Thủ đoạn của ca sĩ Quang Lập, tổng giám đốc BH Media cùng loạt cái tên vừa bị bắt

Thủ đoạn xâm phạm bản quyền, hưởng lợi 6 tỷ đồng

Thông tin Tổng Giám đốc BH Media cùng một số chủ sân khấu bị khởi tố vì xâm phạm bản quyền được người làm nghệ thuật và nhiều khán giả quan tâm. Theo tài liệu điều tra, Công ty BH Media - người đại diện pháp luật là Nguyễn Hải Bình - đã ký hợp đồng với nhiều phòng trà, đơn vị tổ chức các đêm nhạc.

Sau đó, các bên thực hiện ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc, chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên các kênh YouTube mà chưa được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hải Bình thừa nhận đến thời điểm này, công ty chưa xin phép, chưa trả tiền bản quyền tác giả và có hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổng giám đốc BH Media (phải) và ca sĩ Quang Lập bị vạch trần thủ đoạn xâm phạm bản quyền.

Trong khi đó, bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) được xác định là người vận hành Trung tâm Giọng ca để đời, hoạt động từ năm 2017. Trung tâm này tổ chức biểu diễn, ghi âm, ghi hình các ca sĩ hát nhiều ca khúc, sau đó chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản ghi âm, ghi hình khác nhau. Các sản phẩm này tiếp tục được ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên YouTube.

Diệp Văn Lập đáng lẽ phải có trách nhiệm xin phép để được sự cho phép của tác giả và trả phí để được thực hiện những việc này. Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Quang Lập nói sẽ khắc phục hậu quả.

Với Công ty TNHH Mây Sài Gòn, hai giám đốc Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy được xác định đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi chương trình diễn ra, công ty ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn, chỉnh sửa, sao chép thành nhiều sản phẩm âm nhạc khác nhau rồi thông qua BH Media đăng tải lên YouTube.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định số tiền mà BH Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. BH Media sau đó chi trả cho các đối tác theo tỷ lệ thỏa thuận, mỗi đối tác hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Tâm điểm những vụ tranh cãi

BH Media là đơn vị mà giới nghệ sĩ nhiều lần than phiền vì bị “đánh gậy” bản quyền, tranh chấp quyền sở hữu chính ca khúc mà mình sáng tác, biểu diễn đăng trên YouTube.

Trước vụ việc Tổng giám đốc BH Media cùng một số chủ sân khấu, đơn vị giải trí bị khởi tố vì hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhiều nhạc sĩ và nghệ sĩ đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan điểm.

Số đông nghệ sĩ cho rằng đây là diễn biến mang tính bước ngoặt trong hành trình bảo vệ bản quyền âm nhạc tại Việt Nam. Nhạc sĩ Dương Cầm gọi đây là cú hích lớn để mở ra bước chuyển mình của nền công nghiệp văn hóa nước nhà, khi sở hữu trí tuệ được coi là tài sản và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi pháp luật.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trong quá trình làm nghề, anh đã quen với việc bị ăn cắp chất xám và lợi nhuận, từ lần đầu tiên vào năm 2008. Nam nhạc sĩ cho biết phải chịu cú sốc vì mất 1,7 tỷ đồng tiền tác quyền cho một đơn vị khác.

Từ sau vụ việc, Nguyễn Văn Chung cẩn trọng hơn trong các văn bản, hợp đồng. Song nam nhạc sĩ cho rằng sự phát triển công nghệ quá nhanh, những nền tảng mới xuất hiện nên có những luật mới mà người làm nghệ thuật không nắm được. Thậm chí anh kể từng có người tự xưng là luật sư bản quyền, thuyết phục mình ký giấy ủy quyền để đòi lại số tiền đã thất thoát, nhưng sau đó lại mang giấy ủy quyền những bài hát đó tiếp tục ký bán cho các công ty khác để hưởng lợi.

Nhiều lần những ca khúc của anh bị khiếu nại, khiến “tự dưng mình phải đi xin những đơn vị đó hỗ trợ nhả khiếu nại cho bài của mình”.

Sau thông tin Tổng giám đốc BH Media bị khởi tố, ca sĩ Mỹ Lệ kể lại vụ việc gây bức xúc liên quan đến đơn vị này. Nữ ca sĩ cho biết dù thời gian qua ít hoạt động nghệ thuật nhưng cũng dính vào rất nhiều việc lùm xùm liên quan BH Media.

Theo nữ ca sĩ, toàn bộ các bài hát trong album riêng của Mỹ Lệ bất ngờ bị người khác giữ bản quyền. Hầu như bài nào muốn sử dụng đều không được BH Media đồng ý, nên các nhà đài và kênh nhạc đều không dám dùng và yêu cầu làm nhạc mới.

"Sản phẩm của mình vừa sản xuất ,vừa hát, giờ phải đi xin phép và gây lộn để được sử dụng, gây nhiều bức xúc nhưng vẫn không biết giải quyết thế nào. Nguyên nhân là do các hãng băng đĩa nhạc - đơn vị phát hành album - tự ý đi bán bản quyền sử dụng cho BH Media mà không hề thông báo, lại còn chặn luôn quyền sử dụng của chính chủ sở hữu. Chuyện thật như đùa", nữ ca sĩ lên tiếng.

