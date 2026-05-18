MANBO nhạt nhòa, cứ mãi kể khổ vì "đứng sau HIEUTHUHAI"

Album của MANBO gây tranh cãi

Ngày 15/5, MANBO chính thức phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên Kẻ Phản Diện . Sản phẩm đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của nam rapper sau thời gian dài hoạt động. Sau khi ra mắt, dự án nhận về nhiều luồng bàn luận trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh chất lượng chuyên môn và định hướng hình ảnh của nam nghệ sĩ.

Album Kẻ Phản Diện gồm 11 track, lấy concept phản diện làm xương sống để bóc tách những áp lực, tham vọng và góc khuất tâm lý. Thông qua những ca khúc trong album, MANBO đối thoại trực diện với dư luận, lý giải việc chọn vai ác xuất phát từ quá khứ đối mặt với định kiến để định hình một cá tính nghệ thuật gai góc, bảo vệ cái tôi. Album còn có sự tham gia của một số nghệ sĩ khách mời trong giới underground như Minh Lai, Tizag, Mous và Spideyboy.

Trong track mở màn Kẻ Phản Diện, nam rapper khẳng định việc chọn vai ác xuất phát từ quá khứ từng sống trong cực hình, đối mặt với những định kiến và sự cười cợt. Anh thể hiện thái độ chấp nhận mang tiếng ác, chọn sự độc đoán để bảo vệ cái tôi nghệ thuật.

Lời bài hát Cố Lên khai thác những tháng ngày vô danh và nỗ lực làm việc. Ca từ cũng trực tiếp nhắc đến những người đồng đội đã sát cánh từ ngày đầu. Qua những câu rap về hai thằng bạn quân tử và nghĩa khí, người nghe dễ dàng nhận ra thông điệp gửi đến HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Sự gắn kết của tổ đội GERDNANG được nam rapper xem như một điểm tựa vững chắc để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Dù có ý tưởng rõ ràng, Kẻ Phản Diện vấp phải nhiều phản ứng không mấy tích cực từ phía người nghe. Nhiều khán giả chỉ ra rằng album bị mắc kẹt trong một chủ đề cũ kỹ. Việc lặp đi lặp lại thông điệp đã từng ở dưới đáy vươn lên khiến tổng thể dự án trở nên nặng nề và thiếu sự đột phá.

Thay vì mang lại cảm giác truyền cảm hứng, cách tiếp cận của MANBO bị đánh giá là mang tính than thở. Các ý kiến bình luận cho rằng 11 bài hát trong album có cấu trúc và cách triển khai tương đồng y hệt nhau, dẫn đến sự nhạt nhòa và không có điểm nhấn rành mạch. Việc thiếu đi những đoạn cao trào hay sự biến chuyển trong nhịp điệu khiến khán giả khó kiên nhẫn nghe trọn vẹn album.

Một bộ phận người nghe thẳng thắn nhận định MANBO đang cố gắng chứng minh bản thân qua ngôn từ nhưng thực lực hiện tại chưa đủ sức thuyết phục. Các bình luận nhấn mạnh việc kể lể về quá khứ khó khăn chỉ thực sự mang lại hiệu ứng tốt khi nghệ sĩ đã đạt được thành tựu nhất định. Vị thế của MANBO trên thị trường âm nhạc vẫn chưa vững vàng, do đó việc sử dụng những từ ngữ “xưng vương, xưng tướng” trong ca từ tạo cảm giác khiên cưỡng.

Phản ứng của khán giả xoay quanh album mới của MANBO: - Nghe cả album mà cảm giác 11 bài như 1, âm nhạc chỉ loanh quanh đúng một chủ đề cũ là kể lể về quá khứ - Các track cứ lặp đi lặp lại mô tuýp 'ngày xưa khổ, giờ vươn lên' - Chỉ khi đã có thành tựu vững chắc, câu chuyện vượt khó mới thực sự truyền cảm hứng, còn hiện tại âm nhạc của Manbo vẫn chưa đủ sức bật - Sau nhiều năm hoạt động, vị trí của Manbo dường như vẫn dậm chân tại chỗ - Nhạc ngang, vần thì ít và có vần cũng như không có, phương diện nào của một rapper cũng đều tệ

Bên cạnh đó, Kẻ Phản Diện vẫn ghi nhận những phản hồi tích cực từ một bộ phận khán giả. Một số người nghe dành lời khen cho tư duy tiệm cận xu hướng quốc tế của MANBO khi áp dụng lối đi flow mang đậm âm hưởng Âu Mỹ, tạo ra nhịp điệu phóng khoáng và bắt tai.

