Tối 15/5, Võ Hạ Trâm ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh sau loạt dấu ấn đậm nét trong chuỗi chương trình nghệ thuật dịp đại lễ 30/4 vừa qua. Nữ ca sĩ cho biết đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn là món quà cô muốn gửi đến khán giả yêu nhạc, đồng thời lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương qua âm nhạc.

Ca khúc được dàn dựng với sự hỗ trợ của lực lượng văn nghệ thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Theo Võ Hạ Trâm, ngay từ khi nghe bản demo đầu tiên, cả ê-kíp đã lập tức bị thuyết phục và mong muốn biến tiết mục thành một trong những điểm nhấn của các chương trình nghệ thuật chào mừng 30/4.

Không còn chờ đến những dịp lễ lớn mới phát hành nhạc về quê hương đất nước, Võ Hạ Trâm cho biết cô muốn đưa dòng nhạc này đến gần công chúng hơn như một phần cảm xúc thường nhật. Với nữ ca sĩ, tình yêu nước chưa bao giờ là chủ đề lỗi thời mà luôn hiện diện trong đời sống mỗi ngày.

“Ngày trước tôi làm nghề để mưu sinh, “cơm áo gạo tiền” nhiều hơn là để tận hưởng nghệ thuật. Khi đó, mỗi khi may được một bộ đồ diễn, tôi phải mặc đi mặc lại rất nhiều lần để có thể tiết kiệm nhất có thể. Bây giờ được khán giả yêu thương hơn, có điều kiện hơn nên tôi muốn đầu tư chỉn chu hơn cho âm nhạc và hình ảnh.

Tôi vẫn giữ cách sống tiết kiệm, nhưng với âm nhạc tôi có thể thoải mái hơn. Không còn áp lực là doanh số, tính toán chi li về thời điểm ra bài, mà tôi muốn được làm theo cảm xúc và cống hiến cho âm nhạc một cách tự do” , nữ ca sĩ chia sẻ về sự thay đổi trong tư duy làm nghề sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Việt Nam Kiêu Hãnh là sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Quân, mang màu sắc giao thoa giữa tinh thần dân tộc và hơi thở đương đại. Tác phẩm kết hợp các nhạc cụ truyền thống cùng âm hưởng nhạc điện tử hiện đại, tạo nên không gian âm nhạc vừa hào hùng vừa mới mẻ. Qua giọng hát nội lực của Võ Hạ Trâm, hình ảnh Việt Nam lên đầy tự hào và giàu cảm xúc. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp non sông gấm vóc từ Thăng Long đến chín dòng Cửu Long, bài hát còn nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tình yêu nguồn cội và niềm tin vào những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Theo Võ Hạ Trâm, bất cứ khi nào gặp một ca khúc hay về quê hương đất nước, cô đều muốn nhanh chóng thực hiện để giới thiệu đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, học sinh và sinh viên.

Sau đại lễ 30/4/2025, Võ Hạ Trâm trở thành một trong những gương mặt phủ sóng dày đặc ở loạt chương trình nghệ thuật mang tính quốc gia. Tiếp nối chuỗi đắt show, nữ ca sĩ thừa nhận tháng 4 vừa qua là quãng thời gian chạy show dày đặc đến mức mất ăn mất ngủ, gần như không có thời gian ở nhà. Trong dịp lễ 30/4 vừa qua, Võ Hạ Trâm chạy show từ Nam ra Bắc, diễn hầu hết các sự kiện chính luận tầm vóc quốc gia.

“Có những ngày buổi sáng còn ở TP.HCM, chiều đã có mặt tại Hà Nội và buổi tối tiếp tục biểu diễn ở Sa Pa. Lịch trình liên tục giữa Nam và Bắc khiến tôi nhiều lúc mất ăn mất ngủ, song đổi lại, tôi nhận được sự đón nhận ngoài mong đợi từ khán giả khắp cả nước. Gần như tất cả chương trình lớn mang tính quốc gia trong dịp 30/4 vừa rồi tôi đều cố gắng tham gia hết” , cô chia sẻ.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm hiện được xem là một trong những vocalist có kỹ thuật tốt nhất Vpop. Nữ ca sĩ từng giành Quán quân Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007 và ghi dấu với nhiều giải thưởng chuyên môn khác. Thay vì theo đuổi dòng nhạc thị trường, cô lựa chọn xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thực lực với các dự án mang chiều sâu văn hóa và nghệ thuật.

Võ Hạ Trâm cho thấy sự đa năng khi có thể chuyển đổi linh hoạt từ nhạc đỏ, ballad đến nhạc kịch hay các tiết mục mang màu sắc hiện đại. 2 dấu mốc đặc biệt nhất của Võ Hạ Trâm chính là được chọn biểu diễn tại Đại lễ A50 (ngày 30/4/2025), tiết mục Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình cùng Đông Hùng và sân khấu 50 nghìn khán giả ở Concert Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim (tháng 8/2025).

Xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM và còn tham gia công tác giảng dạy thanh nhạc, Võ Hạ Trâm sở hữu nền tảng học thuật vững vàng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không đặt nặng việc phô diễn kỹ thuật mà luôn ưu tiên cảm xúc và sự đồng điệu với nội dung bài hát. Chính điều đó giúp cô có thể xử lý đa dạng màu sắc âm nhạc, từ các ca khúc về quê hương đất nước cho đến những bản tình ca giàu cảm xúc mà vẫn giữ được sự gần gũi với khán giả.

Phía sau hình ảnh một nghệ sĩ luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu là hậu phương gia đình được nữ ca sĩ nhiều lần nhắc đến. Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, gia đình là chỗ dựa để cô kiên trì với con đường riêng. Sau khi kết hôn cùng ông xã người Ấn Độ Vikas và trở thành mẹ của hai con, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì cường độ hoạt động nghệ thuật bền bỉ.

Ông xã nữ ca sĩ cũng luôn đồng hành trong các dự án âm nhạc của vợ. Năm 2023, Võ Hạ Trâm được chồng đầu tư thực hiện MV Về Với Em với nhiều yếu tố văn hóa Ấn Độ. Đến năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn để ra mắt MV Nguyện Là Người Việt Nam hưởng ứng hai đại lễ lớn của dân tộc.

Giữa lịch trình chạy show dày đặc và việc chăm sóc hai con nhỏ, Võ Hạ Trâm của hiện tại nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không ồn ào chiêu trò, nữ ca sĩ vẫn bền bỉ với con đường âm nhạc riêng, giữ sự chuyên nghiệp trong mỗi lần xuất hiện và duy trì nguồn năng lượng tích cực sau gần hai thập kỷ làm nghề.

