Trong showbiz Hàn Quốc, có những nghệ sĩ nổi tiếng nhờ một bản hit, một vai diễn hay một giai đoạn bùng nổ nhất thời. Nhưng với IU, cô là trường hợp hiếm hoi duy trì vị thế đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ và năm nào cũng có cột mốc mới giúp phủ sóng tên tuổi. Từ “em gái quốc dân”, “quái vật nhạc số” đến nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu Kpop, IU được xem như hình mẫu gần như hoàn hảo của làng giải trí Hàn Quốc.

IU ra mắt vào năm 2008 với ca khúc Lost Child nằm trong E.P Lost and Found khi chỉ mới 15 tuổi. Thời điểm đó, cô nhận được giải “Tân binh của tháng” từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc nhưng album đầu tay lại thất bại về doanh thu. Chính IU từng thừa nhận cô nghĩ đây có thể sẽ là album đầu tiên cũng như cuối cùng của mình.

Tuy nhiên chỉ sau một năm, IU dần thu hút sự chú ý thông qua các album Growing Up và IU...IM phát hành năm 2009. Cô tích cực hát OST cho phim truyền hình, hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mighty Mouth hay The Three Views. Cũng trong giai đoạn này, IU bắt đầu xuất hiện trên các chương trình thực tế, từng bước mở rộng độ nhận diện với công chúng.

Đến năm 2010, IU chính thức tạo nên cú nổ toàn quốc với Good Day thuộc mini album Real. Ca khúc gây sốt nhờ đoạn lên ba nốt cao huyền thoại cùng câu hát “Oppa Ya” từng phủ sóng khắp Hàn Quốc. Good Day liên tục đứng đầu nhiều chương trình âm nhạc lớn như M! Countdown, Music Bank hay Inkigayo, đồng thời thống trị bảng xếp hạng Gaon suốt 5 tuần liên tiếp. Đây cũng là ca khúc được Billboard bình chọn là “Ca khúc Kpop hay nhất thập niên 2010”.

Từ đây, IU trở thành “Em gái quốc dân” thế hệ mới của Hàn Quốc. Hình ảnh trong trẻo, sạch scandal, giọng hát nội lực cùng khả năng sáng tác giúp cô trở thành cái tên nhận được thiện cảm gần như tuyệt đối từ công chúng.

Sau Good Day, IU tiếp tục nối dài chuỗi thành công bằng loạt bản hit như You and I, The Red Shoes, Friday hay My Old Story. Điều khiến IU khác biệt nằm ở việc mỗi album của cô đều phản ánh một giai đoạn trưởng thành rõ rệt trong cuộc sống và tư duy âm nhạc.

Nếu Modern Times năm 2013 đánh dấu bước chuyển mình tuổi 20 với màu sắc retro, jazz và trưởng thành hơn thì Twenty-Three phát hành năm 2015 lại cho thấy hình ảnh một IU mong manh, nhiều tổn thương nhưng cũng đầy tinh nghịch và trí tưởng tượng. Đến Palette năm 2017, nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh khi gần như tự mình xây dựng toàn bộ thế giới âm nhạc cho album. Palette không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn đứng đầu Billboard World Albums, chứng minh sức hút toàn cầu của IU.

Một cột mốc quan trọng khác là Lilac - album được xem như lời chào khép lại tuổi 20 của nữ nghệ sĩ trước khi bước sang tuổi 30. Sau đó, Pieces phát hành năm 2021 gồm 5 ca khúc chưa từng công bố, được IU xem như những “mảnh ghép quý giá” trong hành trình âm nhạc của mình.

Sau 3 năm vắng bóng, IU trở lại vào năm 2024 với mini album The Winning gồm 5 ca khúc cùng 4 MV được đầu tư lớn như Love Wins All, Shh.., Shopper và Holssi . Trong đó, Love Wins All tiếp tục khẳng định vị thế “quái vật nhạc số” khi đứng đầu MelOn Top 100 chỉ sau một giờ phát hành, giữ hạng 1 nhiều tuần liên tiếp và đạt tới 339 Perfect All-Kill trên iChart.

Suốt 16 năm hoạt động, IU gần như duy trì một thương hiệu âm nhạc bất bại: cứ phát hành nhạc là đứng top 1. Cô hiện là nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc đạt Perfect All-Kill nhất Kpop với tổng cộng 21 bài hát solo đạt thành tích này. Đồng thời, IU cũng là nghệ sĩ duy nhất duy trì chuỗi đạt PAK trong suốt 10 năm liên tiếp - thành tích khiến bất kỳ nghệ sĩ nào tại Hàn Quốc cũng phải dè chừng mỗi lần cô comeback.