Những phản ứng xoay quanh album Kẻ Phản Diện phản ánh một rào cản lớn trong sự nghiệp của MANBO. Xuất phát điểm là thành viên sáng lập tổ đội GERDNANG, anh luôn phải đối mặt với áp lực từ sự thành công của những người anh em. MANBO từng nỗ lực tại Rap Việt Mùa 4, tuy nhiên, màn thể hiện của anh vẫn chưa đủ sức nặng để tạo ra cú bứt phá. Bước ra khỏi chương trình, sức nóng tên tuổi nhanh chóng hạ nhiệt. Nhìn nhận một cách khách quan, vấn đề lớn nhất của MANBO hiện nay là kỹ năng chuyên môn và sức hút đại chúng vẫn đang ở mức thấp nhất so với các thành viên khác trong tổ đội.

Về mặt chuyên môn, kỹ năng rap của MANBO nhiều lần vấp phải sự hoài nghi. Nhịp điệu và cách truyền tải của anh thường bị nhận xét là ngang, thiếu độ nảy và sự linh hoạt. Kỹ năng gieo vần cũng bị đánh giá thấp khi các bài hát trong album mới có vần thưa thớt, cấu trúc đơn giản và thiếu chiều sâu văn học. Chất giọng của anh chưa có điểm nhấn đặc trưng để thu hút và giữ chân người nghe trong một dự án dài hơi.

Đặt lên bàn cân với các anh em GERDNANG, MANBO lép vế hoàn toàn. HIEUTHUHAI sớm bứt phá thành ngôi sao đình đám nhờ ngoại hình sáng và loạt hit bắt tai. HURRYKNG sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo sau các sân chơi truyền hình thực tế. Ngay cả Negav cũng phủ sóng diện rộng qua hàng loạt gameshow ăn khách. Ngược lại, MANBO chưa thể dung hòa được cá tính bản thân và nhu cầu của thị trường. Hình ảnh cá nhân chưa nổi bật đi kèm với các sản phẩm âm nhạc khó tiếp cận số đông khiến anh chật vật trong việc định vị tên tuổi.

Khoảng cách danh tiếng này phơi bày rõ nét ngay tại sự kiện listening party của album Kẻ Phản Diện . Sự xuất hiện của bộ ba HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav vô tình chiếm trọn spotlight. Đám đông người hâm mộ chủ yếu vây quanh và hô hào tên ba thành viên khách mời, hoàn toàn phớt lờ nhân vật chính. Cảnh tượng khán giả mượn cớ đi sự kiện của MANBO chỉ để săn đón thần tượng khác đã dấy lên nhiều tranh cãi , cho thấy thực tế phũ phàng về vị thế mờ nhạt của nam rapper.

Album Kẻ Phản Diện là nỗ lực đáng ghi nhận của MANBO nhằm khẳng định dấu ấn cá nhân và gỡ bỏ những định kiến. Dù vậy, dự án dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn hoàn toàn sự kỳ vọng của công chúng. Khán giả đang mong đợi ở MANBO một sự bứt phá mạnh mẽ hơn, với những sản phẩm mang màu sắc âm nhạc thực sự khác biệt và nổi bật. Thay vì tiếp tục khai thác câu chuyện của quá khứ, chặng đường sắp tới sẽ là lúc nam rapper cần chứng minh bản lĩnh bằng chất lượng chuyên môn và tạo ra một diện mạo nghệ thuật mới mẻ để có được sự công nhận từ công chúng.

Ảnh: FBNV