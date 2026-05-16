Xuất hiện BIGBANG phiên bản “chiết cành” nhưng không ai ghét nổi vì quá đẹp trai

Tối qua, mạng xã hội rần rần khi nhóm nam tân binh CORTIS bất ngờ tung đoạn clip diễn lại MV Haru Haru đình đám của đàn anh BIGBANG. Dù mang đậm tính chất tấu hài và bị người hâm mộ trêu đùa gọi là phiên bản BIGBANG chiết cành, đoạn video vẫn nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ. Nguyên nhân chính khiến cộng đồng mạng không thể ghét nổi màn diễn xuất lầy lội này xuất phát từ việc dàn thần tượng thế hệ mới sở hữu visual quá điển trai.

Trong đoạn clip ngắn vừa đăng tải, các thành viên CORTIS đã tái hiện lại những phân cảnh kinh điển của MV gốc. Điểm nhấn lớn nhất là màn xô xát đầy kịch tính trên đường phố giữa Keonho và James. Thay vì mang đến một bầu không khí bi lụy, u ám như bản phát hành của tiền bối, CORTIS lại khiến người xem bật cười thích thú. Nhóm tạo ra sự khác biệt bởi những biểu cảm gương mặt cường điệu, nét diễn hài hước cùng các pha tấu hài bất chấp hình tượng. Mặc dù cố gắng diễn nét đau khổ, dằn vặt và giằng co kịch liệt, nhan sắc rạng rỡ của các chàng trai vẫn thu hút trọn vẹn ánh nhìn xuyên suốt mọi khung hình.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video này nhanh chóng thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và được chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều ý kiến tỏ ra phấn khích trước sự sáng tạo của nhóm khi làm mới một MV Haru Haru vô cùng hài hước. Sự lan tỏa của đoạn clip này lan rộng đến mức đích thân G-DRAGON đã thả tim video này trên Instagram của nhóm.

Thực tế, đây không phải lần đầu CORTIS gây bão với nhạc phẩm của đàn anh. Trước đó, trưởng nhóm Martin từng tạo cơn sốt lớn khi hát live Haru Haru tại một chương trình truyền hình. Đoạn clip thu về gần 5 triệu lượt xem trên Instagram, đưa nam thần tượng lên top thịnh hành nhờ chất giọng khỏe khoắn, dạt dào cảm xúc. Nhiều ý kiến cũng nhận định Martin gợi nhớ mạnh mẽ đến G-DRAGON thời kỳ đầu. Cả hai đều đóng vai trò nòng cốt trong khâu sáng tác, sản xuất và trực tiếp định hình bản sắc âm nhạc cho nhóm.

Trên MXH Việt, phản ứng về màn cover của CORTIS bùng nổ. Nhiều người còn nhắc lại bản parody của nhóm Vụ Nổ Lớn (gồm MCK, JustaTee, Phương Ly, Orijinn, Tage, Trung Trần) từng làm.

Không chỉ dừng lại ở các video cover gây bão, CORTIS đang từng bước khẳng định vị trí vững chắc trên bản đồ Kpop. Lần tái xuất vào ngày 4/5 vừa qua với mini album thứ hai mang tên GREENGREEN là minh chứng rõ nét cho định hướng nghệ thuật độc lập của nhóm. Dự án đánh dấu sự tham gia sâu sát của các thành viên vào mọi khâu sáng tạo, từ viết lời, sản xuất âm nhạc đến biên đạo và thiết kế concept cho trọn bộ 6 ca khúc gồm TNT, REDRED, Acai, Youngcreatorcrew, Wassup và Blue Lips.

Ở mặt trận nhạc số, ca khúc chủ đề REDRED ập tức càn quét các nền tảng phát trực tuyến, xuất sắc chạm đỉnh #1 Melon Chart. Sức nóng của đợt comeback còn bùng nổ về mặt thương mại khi album GREENGREEN thu về 2,4 triệu lượt đặt trước và tẩu tán 2,31 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên. Loạt thành tích ấn tượng này giúp CORTIS tự phá vỡ kỷ lục cá nhân, bảo chứng cho danh xưng quái vật tân binh dẫn đầu thế hệ Gen 5.

Thay vì đi theo lối mòn quảng bá một bài hát chủ đề duy nhất, CORTIS thể hiện tư duy vận hành khác biệt khi đầu tư sản xuất MV cho 5 trên tổng số 6 ca khúc thuộc album. Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ đã được thưởng thức 3 sản phẩm hình ảnh mãn nhãn gồm REDRED, TNT và Acai. Lộ trình phát hành bài bản cùng thực lực âm nhạc đáng gờm đang giúp CORTIS ngày càng mở rộng sức ảnh hưởng và nhận được sự công nhận tuyệt đối từ công chúng.

CORTIS và BIGBANG có mối liên kết không tưởng. Tân binh nhà Big Hit debut ngày 18/8/2025 - trùng với sinh nhật thủ lĩnh BIGBANG G-DRAGON. CORTIS cũng theo định hướng nhóm nhạc tự sáng tác - sản xuất, điểm mà BIGBANG đi tiên phong và trở thành tượng đài âm nhạc như hiện tại. Ở MAMA 2025, hình ảnh Martin sản xuất nhạc trên sân khấu cũng khiến nhiều người liên tưởng đến G-DRAGON những năm đầu hoạt động. G-DRAGON còn tặng 5 thành viên CORTIS bộ merchandise hợp tác với MAMA, và CORTIS vô cùng trân trọng, mang áo - mũ đi khắp nơi khoe.

Việc CORTIS lựa chọn làm lại hình ảnh của Haru Haru cũng gợi nhắc thời kỳ hoàng kim của làn sóng Hallyu. Phát hành cách đây nhiều năm, Haru Haru từng là một siêu hit tạo ra sức ảnh hưởng lan truyền khắp khu vực châu Á. Ca khúc này đóng vai trò bản lề trong việc đưa tên tuổi BIGBANG lên ngôi vương của làng nhạc Hàn Quốc thời bấy giờ.

Hiện tại, sự chú ý của dư luận cũng đang đổ dồn vào thông tin BIGBANG sắp sửa trở lại đường đua âm nhạc để kỷ niệm cột mốc 20 năm hoạt động. Sự giao thoa giữa một siêu hit huyền thoại được tái hiện bởi một nhóm nhạc tân binh đình đám thực sự đang mang đến một bức tranh âm nhạc đầy thú vị cho khán giả trong thời gian này.

