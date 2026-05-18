Sức sống của nhạc phẩm viết về Bác

Ðiểm nhấn trong concert quốc gia

Hiếm có một vĩ nhân, một lãnh tụ nào trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho văn nghệ sĩ như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng mảng ca khúc viết về Bác cũng khó thống kê chính xác. Bởi những ca khúc cách mạng không thể thiếu hình ảnh của vị cha già dân tộc. Chẳng hạn Đất nước trọn niềm vui của cố nhạc sĩ Hoàng Hà, sáng tác vào tháng 4/1975: “ Ta nghe vang như tiếng Bác Hồ dậy từ non sông. Rạo rực sao hôm nay, Bác vui với hội toàn dân…”.

Nguồn cảm hứng về Bác kính yêu còn giúp các nhạc sĩ có những sáng tác đi cùng năm tháng dành cho lứa tuổi thiếu nhi: Em mơ gặp Bác Hồ (sáng tác: Xuân Giao); Như sao sáng ngời (sáng tác: Trư?ng Quang L?c);?ơng Quang Lục); Bác Hồ người cho em tất cả (nhạc: Hoàng Long, Hoàng Lân, phỏng theo bài thơ cùng tên của nhà thơ Phong Thu )…

Không thể không nhắc đến ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (sáng tác: Phong Nhã). Có điều đặc biệt, ca khúc ca ngợi Bác dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng hiện nay có xu hướng xuất hiện nhiều trong những concert lớn, chủ yếu quy tụ khán giả đã trưởng thành. Trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim, ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng vang lên, là một trong những tiết mục truyền cảm hứng nhất của concert khổng lồ.

Khoảng 50.000 khán giả có mặt tại concert Tổ quốc trong tim đã hòa giọng cùng ca sĩ nhí 13 tuổi Thiên Kim trong nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Sau sự kiện, Thiên Kim chia sẻ: “Khoảnh khắc được cất lên lời hát ca ngợi về Bác khiến em vô cùng xúc động, vì hình ảnh Bác trong trái tim em luôn là ánh sáng trên con đường học tập và rèn luyện của em”. Tiếng hát từ trái tim luôn thu hút. Hình ảnh Bác luôn trong tim thế hệ trẻ hôm nay nên tiếng hát của họ mới làm rung động khán giả có mặt trực tiếp và xem gián tiếp concert Tổ quốc trong tim.

Những ca khúc nổi tiếng về Bác Hồ đã vang lên trong chương trình Hẹn ước Bắc Nam. Ảnh: Duy Phạm

Tại concert quốc gia ghi dấu ấn này còn có một nhạc phẩm dành cho thiếu nhi khác vang lên, cùng với Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng tạo thành bản mashup lay động: Bác Hồ người cho em tất cả, qua giọng ca của nữ ca sĩ Thu Hà cùng CLB Sao Tuổi Thơ. Một ca khúc được cả người lớn và trẻ em Việt Nam yêu thích và thuộc lòng, đến nay vẫn vang lên ở những sự kiện lớn chính là Như có Bác trong ngày đại thắng (sáng tác: Phạm Tuyên). Đây là tiết mục kết thúc concert Tổ quốc trong tim , được trình bày bởi tất cả các chiến sĩ, nghệ sĩ và 50.000 khán giả có mặt, trong màn pháo hoa mãn nhãn, đẩy cảm xúc lên cao trào. Như có Bác trong ngày đại thắng cũng vang lên trong chương trình nghệ thuật chính luận Hẹn ước Bắc Nam. Tiết mục cũng được coi là điểm nhấn của đêm nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Một điều bất ngờ, ca khúc ca ngợi Bác Hồ không chỉ vang lên trong những chương trình nghệ thuật chính luận hoành tráng mà còn được những sân khấu nhỏ chào đón nhiệt tình. Cuối tháng 4 vừa qua, trong một đêm nhạc ở Nghệ An, Phương Linh đã dành tặng khán giả nơi đây bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la , một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thuận Yến, từng được NSND Thanh Hoa trình bày thành công. Trước khi hát, cô bày tỏ phân vân không biết trang phục cô đang mặc có phù hợp để cất tiếng hát ca ngợi Bác. Nếu khán giả không đồng tình cô không trình bày ca khúc. Nhưng khán giả thể tất phần trang phục, cho phép nữ ca sĩ hát ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la . Sau đó, video này đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng. Những khán giả trẻ bình luận: “Nghe đến đâu tự hào đến đó…”. Với giọng ca nội lực, được đào tạo bài bản, thử nghiệm ca khúc cách mạng, ca khúc ngợi ca Hồ Chủ tịch cũng là hướng đi thú vị của Phương Linh.

