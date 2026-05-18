Lịch trình dày đặc của BTS

Thông tin BTS sẽ chính thức góp mặt show diễn giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 vừa được công bố đã lập tức bùng nổ truyền thông, nhận về sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ toàn cầu. Ngay sau đó, lịch trình di chuyển dày đặc phối hợp giữa chuyến lưu diễn thế giới và sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

BTS được xác nhận sẽ biểu diễn tại trận chung kết World Cup 2026

Theo thông báo chính thức, BTS sẽ dừng chân tại thủ đô nước Pháp vào ngày 17 và 18 tháng 7 để thực hiện hai đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG. Địa điểm tổ chức là Stade de France, sân vận động quốc gia nổi tiếng và lớn nhất nước Pháp với sức chứa vượt mức 80.000 khán giả. Đêm diễn thứ hai dự kiến sẽ khép lại vào khoảng hơn 22h ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương.

Ngay sau khi chương trình tại Paris kết thúc, toàn bộ ê-kíp cùng các thành viên sẽ lập tức lên chuyến bay thẳng tới thành phố New York, Mỹ. FIFA đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup tại trận chung kết năm 2026. Đây là bước ngoặt mang tính biểu tượng bởi suốt nhiều thập kỷ, giải đấu vốn chỉ duy trì các nghi lễ khai mạc và bế mạc truyền thống.

Trước khi đến với World Cup, BTS sẽ có hai đêm diễn tại Pháp

Đáng chú ý, danh sách biểu diễn tại sân vận động MetLife có sức chứa 82.500 chỗ ngồi gọi tên ba nghệ sĩ: Madonna, Shakira và BTS. Trận chung kết sẽ chính thức lăn bóng vào lúc 15h ngày 19 tháng 7 theo giờ Mỹ, tương đương với 2h sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam.

Nhìn vào lịch trình biểu diễn tại hai sân vận động quy mô lớn ở hai lục địa khác nhau chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, nhiều người lo ngại về vấn đề thể lực của nhóm. Tuy nhiên, nếu xét theo yếu tố địa lý, BTS vẫn có quỹ thời gian trống để nghỉ ngơi nhờ sự chênh lệch múi giờ giữa Pháp và Mỹ.

Cụ thể, giờ mùa hè tại Paris chạy trước New York 6 tiếng. Khi đêm diễn tại Stade de France kết thúc vào lúc 22h ngày 18 tháng 7, đồng hồ tại New York mới chỉ điểm 16h cùng ngày. Do đó, nếu khởi hành ngay trong đêm, BTS sẽ hạ cánh xuống sân bay tại Mỹ vào khoảng rạng sáng ngày 19 tháng 7 theo giờ địa phương. Lịch trình này cho phép các thành viên có một buổi sáng trọn vẹn để ngủ, phục hồi năng lượng, tổng duyệt và chuẩn bị sân khấu trước khi trận chung kết diễn ra vào 15h chiều.

BTS được Guinness gọi là “biểu tượng”

Việc được ban tổ chức FIFA tin tưởng giao trọng trách biểu diễn tại trận đấu quan trọng nhất của kỳ World Cup 2026 cho thấy sức nóng của BTS trên thị trường quốc tế chưa từng hạ nhiệt. Sức hút này một lần nữa được bảo chứng vững chắc khi Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức xướng tên nhóm trong danh sách "biểu tượng" trên toàn cầu.

BTS được Kỷ lục Guinness Thế giới xướng tên nhóm trong danh sách "biểu tượng"

Trên các nền tảng chính thức, tổ chức kỷ lục uy tín đánh giá trực diện về mức độ phổ biến của nhóm: " Nếu bạn không biết đến BTS, có lẽ bạn đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài ". Kỷ lục Guinness Thế giới khẳng định: " Họ là một biểu tượng vì BTS không chỉ đưa Kpop vươn ra thế giới mà còn làm nên lịch sử với thứ âm nhạc đa thể loại, bao trùm các chủ đề như sức khỏe tinh thần, sự cô đơn và sự trưởng thành ".

BTS chứng minh phong độ ổn định, dẫn đầu trong nền công nghiệp giải trí

Với danh hiệu này, BTS chính thức đứng chung hàng ngũ cùng những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới hiện nay như Taylor Swift, Beyoncé và Drake. Việc được Kỷ lục Guinness vinh danh, kết hợp cùng lời mời trình diễn tại sân khấu chung kết bóng đá lớn nhất hành tinh đã chứng minh phong độ ổn định của nhóm. Sau nhiều năm hoạt động, cái tên BTS vẫn giữ nguyên giá trị thương mại và tầm ảnh hưởng văn hóa, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trong nền công nghiệp giải trí.

