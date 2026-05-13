NMIXX lấn lướt aespa

Ngày 11/5, NMIXX chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP Heavy Serenade và ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là màn comeback được giới truyền thông lẫn khán giả đặc biệt mong chờ sau thành công vang dội của album phòng thu đầu tiên Blue Valentine phát hành vào tháng 10 năm ngoái.

Với sản phẩm lần này, NMIXX tiếp tục cho thấy sự biến hóa đa dạng trong tư duy âm nhạc. Heavy Serenade mang đến lời tự tình về một tình yêu sâu sắc, kiên định và không thể lay chuyển. Điểm sáng của bài hát nằm ở việc đội ngũ sản xuất đã khéo léo nhào nặn các chất liệu điện tử đặc trưng như trance, acid house và drum n' bass vào âm hưởng vốn có của nhóm, tạo nên một tổng thể giai điệu vừa cảm xúc vừa cuốn hút.

Ngay khi ra mắt, Heavy Serenade nhận được nhiều phản hồi vô cùng tích cực từ công chúng. Phần đông khán giả nhận xét Heavy Serenade sở hữu giai điệu bắt tai, thân thiện và dễ tiếp cận với đại chúng hơn hẳn nhưng vẫn giữ được chất riêng độc đáo của NMIXX. Cùng với đó, thông điệp ý nghĩa từ ca từ đã chạm đến sự đồng cảm lớn của người nghe.

Sự thay đổi này đã nhanh chóng được đền đáp khi Heavy Serenade gặt hái hàng loạt thành tích khả quan trên mặt trận nhạc số Hàn Quốc. Ngay ở giờ đầu tiên ra mắt, ca khúc tiến thẳng vào các bảng xếp hạng nội địa ở vị trí #4 Bugs, #60 MelOn và #99 Genie. Đáng chú ý, đà tăng trưởng của bài hát không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến 11h trưa (giờ Hàn Quốc) ngày 13/5, thứ hạng của Heavy Serenade vẫn duy trì ổn định và liên tục thăng tiến, vươn lên chiếm lĩnh các vị trí #4 Bugs, #26 MelOn, #19 FLO và #29 Genie.

Cục diện bảng xếp hạng càng trở nên gay cấn khi màn trở lại của NMIXX đụng độ trực tiếp với aespa. Ra mắt cùng thời điểm, aespa gây chú ý lớn khi tung ca khúc W DA (Whole Different Animal) với sự góp giọng của nam nghệ sĩ đình đám G-DRAGON. Tuy nhiên, thực tế thành tích nhạc số nội địa của aespa lại không bùng nổ như kỳ vọng. Ngay ở giờ đầu tiên phát hành, WDA ghi nhận thứ hạng #6 Bugs, #49 Genie và #63 MelOn, hoàn toàn xếp sau nhóm nữ nhà JYP. Bức tranh nhạc số tiếp tục có sự chênh lệch rõ rệt khi tính đến 11h trưa ngày 13/5 (theo giờ Hàn Quốc) khi WDA chỉ đạt các vị trí #55 MelOn, #65 Flo và #7 Bugs.

Sự đối lập về thứ hạng này khiến nhiều người nhận định aespa dường như đang trở thành nạn nhân tiếp theo của NMIXX trong cuộc chiến nhạc số nội địa. Khi với sự góp mặt của cái tên đình đám là G-DRAGON nhưng thành tích của aespa lại ảm đạm hơn nhiều so với NMIXX. Đặc biệt trong bối cảnh các fan của aespa đang liên tục chỉ trích G-DRAGON trong màn comeback lần này cũng được xem là nguyên nhân khiến thành tích của aespa không như kỳ vọng.



Dẫu vậy, nếu xét trên bình diện quốc tế, aespa vẫn duy trì thế áp đảo. Lượng stream Spotify ngày đầu của WDA đạt mốc 1.463.218 lượt, vượt xa con số 556.322 lượt của Heavy Serenade . Lượt xem MV trên YouTube của aespa cũng đã vượt 16 triệu, bỏ xa mức hơn 11 triệu của NMIXX. Hiện tại, cả hai nhóm đều chưa chính thức bắt đầu các hoạt động quảng bá trên show âm nhạc cuối tuần, do đó thứ hạng trên các bảng xếp hạng hoàn toàn có thể biến động. Vẫn còn quá sớm để khẳng định NMIXX đã đánh bại hoàn toàn aespa, nhưng đà tăng trưởng mạnh mẽ của NMIXX nội địa là một tín hiệu không thể phủ nhận.

Liên tục đánh bại “ngũ long công chúa”, thoát mác “nhạc dở và flop”

Đáng chú ý, aespa không phải đại diện đầu tiên trong "ngũ long công chúa Gen 4" (gồm NewJeans, aespa, IVE, i-dle và LE SSERAFIM) lùi bước trước NMIXX trên bảng xếp hạng nhạc số. Sự áp đảo này bắt đầu từ cuối năm ngoái, khi NMIXX tạo địa chấn với Blue Valentine thì Spaghetti (kết hợp j-hope) của LE SSERAFIM lại ghi nhận thành tích ảm đạm.

Gần đây nhất, LE SSERAFIM tiếp tục trở lại với CELEBRATION nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với nhóm khi bài hát nhanh chóng rời khỏi các vị trí top đầu trên bảng xếp hạng Hàn Quốc. Cùng với đó, màn trở lại với mono của i-dle cũng được nhắc lại khi có thành tích không mấy khả quan so với sự tăng trưởng liên tục của NMIXX. Sự mất tích của LE SSERAFIM và i-dle trên mặt trận digital, kết hợp với việc aespa đang thất thế, càng làm nổi bật đà thăng hạng ổn định của NMIXX.

NMIXX ra mắt vào tháng 2 năm 2022 dưới trướng JYP Entertainment. Đội hình hiện tại của nhóm gồm 6 thành viên tài năng: Lily, Haewon, Sullyoon, BAE, Jiwoo và Kyujin. Từng được kỳ vọng là tân binh khủng long, NMIXX lại vấp phải muôn vàn khó khăn trong giai đoạn đầu hoạt động. NMIXX luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ năng thanh nhạc và hát live. Tuy nhiên, việc theo đuổi Mixx Pop với cấu trúc lộn xộn, kén người nghe qua O.O hay DICE từng khiến nhóm bị gắn mác "nhạc thảm họa" và chìm nghỉm tại nội địa.

Bước ngoặt thực sự làm thay đổi cục diện chỉ xuất hiện vào tháng 10 năm ngoái khi NMIXX phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên Blue Valentine . Ca khúc chủ đề đã tạo ra một cơn địa chấn trên thị trường nhạc số Hàn Quốc khi xuất sắc đạt danh hiệu Realtime All-Kill (RAK). Đáng chú ý hơn, sức càn quét không tưởng của Blue Valentine chính là nhân tố trực tiếp chặn đứng chuỗi Perfect All-Kill (PAK) thống trị hệ thống iChart của siêu hit Golden thời điểm đó.

Thành tích bùng nổ của Blue Valentine đã giúp NMIXX rũ bỏ hoàn toàn danh xưng nhóm nhạc thất bại. Cú lội ngược dòng này chứng minh NMIXX không chỉ thành công trong việc điều chỉnh âm nhạc để tiếp cận đại chúng mà còn mở đường cho sự thăng hoa của Heavy Serenade ở hiện tại. Sự khởi sắc mạnh mẽ trong năm nay khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của 6 cô gái trên bản đồ Kpop.

