Tối 17/5, một sự kiện âm nhạc quy mô lớn chính thức diễn ra tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước giờ diễn ra, thời tiết khu vực bất ngờ có diễn biến xấu, tạo ra không ít trở ngại cho cả khâu tổ chức lẫn khán giả tham dự.

Thời tiết tại Hạ Long mưa lớn trước giờ diễn

Cụ thể, ngay từ sáng cùng ngày, mạng xã hội liên tục lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh tượng mưa lớn tại khu vực dựng sân khấu. Lượng mưa trút xuống không ngừng trong nhiều giờ liền khiến toàn bộ mặt sân quảng trường ngập sâu. Giao thông quanh khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hình ảnh hiện trường cho thấy mỗi khi có phương tiện di chuyển qua, các đợt sóng nước lớn lại đánh thẳng vào hệ thống rào chắn và khu vực kỹ thuật của chương trình. Tình trạng ngập lụt diện rộng khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn về việc liệu đêm nhạc có thể diễn ra theo đúng lịch trình hay không.

Tình trạng ngập lụt khiến nhiều người lo lắng

Sự cố thời tiết này trực tiếp trở thành "kiếp nạn" đối với lượng lớn người hâm mộ đã lên kế hoạch tham gia sự kiện. Việc mưa lớn kéo dài gây ngập lụt sát giờ G khiến lịch trình của nhiều người bị đảo lộn. Trên các diễn đàn, các bài đăng cập nhật tình hình thời tiết tại Hạ Long thu hút lượng tương tác khủng. Đa số các fan đều chuẩn bị sẵn phương án mua áo mưa tiện, tìm nơi tránh chờ thời tiết thuận lợi trở lại.

Chứng kiến khung cảnh ngập lụt sát giờ G, đông đảo netizen không khỏi hoang mang. Dưới phần bình luận của các video hiện trường, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của ê-kíp cũng như những khán giả tham gia. Hàng loạt tài khoản để lại lời nhắn nhủ:

- Mưa thì chịu được nhưng sấm sét lo quá

- Năm ngoái mưa giông sập sân khấu, năm nay mưa to ngập cả sân, thương ghê

- Lo cho mọi người lắm, cả nhà giữ gìn sức khoẻ bảo đảm an toàn nhé.

- Mong cho chiều tối mây tan chứ khổ thân mọi người quá.

Tình trạng ngập lụt diện rộng kết hợp sấm sét khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi lớn về việc liệu đêm nhạc có thể diễn ra theo đúng lịch trình hay không.

Đêm nhạc quy tụ những cái tên đang sở hữu lượng fan đông đảo và độ nhận diện cao trên thị trường như SOOBIN, Bích Phương, Hương Tràm, Tăng Duy Tân, Quang Hùng MasterD, Orange và 24K.Right. Do đó, dù điều kiện thời tiết không ủng hộ, số lượng người có ý định bỏ vé là rất thấp.

Rất may mắn, tình hình đã được cải thiện vào chiều cùng ngày. Từ khoảng 16h, mưa bắt đầu ngớt dần và bầu trời hửng sáng. Khu vực Hạ Long tạnh ráo hoàn toàn. Nhờ hệ thống thoát nước cộng thêm việc ngừng mưa, nước ngập tại khu vực quảng trường rút đi nhanh chóng.

Từ khoảng 16h, mưa bắt đầu ngớt dần, khán giả bắt đầu ra khu vực sân khấu

Đội ngũ kỹ thuật lập tức tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống sân khấu, âm thanh và màn hình LED, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn về điện trước khi cho phép khán giả tiến vào khu vực khán đài. Ngay khi có thông tin thời tiết tạnh ráo, các hội nhóm fan lập tức kêu gọi nhau di chuyển ra khu vực diễn ra sự kiện.

Tuy nhiên, sau trận mưa lớn ngâm nước nhiều giờ, mặt sân cỏ tại hiện trường bị cày xới, biến thành một bãi bùn lầy lội và trơn trượt. Những hình ảnh cập nhật cho thấy các vũng nước đọng đục ngầu xen lẫn sình lầy vương vãi khắp nơi. Không còn diện mạo lộng lẫy chuẩn bị đi xem thần tượng, nhiều khán giả đành chấp nhận cảnh quần áo, giày dép lấm lem bùn đất.

Mặt sân cỏ tại hiện trường biến thành một bãi bùn lầy lội và trơn trượt, khán giả đành chấp nhận cảnh quần áo, giày dép lấm lem bùn đất

Tưởng chừng khó khăn đã qua khi chương trình chuẩn bị lên đèn, thời tiết lại tiếp tục thử thách người xem. Ngay thời điểm hiện tại, khu vực tổ chức lại bắt đầu có mưa nhỏ rả rích. Sự kiện sắp sửa bắt đầu những tiết mục mở màn. Vượt qua những trở ngại về thời tiết trong ngày, đêm nhạc vẫn ghi nhận lượng khán giả đông đảo có mặt tại hiện trường, sẵn sàng tạo nên một không khí âm nhạc bùng nổ tại Hạ Long.