Nhạc sĩ Giáng Son, NSND Thu Hiền cùng nhiều nghệ sĩ bức xúc tình trạng bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nhạc sĩ Minh Hà cũng cho rằng việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp giới nhạc sĩ, nhà sản xuất yên tâm hơn trong hoạt động sáng tạo. "Giờ anh em nhạc sĩ và nhà sản xuất cứ yên tâm nhé, quyền sở hữu trí tuệ giờ là tài sản mà không ai có quyền xâm phạm, ai bị xâm phạm cứ thu thập chứng cứ, chụp hết vi bằng lại và báo công an. Mấy chục năm rồi, giờ mới thấy chính thức được bảo vệ thật sự, cám ơn Chính phủ và Nhà nước", nhạc sĩ viết.

Năm 2021, nhạc sĩ Giáng Son đăng tải ca khúc Giấc mơ trưa (Khánh Linh thể hiện), do chính Giáng Son làm nhạc, phối khí. Sau đó, vào tháng 10, kênh của Giáng Son nhận được thông báo khiếu nại bản quyền liên quan BH Media.

Sau khi Giáng Son phản ánh thông tin trên trang cá nhân, đơn vị này đã "nhả" xác nhận bản quyền. Họ cũng liên hệ với Giáng Son để giải quyết khúc mắc, tuy nhiên nữ nhạc sĩ từ chối làm việc trực tiếp.

Giáng Son sau đó ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) giải quyết sự việc. Cùng năm, BH Media gây xôn xao khi "nhận vơ" loạt tác phẩm thuộc sở hữu của đơn vị này. Ca khúc Tiến quân ca của cố nhạc sĩ Văn Cao cũng bị BH Media xác nhận bản quyền trên nền tảng số.

NSND Thu Hiền cũng từng kinh ngạc và rất bức xúc khi biết hàng trăm ca khúc của mình được đưa lên YouTube suốt mấy năm mà bản thân không hề hay biết. Khi con gái nữ ca sĩ tìm hiểu mới biết, BH Media lập kênh riêng mang tên NSND Thu Hiền và giữ bản quyền hàng trăm ca khúc của nữ nghệ sĩ.

Sau đó, BH Media giải thích việc lập kênh mang tên NSND Thu Hiền chỉ là thông tin giới thiệu với khán giả đây là bài hát của NSND Thu Hiền. Khi bị phía NSND Thu Hiền phản đối, kênh YouTube nói trên hiện đã đổi tên, thay ảnh đại diện nhưng nội dung vẫn như cũ.

Siết chặt bản quyền trong thời đại số

Sau Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các cơ quan chức năng đã đồng loạt vào cuộc quyết liệt hơn với nhiều vụ việc liên quan bản quyền trên môi trường số. Diễn biến này được giới nghệ sĩ, nhạc sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo đặc biệt quan tâm, xem như tín hiệu cho thấy vấn đề sở hữu trí tuệ đang dần được nhìn nhận đúng tầm quan trọng.

Sau vụ đại diện của BH Media bị bắt, ca sĩ Mỹ Lệ cho biết cô như được giải tỏa tâm lý, sau nhiều năm các ca khúc tự đầu tư sản xuất bị đơn vị khác nắm quyền khai thác trên nền tảng số. Mỗi khi muốn sử dụng lại bài hát, nhiều đài truyền hình hoặc kênh âm nhạc đều yêu cầu phải xin phép đơn vị giữ bản quyền, thậm chí có trường hợp không được chấp thuận nên buộc phải làm nhạc mới.

Vụ Quang Lập bị bắt làm dấy lên nhiều tranh cãi về thủ đoạn xâm hại bản quyền.

Điều khiến cô khó chấp nhận là album được đầu tư bằng tiền bạc, công sức và chất xám của nghệ sĩ, nhưng quyền khai thác lại bị chuyển nhượng mà người sở hữu sản phẩm không hề hay biết. Không ít nghệ sĩ rơi vào hoàn cảnh tương tự, khi sản phẩm âm nhạc bị đăng ký bản quyền hoặc khai thác thương mại trên YouTube mà chính chủ gặp khó khăn trong việc kiểm soát hay đòi lại quyền lợi.

Từ góc nhìn của giới nghệ sĩ, câu chuyện không chỉ dừng ở vài ca khúc hay vài kênh YouTube, mà phản ánh thực trạng đáng lo ngại của nạn xâm phạm bản quyền trong thời đại công nghệ số. Sản phẩm âm nhạc có thể bị sao chép, cắt ghép và phát tán chỉ sau vài thao tác, quyền lợi của người sáng tạo trở nên mong manh nếu thiếu cơ chế bảo vệ đủ mạnh và chế tài đủ sức răn đe.

Vi phạm bản quyền hiện không còn là hành vi nhỏ lẻ hay tự phát, mà đã hình thành mô hình khai thác nội dung trái phép có tổ chức, đem lại nguồn lợi rất lớn. Không chỉ âm nhạc, lĩnh vực phim ảnh, truyền hình hay thể thao cũng chịu thiệt hại nặng nề từ tình trạng phát lậu, sao chép trái phép trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn đầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ càng được xem là yếu tố cốt lõi.

Rất khó phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế số hay thúc đẩy chuyển đổi số nếu chất xám và tài sản sáng tạo của nghệ sĩ, doanh nghiệp liên tục bị xâm phạm mà không được bảo vệ hiệu quả. Việc vi phạm bản quyền diễn ra công khai trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người sáng tạo, mà còn làm suy giảm niềm tin vào môi trường pháp lý và tính minh bạch của thị trường nội dung số.

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại thế hệ mới, yêu cầu tuân thủ luật sở hữu trí tuệ cũng trở thành tiêu chuẩn bắt buộc. Bảo vệ bản quyền giờ đây không chỉ là quyền lợi của nghệ sĩ hay doanh nghiệp, mà còn gắn với hình ảnh quốc gia và khả năng phát triển bền vững của nền kinh tế sáng tạo.