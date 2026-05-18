Hoàng tử nhạc số GREY D với live concert đầu tiên

Hoàng tử nhạc số GREY D mở Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp, visual poster "tuyệt đối điện ảnh"

Tối 17-5, GREY D đánh úp người hâm mộ, chính thức công bố Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ánh Sáng - Màn Đêm, diễn ra vào ngày 3-7 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM). Ngay từ những phút đầu tiên được đăng tải, poster concert đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến cộng đồng GREYDIANS đứng ngồi không yên.

Trước đó, GREY D khiến fan tò mò khi bất ngờ tung hình ảnh một con cú phát sáng đầy bí ẩn trên mạng xã hội. Chỉ với lời hứa hẹn "Coming Soon" cùng visual ma mị và loạt chi tiết ẩn dụ, fan lập tức đồn đoán về chương tiếp theo trong vũ trụ âm nhạc Ánh Sáng - Màn Đêm.

Sau khi Side A liên tục "đánh chiếm" các nền tảng, giúp GREY D củng cố vị thế "hoàng tử nhạc số" thế hệ mới, khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ sớm tung thêm nhạc mới.

Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm audio, GREY D quyết định nâng toàn bộ concept lên một quy mô lớn hơn bằng Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp - điều mà người hâm mộ đã mong chờ suốt nhiều năm qua.

Poster chính thức của Ánh Sáng - Màn Đêm Live Concert tiếp tục cho thấy gu thẩm mỹ đỉnh cao và khác biệt của GREY D cùng đội ngũ ST.319. Tông màu beige - nâu trầm xuyên suốt tạo nên cảm giác vừa cổ tích, vừa điện ảnh. Hình ảnh GREY D ngồi trên một "ngọn núi" được ghép từ vali, hành lý và những món đồ cũ kỹ gợi liên tưởng đến một kẻ lữ hành cô độc bước giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.

Mái tóc dài lãng tử, phục trang layering đậm chất fantasy cùng cách sắp đặt ánh sáng tối giản khiến tổng thể poster mang hơi thở thời trang cao cấp. Phần typography viết tay của dòng chữ Ánh Sáng - Màn Đêm cũng được xử lý đầy nghệ thuật, tạo cảm giác như một câu chuyện thần tiên đang được mở ra. Không đơn thuần là poster concert, hình ảnh lần này cho thấy GREY D và ST.319 đang xây dựng một thế giới thị giác hoàn chỉnh, có chiều sâu và tính nhận diện rất rõ ràng.

Nhiều khán giả nhận xét hiếm có nghệ sĩ trẻ Việt Nam nào giữ được màu sắc thẩm mỹ nhất quán như GREY D trong suốt hành trình xây dựng concept album lẫn concert. Từ teaser con cú phát sáng cho đến poster chính thức, mọi chi tiết đều mang cảm giác được tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ bí ẩn để kích thích trí tò mò, vừa đủ nghệ thuật để tạo dấu ấn riêng.

Với concept hoàn chỉnh của Ánh Sáng - Màn Đêm, Live Concert sắp tới được kỳ vọng sẽ là nơi hiện thực hóa thế giới âm nhạc đầy mộng tưởng của GREY D, nơi ánh sáng và bóng tối song hành, nơi cảm xúc được kể bằng âm nhạc, hình ảnh lẫn sân khấu thị giác. Người hâm mộ tin rằng đây sẽ là "mê cung cảm xúc" đúng nghĩa mà GREY D đã ấp ủ suốt thời gian qua.

Ngay sau khi thông tin concert được công bố, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt bài đăng kêu gọi săn vé. Với sức hút hiện tại của GREY D cùng lượng fan đông đảo sau thành công của Ánh Sáng, Ánh Sáng - Màn Đêm Live Concert được dự đoán sẽ trở thành một trong những cuộc chiến bán vé đáng chú ý nhất của Vpop năm 2026.