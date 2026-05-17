Ngày 15/5, thông tin từ Bộ Công an về việc khởi tố hàng loạt cá nhân, đơn vị sở hữu các chuỗi liveshow ca nhạc đình đám về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Đây được xem là một trong những động thái mạnh tay hiếm hoi liên quan đến câu chuyện bản quyền trong lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn và khai thác nội dung số tại Việt Nam.

Theo thông tin công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan đến các doanh nghiệp hoạt động mạnh trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung âm nhạc và tổ chức biểu diễn. Trong danh sách có Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc Công ty BH Media; Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng thuộc nhóm 1900 Group, quản lý Đồi Mặt Trời và Thông Zeo; Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời); Võ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; cùng Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy thuộc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ và người hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí đã lên tiếng chia sẻ góc nhìn về thực trạng bản quyền âm nhạc tại Việt Nam suốt nhiều năm qua. Sáng 16/5, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, kể lại hàng loạt biến cố liên quan đến việc bị “ăn cắp chất xám” và thất thoát lợi nhuận suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Nam nhạc sĩ chia sẻ rằng anh đã quá quen với việc các tác phẩm của mình bị khai thác trái phép kể từ năm 2008 - thời điểm nhạc chuông, nhạc chờ phát triển cực thịnh. Điều khiến anh sốc nhất là khi đọc báo cáo doanh thu lên tới 1,7 tỷ đồng từ một bài hit của mình nhưng người nhận tiền lại không phải chính tác giả. Khi chất vấn ê-kíp ca sĩ liên quan, anh chỉ nhận được câu trả lời qua loa cùng khoản “an ủi” 30 triệu đồng.

Từ trải nghiệm cay đắng đó, Nguyễn Văn Chung nhận ra rằng nghệ thuật không chỉ đơn thuần là cảm xúc mà còn là câu chuyện kinh doanh, pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ. Anh bắt đầu cẩn trọng hơn với hợp đồng, giấy tờ và các điều khoản liên quan đến khai thác tác phẩm. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của công nghệ và các nền tảng số tiếp tục khiến nam nhạc sĩ nhiều lần rơi vào thế bị động.

Theo lời kể của anh, từng có người tự xưng là “luật sư bản quyền” tiếp cận, thuyết phục ký giấy ủy quyền để hỗ trợ đòi lại quyền lợi. Nhưng sau đó, chính người này lại mang các ca khúc tiếp tục bán cho công ty khác nhằm hưởng lợi cá nhân. Sau vụ việc đó, Nguyễn Văn Chung tiếp tục trải qua nhiều lần bị lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi hơn, đặc biệt là các điều khoản cài cắm trong hợp đồng.

Nam nhạc sĩ thừa nhận có giai đoạn anh liên tục lên tiếng về bản quyền và bị không ít người nhận xét rằng “nhạc sĩ mà suốt ngày nói về tiền”. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Chung cho rằng các ca khúc do mình sáng tác là tài sản trí tuệ hợp pháp, là thành quả lao động nghiêm túc và cũng là tài sản dành cho thế hệ sau. Việc đòi hỏi quyền lợi chính đáng là điều hoàn toàn bình thường, tương tự như người lao động cần được trả lương xứng đáng cho công sức của mình.

Điều khiến nhiều người xót xa hơn là ngay cả những bài hát về gia đình, thiếu nhi hay quê hương đất nước của anh cũng nhiều lần bị các đơn vị lạ tự động “claim” trên YouTube và các nền tảng nhạc số, dù anh chưa từng ký ủy quyền. Không ít lần, chính tác giả phải đi “xin” các đơn vị này gỡ claim cho bài hát do mình sáng tác.

Nguyễn Văn Chung cho biết điều này từng gây ảnh hưởng lớn tới nhiều chương trình phi lợi nhuận, hoạt động cộng đồng hay các đơn vị trường học mà anh cho phép sử dụng miễn phí. Việc bị đánh bản quyền vô lý khiến quá trình đăng tải, phát sóng gặp nhiều khó khăn và gây ra không ít tình huống khó xử.