Không chỉ thống trị nhạc số, IU còn liên tục phá vỡ những cột mốc concert dành cho nghệ sĩ nữ solo. Từ tour diễn đầu tiên chỉ khoảng 4.000 khán giả năm 2012, đến IU HEREH World Tour Encore Concert: The Winning năm 2024 đã thu hút hơn 100.000 người tham dự. Cô trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên biểu diễn tại Jamsil Olympic Stadium với khoảng 85.000 khán giả trong hai ngày, sau đó tiếp tục chinh phục Seoul World Cup Stadium – địa điểm có sức chứa hơn 66.000 chỗ ngồi. IU cũng là nữ nghệ sĩ Kpop tiên phong triển khai sân khấu 360 độ trong concert cá nhân.

Bên cạnh âm nhạc, IU còn xây dựng sự nghiệp diễn xuất đáng nể. Vai diễn Kim Pil Sook trong Dream High trở thành bước ngoặt đưa cô tiến sâu vào lĩnh vực phim ảnh. Sau đó, nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như You're the Best! Lee Soon Shin, Pretty Man, Producer, Moon Lovers, My Mister, Persona, Hotel Del Luna, When Life Gives You Tangerines và gần đây nhất là Perfect Crown.

Perfect Crown nhanh chóng gây sốt nhờ quy tụ dàn cast toàn sao hạng A như IU và Byeon Woo Seok, đồng thời tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội nhờ câu chuyện tình giữa nữ tài phiệt và quân vương trong bối cảnh giả tưởng. Nhưng càng về cuối, phim càng gây tranh cãi dữ dội vì nhiều chi tiết bị cho là sai lệch lịch sử Hàn Quốc.

Làn sóng chỉ trích nhanh chóng bùng nổ trên các diễn đàn Hàn Quốc. Không chỉ đạo diễn hay biên kịch bị công kích, IU cũng trở thành tâm điểm phẫn nộ vì cô là gương mặt đại diện lớn nhất của dự án. Với vị thế “ngôi sao quốc dân”, công chúng cho rằng IU đáng lẽ phải cân nhắc kỹ kịch bản trước khi nhận lời tham gia.

Giữa làn sóng tranh cãi, IU vẫn xuất hiện tại sự kiện sinh nhật thường niên cùng fan diễn ra ngày 17/5. Nữ ca sĩ giữ tâm trạng khá trầm lắng, nhiều lần bày tỏ sự biết ơn vì người hâm mộ vẫn có mặt và đồng hành cùng mình. Dù không trực tiếp nhắc đến Perfect Crown hay những ồn ào đang bủa vây, IU thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót và nói với fan rằng cô “sẽ làm tốt hơn trong tương lai”. Khoảnh khắc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc, tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trái chiều.

Trưa 18/5, IU đăng thư tay xin lỗi trên Instagram. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân “thiếu suy nghĩ thấu đáo trước khi bấm máy”, đồng thời xin lỗi vì đã không nghiên cứu kịch bản và yếu tố lịch sử kỹ lưỡng hơn. Nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ ghi nhớ những lời phê bình để trở thành một IU “thận trọng, nghiêm túc và chỉn chu hơn nữa” trong tương lai.

Dẫu vậy, phản ứng từ cư dân mạng Hàn Quốc vẫn rất gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi là chưa đủ bởi IU không phải diễn viên mới hay nghệ sĩ thiếu kinh nghiệm. Với sức ảnh hưởng của mình, cô bị yêu cầu phải có trách nhiệm lớn hơn trong việc lựa chọn dự án.

Điều này cũng phản ánh nghịch lý mà IU luôn phải đối mặt suốt nhiều năm qua. Trong âm nhạc, cô gần như là “vùng an toàn tuyệt đối” của công chúng Hàn Quốc. Mỗi lần comeback đều được cả thị trường chờ đợi, mỗi bài hát đều dễ dàng leo top. Nhưng trong diễn xuất, IU chưa bao giờ thực sự thoát khỏi ánh nhìn khắt khe dành cho một idol đi đóng phim.

Khi phim thành công, IU được khen ngợi vì tiến bộ diễn xuất. Nhưng khi tác phẩm gây tranh cãi, cô gần như trở thành người hứng chịu mọi chỉ trích mạnh nhất. Với vị thế ngôi sao số 1 hiện tại, IU càng nổi tiếng bao nhiêu thì áp lực công chúng dành cho cô càng lớn bấy nhiêu. Từ “em gái quốc dân” đến “tội đồ quốc dân”, khoảng cách đôi khi chỉ là một dự án gây tranh cãi. Với IU, đây có lẽ là cú vấp lớn hiếm hoi trong sự nghiệp gần 20 năm vốn luôn được xem như hình mẫu hoàn hảo của showbiz Hàn.

