Gia thế và thành tích học tập đáng nể của Juhoon (CORTIS)

Kể từ khi chính thức ra mắt dưới trướng Big Hit Music vào tháng 8 năm 2025, Juhoon (CORTIS) nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng .Bên cạnh khả năng và thần thái biểu diễn, nam thần tượng sinh năm 2008 còn trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn sau khi những thông tin về bối cảnh gia đình cùng thành tích học tập vượt trội thời học sinh được tiết lộ.

Juhoon (CORTIS) gây chú ý vì xuất thân và thành tích học tập đáng nể

Trước khi trở thành thực tập sinh, Juhoon từng theo học tại trường Trung học cơ sở Quốc tế Younghoon. Đây là trường học luôn nằm trong nhóm những ngôi trường khắt khe và đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, thường là nơi theo học của tầng lớp siêu giàu hoặc các gia tộc tài phiệt. Dù công ty chủ quản chưa từng lên tiếng xác nhận, bối cảnh học vấn này đã ngầm khẳng định nền tảng tài chính vững chắc của Juhoon.

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng từ một tài khoản tự xưng là bạn học cũ của Juhoon (CORTIS), chia sẻ chi tiết về bảng thành tích cá nhân của nam thần tượng thời trung học. Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Juhoon luôn duy trì mức điểm A tuyệt đối và lọt top điểm cao ở các môn học Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Toán, Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên.

Thành tích học tập của Juhoon luôn đạt mức tuyệt đối và có khả năng chơi thể thao nổi bật

Hiện tại, Juhoon có khả năng sử dụng thông thạo và lưu loát cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong tiếng Anh. Chỉ tính riêng ở thời điểm học lớp 9, năng lực ngôn ngữ của anh đã được đánh giá đạt mức trên 100 điểm đối trên thang điểm 120 với bài thi iBT TOEFL.

Bên cạnh thành tích học tập văn hóa, Juhoon còn ghi nhận khả năng thể thao nổi bật. Anh có thể chơi tốt hầu hết các môn thể thao trong chương trình giáo dục thể chất. Đáng chú ý, nam thần tượng từng có thời gian thi đấu với tư cách là cầu thủ trẻ trực thuộc một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có tiếng.

Cùng CORTIS, Juhoon đang trở thành hiện tượng mới của Kpop thế hệ 5

Ra mắt vào tháng 8 năm 2025, Juhoon nhanh chóng khẳng định vị trí thành viên nổi bật trong đội hình CORTIS. Với định hướng là một nhóm nhạc tự sản xuất mang tinh thần tự do, vui vẻ và năng động, CORTIS nhanh chóng trở thành nhóm nhạc nổi bật của Kpop thế hệ mới. Trước khi gây bão với màn trở lại gần đây, nhóm đã sớm ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt bản hit mang màu sắc skate-punk từ album đầu tay như What You Want, FaSHioN và GO!.

Juhoon là thành viên nổi bật trong đội hình CORTIS

Tiếp nối đà thành công, CORTIS vừa đánh dấu bước ngoặt lớn với mini album thứ hai Greengreen phát hành ngày 4 tháng 5 năm 2026. Ca khúc chủ đề Redred nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng, mang về cho nhóm chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trên M Countdown và thiết lập chuỗi 7 cúp liên tiếp trên các chương trình âm nhạc hàng tuần. Thành tích tiêu thụ hàng triệu bản album càng củng cố vững chắc vị thế của CORTIS trên bản đồ Kpop thế hệ mới.

Hình ảnh của Juhoon trên bìa tạp chí gây sốt

Bên cạnh sức nóng từ các hoạt động chung, cá nhân Juhoon cũng tạo hiệu ứng truyền thông ấn tượng khi xuất hiện solo trên trang bìa tạp chí W Korea số tháng 5 năm 2026, trong chiến dịch hợp tác cùng thương hiệu Dior.

Khả năng truyền tải mượt mà tinh thần phi giới tính trong thời trang cao cấp, cộng hưởng cùng những bước tiến âm nhạc của CORTIS, giúp Juhoon tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng và khẳng định vững chắc hình ảnh một nghệ sĩ toàn diện, nổi bật của thế hệ mới.

Juhoon hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt biểu tượng mới của Kpop

Với nền tảng cá nhân xuất sắc cùng tư duy nghệ thuật nhạy bén, Juhoon được kỳ vọng sẽ còn bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Anh hứa hẹn sẽ trở thành một trong những gương mặt biểu tượng, góp phần định hình và dẫn dắt xu hướng cho ngành công nghiệp Kpop những năm tới.

Ảnh: X/ W Korea