải tạm chững lại vào năm 2025 do tranh chấp hợp đồng. Nguyên nhân xuất phát từ cuộc chiến pháp lý và truyền thông dai dẳng giữa cựu CEO Min Hee Jin và tập đoàn HYBE. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là khi cả nhóm đơn phương chấm dứt hợp đồng với ADOR để hoạt động riêng. Sự việc sau đó dẫn đến chuỗi kiện tụng căng thẳng và tòa án đã ra phán quyết chính thức, khẳng định các thành viên NewJeans không được phép tiến hành các hoạt động giải trí hoặc ký kết hợp đồng quảng cáo một cách độc lập mà không có sự tham vấn với ADOR.

Giữa bối cảnh cục diện ngày càng căng thẳng, vào cuối năm ngoái, Haerin cùng Hyein là hai thành viên đầu tiên đưa ra quyết định "quay xe", chủ động lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng ADOR. Quyết định này giúp hai nữ thần tượng thành công thoát khỏi nguy cơ phải gánh khoản đền bù vi phạm hợp đồng khổng lồ lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Theo các chuyên gia phân tích, nếu toàn bộ các thành viên nhất quyết đơn phương phá vỡ hợp đồng, họ có thể phải đối mặt với mức phạt bồi thường khổng lồ lên tới hàng trăm triệu USD (hàng nghìn tỷ đồng) cho khoản doanh thu dự kiến bị mất của công ty.

Thực tế cho thấy rủi ro tài chính đối với các cá nhân đơn phương rời đi là rất hiện hữu, điển hình như việc ADOR đã chính thức đệ đơn khởi kiện Danielle với số tiền yêu cầu bồi thường lên đến 43 tỷ won (khoảng hơn 800 tỷ đồng), trong khi tình hình của Minji vẫn chưa thể ngã ngũ trong quá trình thương thảo.

Hiện tại, sự chú ý đang đổ dồn vào kế hoạch tái xuất của NewJeans. Vào tháng 4 vừa qua, truyền thông đã liên tục đưa tin về việc Haerin cùng các thành viên có mặt tại Đan Mạch để thực hiện các công đoạn tiền sản xuất, bao gồm ghi hình và thu âm.

Nhìn chung, màn lộ diện rạng rỡ của Haerin trong dịp sinh nhật tuổi 20 càng khiến người hâm mộ thêm phần háo hức và mong đợi sớm được chứng kiến màn tái xuất bùng nổ của cô nàng cùng NewJeans trên đường đua âm nhạc trong thời gian tới.