Chính vì vậy, nam nhạc sĩ bày tỏ sự vui mừng khi pháp luật chính thức vào cuộc mạnh mẽ với các vụ việc liên quan đến xâm phạm bản quyền. Theo anh, đây là tín hiệu cho thấy những người sáng tạo nội dung đang dần được bảo vệ đúng nghĩa, thay vì rơi vào trạng thái “uất ức mà không biết kiện ai, kiện như thế nào”.

Dòng trạng thái của Nguyễn Văn Chung nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Nhiều khán giả bất ngờ khi một nhạc sĩ kỳ cựu, có kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động như anh vẫn liên tục gặp biến cố liên quan đến bản quyền. Đồng thời, câu chuyện cũng phần nào phản ánh thực trạng nhức nhối của thị trường âm nhạc Việt Nam suốt nhiều năm qua, nơi khái niệm sở hữu trí tuệ từng bị xem nhẹ hoặc khai thác thiếu minh bạch.

Hiện tại, Nguyễn Văn Chung vẫn duy trì hoạt động sáng tác đều đặn, đặc biệt tập trung vào các dự án cộng đồng và giáo dục. Anh là người thực hiện dự án 300 ca khúc thiếu nhi miễn phí nhằm phục vụ công tác giảng dạy, giáo dục và phát triển âm nhạc cho trẻ nhỏ.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung được xem là một trong những nhạc sĩ thành công và có sức ảnh hưởng lớn nhất của Vpop. Anh được khán giả gọi bằng nhiều danh xưng như “ông hoàng ballad” hay “nhạc sĩ của những bản hit quốc dân” nhờ khả năng sáng tác đa dạng, ca từ gần gũi và giai điệu giàu cảm xúc.

Kho tàng âm nhạc của anh hiện có khoảng 700 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc trẻ, nhạc tình yêu đến nhạc gia đình, thiếu nhi và chính luận. Ở mảng nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung là người đứng sau loạt ca khúc gắn liền với ký ức của thế hệ 8x, 9x như Chiếc Khăn Gió Ấm của Khánh Phương, Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Tình Yêu Trở Lại của Cao Thái Sơn, Mùa Đông Không Lạnh của Akira Phan hay loạt hit dành cho Miu Lê và nhóm The Men.

Không chỉ thành công ở mảng nhạc thị trường, Nguyễn Văn Chung còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với các sáng tác về gia đình và trẻ em. Nhật Ký Của Mẹ qua tiếng hát Hiền Thục được xem là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất sự nghiệp của anh. Tác phẩm từng được Trung tâm sản xuất âm nhạc Nhật Bản dịch sang tiếng Nhật để phát hành và đưa vào tuyển tập những bài hát hay nhất về mẹ trên thế giới.

Những năm gần đây, Nguyễn Văn Chung còn gây chú ý với các dự án âm nhạc mang màu sắc cộng đồng, chính luận. Trong đó, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trở thành cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Ca khúc mang thông điệp về lòng yêu nước, giá trị hòa bình và tinh thần tiếp nối thế hệ đi trước, đồng thời tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, đạt hơn 10 tỷ view suốt năm 2025.

Tác phẩm xuất hiện trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn và được đông đảo khán giả trẻ đón nhận nhờ cách tiếp cận hiện đại, giàu cảm xúc. Sức lan tỏa của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình cũng góp phần giúp Nguyễn Văn Chung lọt top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025.

Giữa thời điểm thị trường giải trí đang đối diện hàng loạt tranh cãi liên quan đến bản quyền, câu chuyện của Nguyễn Văn Chung tiếp tục cho thấy góc khuất ít được nhắc tới phía sau ánh hào quang âm nhạc. Đó không chỉ là hành trình sáng tạo nghệ thuật, mà còn là cuộc chiến kéo dài nhiều năm để bảo vệ giá trị của chất xám trong thời đại nội dung số bùng nổ.