Ký ức âm nhạc quốc dân

NSND Rơ Chăm Phiang khẳng định, những ca khúc nổi tiếng viết về Bác Hồ có sức sống vĩnh cửu, chúng đã được thử thách qua thời gian. Có những ca khúc viết về Bác đã giúp nghệ sĩ trình diễn thăng hoa, đóng đinh tên tuổi. NSND Rơ Chăm Phiang gắn bó với ca khúc Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên (nhạc: Lê Lôi, phổ từ bài thơ cùng tên của tác giả Kpă Y Lăng). Đã rất nhiều năm hát Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên trên nhiều sân khấu khắp cả nước nhưng NSND Rơ Chăm Phiang ghi nhận, đến nay bà vẫn được khán giả khắp nơi yêu cầu hát nhạc phẩm này, đặc biệt khi bà biểu diễn ở Tây Nguyên.

Theo giọng ca núi rừng Tây Nguyên, nghệ sĩ trẻ gặp những khó khăn nhất định khi hát ca khúc nổi tiếng về Bác Hồ. “Ca khúc cách mạng nói chung, ca khúc viết về Bác nói riêng đòi hỏi người hát phải bỏ thời gian tìm hiểu về lịch sử âm nhạc, về tác giả, tác phẩm. Nghệ sĩ cũng cần rèn kỹ thuật thanh nhạc, hát sâu lắng, vị trí âm thanh đẹp, mới truyền tải được bài hát trọn vẹn”, bà phân tích. Ca khúc viết về Bác tuyệt đối tránh sai lời, đây cũng là điều cần lưu ý với ca sĩ trẻ.

Thiên Kim, ca sĩ nhí, trình bày ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng gây sốt trong chương trình Tổ quốc trong tim.

Đề tài ca ngợi Bác vẫn tiếp tục chảy trong đời sống âm nhạc hôm nay. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức tiết lộ, anh vừa hoàn thành nhạc phẩm Ánh nắng của Việt Nam, hướng về Bác Hồ và Hà Nội. “Tôi viết trong tháng trước, khi đưa các con ra Hà Nội”, anh kể. Khác với nhạc phẩm Một vòng Việt Nam mất nhiều thời gian hoàn thành, Ánh nắng của Việt Nam được nhạc sĩ 8X viết liền một mạch, chỉ chỉnh sửa vài từ. Đông Thiên Đức bật mí, những khán giả đầu tiên và những nghệ sĩ đầu tiên của ca khúc này chính là các con anh. Các bạn nhỏ đã thuộc bài hát và mong muốn được cha đưa ra Hà Nội để đứng hát ở Lăng Bác. “Bài hát là món quà tôi kính dâng lên Người nhân sinh nhật vị cha già kính yêu của dân tộc”, anh nói.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhìn nhận: “Tình yêu và tư tưởng của Bác Hồ mãi là vầng mặt trời ngời sáng. Vì thế, sức sống của những ca khúc ca ngợi Người mãi mãi không bao giờ cũ. Những bài hát ấy đã vượt khỏi giới hạn thời gian của một thời kỳ để trở thành ký ức âm nhạc quốc dân. Chỉ cần bài hát ấy vang lên vài câu, vài chữ, người dân Việt Nam đã nhận ra và hát theo. Những ca khúc đặc biệt sống được đến ngày hôm nay không chỉ nhờ giá trị lịch sử, mà còn vì giai điệu và tinh thần tuyệt vời”.

Anh khẳng định, người trẻ không quay lưng với những ca khúc có ý nghĩa đẹp, giai điệu đẹp. Nhạc sĩ được mệnh danh người tạo hit phân tích: “Thực tế vài năm gần đây cho thấy, những bài hát mang tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc đang sống dậy mạnh mẽ trên TikTok, YouTube, sân khấu biểu diễn trực tiếp. Điều đó chứng tỏ người trẻ tha thiết với dòng nhạc này. Họ chỉ cần một cách kể mới, gần với cảm xúc thời đại hơn”.