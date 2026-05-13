Ai còn dám nói CORTIS "đẹp trai nhạc dở", flop không có người nghe?

CORTIS chính thức đạt top 1 cả nước

Tối 15/3, cộng đồng fan bùng nổ trước thông tin ca khúc REDRED của CORTIS chính thức đạt No.1 Top 100 MelOn. Đây cũng là lần đầu tiên nhóm nam mới nhà BigHit Music chạm tay đến vị trí cao nhất trên nền tảng nhạc số lớn nhất Hàn Quốc. Thứ hạng của REDRED vào lúc 11PM KST ghi nhận #1 MelOn; #2 Bugs; #4; Genie; #4 Flo.

Với đà tăng trưởng hiện tại, nhiều người hâm mộ tin rằng REDRED hoàn toàn có khả năng tiến tới Realtime All-Kill trong thời gian tới. Sau nhiều tuần quảng bá liên tục, ca khúc đang cho thấy sức bật đáng kể tại thị trường nội địa - điều từng bị xem là điểm yếu lớn nhất của CORTIS trong giai đoạn debut.

Khác với hình ảnh “tân binh gây tranh cãi” hồi đầu năm, CORTIS hiện tại đang phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc nhờ loạt sân khấu live viral, fancam performance và content ngắn thân thiện với giới trẻ. Ban đầu, REDRED bị đánh giá khó nghe bởi chất rage hip-hop nổi loạn, tiết tấu nhanh. Tình hình thay đổi khi CORTIS lật ngược tình hình với những sân khấu live gây nghiện, vũ đạo mạnh, phong cách trình diễn giàu năng lượng khiến người xem không thể bỏ qua. Hàng loạt moment của các thành viên viral, thu về tương tác cao trên MXH. Không ít video sử dụng nhạc của nhóm nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok lẫn Instagram Reels.

Giữa bối cảnh nhiều nhóm nam gặp khó khăn trong việc tạo hit nhạc số tại Hàn Quốc, CORTIS lại đang nổi lên như trường hợp hiếm hoi có độ nhận diện công chúng tăng đều theo từng đợt quảng bá. Thành tích của REDRED cũng giúp nhóm được đánh giá là boygroup gen 5 có phong độ khả quan nhất hiện tại. Sắp tới, nhóm sẽ tiếp tục xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn, đặc biệt là mùa lễ hội đại học - “thánh địa viral” của Kpop. Đây được xem là cơ hội quan trọng để CORTIS tiếp cận trực tiếp với khán giả trẻ, mở rộng độ phủ sóng và chứng minh sức hút thật ngoài môi trường mạng xã hội.

Phá tan định kiến "đẹp trai nhạc dở"

Ra mắt ngày 18/8/2025, CORTIS gồm 5 thành viên đa quốc tịch: James, Juhoon, Martin, Seonghyeon và Keonho. Mỗi thành viên đều được xây dựng màu sắc riêng, từ visual, performance cho tới khả năng sáng tác và định hình nghệ thuật. Điểm đáng chú ý nhất của CORTIS nằm ở cách nhóm tự vận hành như một “creative crew” thay vì mô hình idol truyền thống.

Từ khi debut, CORTIS luôn là cái tên gây tranh cãi dữ dội. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng nhờ visual đồng đều, concept trẻ trung, thời thượng và tạo xu hướng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi kèm sức hút đó là không ít lời mỉa mai xoay quanh cụm từ “đẹp trai nhạc dở”. Định kiến này bắt nguồn từ chính kỳ vọng quá lớn dành cho nhóm nhạc được xem là “át chủ bài” mới của HYBE. CORTIS lựa chọn hướng đi khác biệt với âm nhạc aggressive rage hip-hop, sử dụng autotune mạnh tay, cấu trúc nhạc phá cách và thiên về cảm xúc hỗn loạn của giới trẻ hiện đại.

