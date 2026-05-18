Viettel Y-Fest Quảng Ninh khép lại bằng đêm nhạc bùng nổ, hàng chục nghìn khán giả ở lại đến phút cuối

Ngay từ chiều, khu vực tổ chức chương trình đã ghi nhận lượng lớn khán giả đổ về quảng trường để xếp hàng check-in và chờ vào khu vực sân khấu. Nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm để săn vị trí đẹp, gặp gỡ thần tượng và tận hưởng trọn vẹn không khí của Viettel Y-Fest 2026. Dù thời tiết không thuận lợi, bầu không khí tại khu vực sự kiện vẫn duy trì sự sôi động xuyên suốt trước giờ diễn ra concert.

Đêm nhạc mở màn bằng phần trình diễn của DJ KS với loạt mashup không lời cùng nhiều ca khúc quốc tế quen thuộc như We Will Rock You, Rockstar, Jump hay APT, nhanh chóng khuấy động không khí tại quảng trường. Tiếp nối là tiết mục nhảy mở màn với chủ đề "Hoà nhịp thấu cảm", kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và chuyển động sân khấu để truyền tải tinh thần kết nối của chương trình.

24K.Right là nghệ sĩ đầu tiên bước lên sân khấu chính với Truy lùng bảo vật, Từ A đến Z và Anh tên là. Những tiết mục giàu năng lượng giúp khu vực khán đài nhanh chóng nóng lên. Sau đó, Orange tiếp tục duy trì không khí sôi động với Khi em lớn, Cứ đổ tại cơn mưa và Đồng giao xinh gái, mang đến màu sắc trẻ trung cho chương trình.

Ở phần giữa concert, Bích Phương khiến hàng nghìn khán giả đồng thanh hát theo loạt hit quen thuộc như Bùa yêu, Rằng em mãi ở bên và Đi đu đưa đi. Không khí tiếp tục được đẩy cao khi Tăng Duy Tân xuất hiện với Bật tình yêu lên, Cắt đôi nỗi sầu và Bên trên tầng lầu, những ca khúc từng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc.

Một trong những tiết mục nhận được nhiều phản ứng nhất trong đêm đến từ Hương Tràm với loạt bản remix của Say anh, Ngốc và Cho em gần anh thêm chút nữa. Phần trình diễn của nữ ca sĩ khiến toàn bộ khu vực sân khấu bùng nổ với sự hưởng ứng từ khán giả.

Ở chương cuối của concert, Quang Hùng MasterD tiếp tục giữ nhiệt cho chương trình bằng loạt ca khúc như Im so crazy, Đừng khóc một mình, Trói em lại, Thủy triều và Đã có anh. Sự xuất hiện của nam ca sĩ khiến nhiều khu vực khán đài liên tục vang lên tiếng hò reo, phấn khích.

Khép lại đêm nhạc là SOOBIN với phần intro riêng được chuẩn bị cho chương trình, trước khi tiếp tục biểu diễn Đã đến lúc, Trò chơi, Dancing in the dark và màn kết hợp Blackjack x Superstar. Phần trình diễn vô cùng mãn nhãn đã giữ chân hàng nghìn khán giả ở lại để hòa theo âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu kéo dài đến tận phút cuối, trước khi chương trình khép lại bằng màn pháo hoa đầy ấn tượng bên bờ vịnh, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại Quảng trường 30/10.

Bên cạnh concert, chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ thuộc khuôn khổ Viettel Y-Fest cũng thu hút lượng lớn người tham gia trong suốt nhiều ngày diễn ra sự kiện. Các khu vực như Bảo tàng số, AI Y-Fest Studio, trải nghiệm Viettel Tammi hay khu vận động tương tác đều liên tục đông người check-in và tham gia hoạt động.

Có thể thấy Viettel đang đầu tư mạnh tay cho mô hình kết hợp giữa công nghệ và giải trí dành cho giới trẻ, từ quy mô sân khấu, hệ thống trình diễn cho đến các hoạt động tương tác xuyên suốt sự kiện. Sau điểm dừng tại Quảng Ninh, Viettel Y-Fest cũng mở ra kỳ vọng cho những chương trình tiếp theo với quy mô ngày càng lớn và nhiều trải nghiệm mới dành cho khán giả trẻ trên khắp cả nước.