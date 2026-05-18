Gia thế “khủng” của Thỏ (Da LAB)

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt thông tin chi tiết về gia thế của Thỏ (Da LAB). Trong suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam rapper luôn gắn liền với hình ảnh điềm đạm, kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư trước truyền thông. Do đó, việc nền tảng gia đình của anh được hé lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi từ cộng đồng mạng.

Gia thế của Thỏ (Da LAB) gây chú ý

Thỏ xuất thân trong một gia đình truyền thống, đúng chuẩn "con nhà nòi". Hiện tại, nam nghệ sĩ đang sở hữu một căn biệt thự bề thế tọa lạc ngay tại trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, điểm khiến người hâm mộ bất ngờ nhất chính là nền tảng học vấn của gia đình anh. Cụ thể, ông nội của Thỏ là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân - một bác sĩ nhãn khoa đầu ngành tại Việt Nam. Ông từng đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế và có nhiều đóng góp mang tính bước ngoặt cho nền y học nước nhà.

Để tri ân những cống hiến to lớn này, tượng đài của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân đã được dựng trang trọng tại Vườn tượng danh nhân Y học, thuộc khuôn viên Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa (thành phố Quy Nhơn).

Thỏ chụp ảnh cùng tượng đài của ông nội - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân

Dù sở hữu bệ phóng gia đình vững chắc, Thỏ hoàn toàn không tận dụng lợi thế này để tạo đà thăng tiến nhanh chóng trong giới giải trí. Ngược lại, anh luôn duy trì thái độ khiêm nhường, tách bạch rõ ràng giữa gia thế và công việc nghệ thuật. Anh từ chối phô trương đời sống cá nhân, thay vào đó dồn toàn bộ tâm huyết để trau dồi chuyên môn âm nhạc và hoạt động bền bỉ cùng Da LAB.

Sự nghiệp âm nhạc tự thân đáng nể

Sự nghiệp âm nhạc của Thỏ bắt đầu từ giới underground. Năm 2007, anh cùng Phương Cào thành lập Da LAB. Từ đam mê Hip-hop, nhóm tự mày mò viết lời, phối khí và tìm cơ hội thu âm dù tài chính eo hẹp. Giai đoạn đầu, Thỏ và Da LAB chủ yếu hoạt động trong cộng đồng nhạc ngầm Hà Nội với tinh thần đam mê, chưa đặt nặng tính thương mại.

Thỏ là rapper trong Da LAB

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2013 khi Da LAB mang ca khúc Hà Nội Giờ Tan Tầm lên sân khấu Bài Hát Việt. Màn trình diễn thành công giúp nhóm tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng. Kể từ đây, Thỏ cùng các thành viên dần định hình phong cách, chuyển dịch mượt mà từ underground bước ra thị trường âm nhạc chuyên nghiệp và bắt đầu chuỗi ngày thống trị các bảng xếp hạng.

Trong Da LAB, Thỏ vừa hát vừa là rapper, giữ vai trò cân bằng màu sắc cho toàn nhóm. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, cách nhả chữ rành mạch cùng lối rap điềm tĩnh, đậm chất tự sự. Yếu tố này giúp trung hòa sự năng động của các thành viên khác, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Bản hit Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới - Da LAB ft. Tóc Tiên

Dấu ấn cá nhân của Thỏ thể hiện rõ qua loạt siêu hit như Một Nhà, Thanh Xuân, Từ Ngày Em Đến, Gác Lại Âu Lo, Thức Giấc và Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới. Đây đều là những ca khúc trăm triệu view càn quét nền tảng nhạc số, góp phần đưa Da LAB vươn lên vị thế nhóm nhạc quốc dân được mọi thế hệ khán giả yêu mến. Các phân đoạn góp giọng của anh luôn mang lại cảm giác chân thành, mộc mạc và dễ dàng chạm đến người nghe.

Da LAB là nhóm nhạc thành công hàng đầu tại Vpop

Bên cạnh vai trò biểu diễn, Thỏ còn trực tiếp tham gia sáng tác, định hướng nội dung và sản xuất âm nhạc. Sự nhạy bén giúp anh cùng nhóm liên tục cập nhật xu hướng, mở rộng hợp tác với nhiều nghệ sĩ đình đám. Hoạt động nghiêm túc cùng sức bùng nổ doanh số ấn tượng đã mang về cho Da LAB hàng loạt giải thưởng uy tín ở Việt Nam, khẳng định vị thế của nhóm giữa thị trường đầy cạnh tranh. Cuối tháng 9/2024, Phương Cào thông báo rời Da LAB, MV Bầu Trời Mới được coi là sản phẩm cuối cùng có đủ 4 thành viên.

Thỏ (Da LAB) có đời tư vô cùng kín tiếng

Trải qua gần hai thập kỷ, Thỏ vô cùng kín tiếng trong đời tư cá nhân và chỉ tập trung vào âm nhạc. Do đó, thông tin gia thế của Thỏ khiến không ít fan bất ngờ đến mức "ngã ngửa". Việc duy trì phong độ ổn định của nam ca sĩ đã góp phần quan trọng đưa Da LAB trở thành thế lực đáng gờm, duy trì sức hút bền bỉ và gặt hái thành công rực rỡ bậc nhất Vpop hiện nay.