Phong cách âm nhạc này khiến nhóm trở thành tâm điểm tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng nhạc của CORTIS quá ồn, lặp lại và phụ thuộc hiệu ứng âm thanh. Sau màn trình diễn tại sự kiện dành cho đội tuyển Olympic mùa đông Milan-Cortina 2026 hồi tháng 3, nhóm còn vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực liên quan đến khả năng hát live và năng lượng sân khấu. Tuy nhiên, thành công hiện tại của REDRED đang khiến những nhận định đó dần lung lay. Bởi nếu chỉ dựa vào visual hay hiệu ứng công ty lớn, rất khó để một ca khúc có thể leo lên No.1 MelOn - BXH phản ánh trực tiếp lượt nghe từ công chúng Hàn Quốc.

CORTIS đang chứng minh họ không đơn thuần là một nhóm idol được “đóng gói” sẵn. Mini album thứ hai mang tên GREENGREEN phát hành ngày 4/5/2026 cho thấy định hướng nghệ thuật rõ ràng của nhóm. EP gồm 6 ca khúc: TNT, REDRED, ACAI, YOUNGCREATORCREW, Wassup và Blue Lips. Đây là dự án đánh dấu việc các thành viên tham gia sâu vào toàn bộ quá trình sáng tạo - từ sáng tác, sản xuất âm nhạc đến biên đạo và lên ý tưởng MV.

Mini album này nhanh chóng trở thành cú nổ thương mại lớn khi ghi nhận hơn 2,4 triệu bản đặt trước và bán hơn 2,31 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên. Thành tích này giúp CORTIS phá kỷ lục của chính mình, đồng thời củng cố vị thế “quái vật tân binh” nổi bật nhất thế hệ gen 5. Chiến lược quảng bá của nhóm cũng cho thấy tư duy vận hành khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào một ca khúc chủ đề, CORTIS dự kiến thực hiện MV cho tới 5/6 bài hát trong album. Tính đến hiện tại, nhóm đã tung ra 3 MV gồm REDRED, TNT và mới nhất là ACAI.

Nếu REDRED mang tinh thần nổi loạn và phá bỏ khuôn mẫu, TNT lại được xây dựng như một bộ phim hành động đường phố với các cảnh rượt đuổi tại Seoul. Trong khi đó, ACAI - phát hành ngày 11/5, tiếp tục đẩy cao tinh thần “dị biệt” đặc trưng của nhóm. MV ACAI đang hot với dân mạng nhờ nội dung độc đáo pha trộn hiện đại, yếu tố siêu thực theo lăng kính hài hước đúng kiểu Gen Z. Ca khúc lấy cảm hứng từ món acai bowl yêu thích của các thành viên, còn phần hình ảnh được phát triển từ chính các bản vẽ tay animatic do nhóm thực hiện. Hình tượng con lừa xuất hiện xuyên suốt giữa sa mạc, bệnh viện và trang trại trở thành chi tiết gây bàn tán mạnh trên mạng xã hội.

Đằng sau phần hình ảnh “lầy lội”, ACAI lại chứa thông điệp khá rõ ràng: “phần cốt lõi” luôn quan trọng hơn lớp topping hào nhoáng bên ngoài. Đây được xem như lời đáp trả trực diện của CORTIS trước những tranh cãi kéo dài suốt thời gian qua - rằng nhóm không chỉ có ngoại hình hay concept thời thượng, mà còn muốn được nhìn nhận bằng âm nhạc và tư duy sáng tạo.

Dĩ nhiên, tranh cãi về “visual hay vocal” xung quanh CORTIS chắc chắn chưa thể chấm dứt chỉ sau một bản hit. Nhóm vẫn cần thêm những sân khấu live thuyết phục để chứng minh thực lực trước công chúng khó tính. Nhưng ở chiều ngược lại, việc REDRED leo thẳng lên No.1 MelOn cho thấy âm nhạc của họ rõ ràng đang được nghe, được lan truyền và được yêu thích bởi một thế hệ khán giả mới.

Có thể CORTIS không phải kiểu boygroup “thuận tai đại chúng” theo tiêu chuẩn Kpop cũ. Nhưng chính sự phá cách đó lại đang biến họ thành đại diện tiêu biểu nhất cho làn sóng thần tượng gen 5, đề cao cá tính, tính sáng tạo và trải nghiệm âm nhạc hơn những công thức an toàn quen thuộc.

Ảnh: Instagram nhân vật/ Big Hit Music