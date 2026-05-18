ITZY gây sốt tại Nhật Bản, album lội ngược dòng lên top 1 BXH

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 5 vừa qua, ITZY đã tổ chức thành công hai đêm nhạc tại Nhật Bản. Đây là điểm dừng tiếp theo nằm trong chuỗi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Tunnel Vision của nhóm. Sức hút của năm cô gái nhà JYP Entertainment được minh chứng rõ nét khi toàn bộ vé của cả hai đêm diễn đều được tẩu tán nhanh chóng.

ITZY gây chú ý khi biểu diễn tại Nhật Bản

Xuyên suốt các đêm diễn, ITZY mang đến những sân khấu chất lượng với nguồn năng lượng bùng nổ đặc trưng. Khả năng làm chủ sân khấu, vũ đạo đồng đều cùng kỹ năng hát hát live ổn định của nhóm đã nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ giới truyền thông và người hâm mộ xứ sở hoa anh đào. Đám đông khán giả liên tục fanchant và cổ vũ, tạo nên một không gian âm nhạc cuồng nhiệt và trọn vẹn.

ITZY biểu diễn tại cocnert ở Nhật Bản

Hiệu ứng mạnh mẽ từ hai đêm concert cháy vé này lập tức tác động trực tiếp đến thành tích nhạc số và doanh số album của ITZY tại thị trường Nhật Bản. Đáng chú ý nhất là màn lội ngược dòng của album Collector . Dù đã ra mắt cách đây 7 tháng, sản phẩm này bất ngờ quay trở lại đường đua và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon Sales về số lượng album bán ra trong ngày.

Sau hai đêm concert, album ITZY leo lên top 1 BXH tại Nhật

Sự trỗi dậy của album Collector cùng hiệu ứng lan tỏa từ chuyến lưu diễn Tunnel Vision cho thấy sự quan tâm của công chúng Nhật Bản dành cho ITZY vẫn duy trì ở mức cao. Tín hiệu đáng mừng này không chỉ củng cố vị trí của nhóm tại thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới mà còn tạo bước đệm vững chắc cho các kế hoạch phát triển quốc tế trong tương lai.

Sau nhiều năm chững lại, ITZY đang dần lấy lại phong độ

ITZY chính thức debut vào năm 2019, với đội hình 5 thành viên gồm Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong và Yuna. Giai đoạn đầu sự nghiệp, nhóm ghi dấu ấn mạnh mẽ và được mệnh danh là tân binh khủng long nhờ hàng loạt ca khúc hit đình đám như Dalla Dalla, Icy, Wannabe và Not Shy .

ITZY từng là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop gen 4

Nối tiếp thành công tại quê nhà, nhóm chính thức Nhật tiến vào tháng 12 năm 2021 với một album tổng hợp các phiên bản tiếng Nhật của những bản hit trước đó. Sau đó, nhóm liên tục giới thiệu các sản phẩm âm nhạc mới như Voltage và Blah Blah Blah nằm trong album Ringo . Gần đây nhất, đĩa nhạc thứ hai mang tên Collector ra mắt khán giả với 9 ca khúc. Trong đó bao gồm các bài hát mới như Rock & Roll và I Know Me , đan xen cùng phiên bản tiếng Nhật của các ca khúc Gold và Imaginary Friend .

Danh tiếng ITZY chững lại sau nhiều lần comeback nhạt nhòa

Dù từng là cái tên nổi bật hàng đầu của Kpop thế hệ thứ 4, ITZY bắt đầu đối mặt với nhiều thử thách từ năm 2022. Sự nghiệp của nhóm có dấu hiệu chững lại khi các đợt phát hành sản phẩm âm nhạc mới không đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số. Độ thảo luận và sức bùng nổ truyền thông của nhóm cũng giảm sút rõ rệt so với thời kỳ vừa ra mắt. Giữa một thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt với sự xuất hiện liên tục của các nhóm nhạc nữ mới, ITZY từng phải đối diện với nhiều ý kiến cho rằng nhóm đã qua thời kỳ đỉnh cao và dần trở nên nhạt nhòa.

Cú hích That's A No No đưa tên tuổi ITZY trở thành tâm điểm chú ý của công chúng sau một thời gian dài im ắng



Tuy nhiên, cục diện bắt đầu thay đổi vào đầu tháng 3 năm 2026. Ca khúc That's A No No bất ngờ tạo nên một cơn sốt lội ngược dòng ngoạn mục trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn âm nhạc. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ hàng loạt video ghi lại màn trình diễn cuốn hút và phong thái trình diễn xuất thần của nhóm trong các đêm concert. Sức nóng từ mạng xã hội nhanh chóng đẩy That's A No No thăng hạng liên tục, giành lấy nhiều vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa Hàn Quốc. Cú hích này trực tiếp đưa tên tuổi ITZY trở thành tâm điểm chú ý của công chúng sau một thời gian dài im ắng.

ITZY chính thức trở lại đường đua âm nhạc vào ngày 18/5 với mini album Motto

Tận dụng sức nóng từ đợt lội ngược dòng của That's A No No cùng thành công vang dội của chuỗi concert tại Nhật Bản, ITZY chính thức trở lại đường đua âm nhạc vào ngày 18/5 với mini album Motto . Sản phẩm lần này thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Motto được kỳ vọng sẽ là cú bứt phá mang tính bước ngoặt, giúp ITZY khẳng định lại thực lực và đưa tên tuổi nhóm quay trở lại vị thế đỉnh cao trên bản đồ Kpop.

Ảnh: X