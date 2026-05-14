Xác nhận line-up Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup

Mới đây, FIFA chính thức công bố kế hoạch tổ chức Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup tại trận Chung kết năm 2026. Đây được xem là bước ngoặt mang tính biểu tượng, bởi suốt nhiều thập kỷ, World Cup vốn chỉ duy trì các nghi lễ khai mạc và bế mạc truyền thống thay vì một sân khấu biểu diễn giữa giờ theo phong cách Mỹ.

Trận Chung kết World Cup 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 19/7/2026 tại MetLife Stadium. Theo công bố, ba cái tên sẽ góp mặt trong sân khấu Halftime Show lịch sử gồm Madonna, Shakira và BTS. Đây là đội hình mang tính “quét sạch thế hệ” khi kết hợp biểu tượng nhạc pop đại chúng, nữ hoàng của các kỳ World Cup và nhóm nhạc có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất hiện nay.

Đứng sau sân khấu này là Chris Martin - thủ lĩnh của Coldplay trong vai trò giám đốc nghệ thuật. Chương trình đồng thời được sản xuất cùng Global Citizen nhằm gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Toàn cầu của FIFA. Điều đó cho thấy sự kiện không chỉ mang màu sắc thương mại mà còn được gắn với thông điệp cộng đồng và giáo dục quốc tế.

Việc FIFA thiết lập một sân khấu Halftime Show ngay tại trận Chung kết World Cup 2026 không đơn thuần là một tiết mục giải trí, mà là bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa giá trị thương mại và văn hóa của bóng đá toàn cầu. Bằng cách chọn MetLife Stadium, nơi quen thuộc với các đại nhạc hội và sự kiện NFL - FIFA muốn biến trận chung kết không chỉ là cuộc đối đầu bóng đá mà còn là “siêu sự kiện văn hóa” của hành tinh.

Khác với các buổi lễ khai mạc ngắn gọn thường thấy, Halftime Show giúp World Cup mở rộng thời lượng trải nghiệm, tăng giá trị quảng cáo và kéo thêm lượng khán giả ngoài phạm vi người hâm mộ bóng đá. Đây được xem là bước thử nghiệm táo bạo nhất của FIFA trong nhiều năm qua. Điểm đáng chú ý nằm ở “quyền lực fandom” mà FIFA đang tận dụng. Nếu Madonna đại diện cho lớp khán giả đại chúng lâu năm, Shakira là biểu tượng gắn liền với DNA World Cup, thì BTS chính là quân bài chiến lược giúp FIFA kéo hàng triệu ARMY nhập cuộc.

Trước đó, FIFA đã thông báo lễ khai mạc sẽ tổ chức ở 3 quốc gia, ngoài các ngôi sao nhạc pop nước Mỹ, còn có sự tham gia của Lisa - em út toàn cầu của BLACKPINK. Có thể thấy, FIFA mở rộng sức ảnh hưởng tới Gen Z fan âm nhạc thông qua các siêu sao Kpop.

Việc tạo ra Halftime Show chẳng khác nào lời tuyên chiến trực tiếp với Super Bowl, khi FIFA muốn chứng minh rằng họ có thể tạo ra một sân khấu giữa giờ với quy mô nghệ sĩ và độ phủ toàn cầu vượt xa giải đấu thể thao lớn nhất nước Mỹ. Với lượng người xem World Cup vốn đã áp đảo Super Bowl, FIFA hiểu rằng chỉ cần cộng thêm sức hút giải trí, họ hoàn toàn có thể phá kỷ lục doanh thu quảng cáo lẫn bản quyền truyền hình.

BTS làm nên lịch sử, Jung Kook 2 lần "phá đảo"

Trong toàn bộ chiến lược của FIFA, BTS được xem là “át chủ bài”. Nhóm hiện không còn được nhìn nhận đơn thuần như một hiện tượng Kpop, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Việc đứng chung sân khấu với Madonna và Shakira là dấu mốc cho thấy BTS đã bước vào nhóm nghệ sĩ có ảnh hưởng vượt khỏi ranh giới ngành công nghiệp thần tượng châu Á.

Nếu tour diễn stadium Arirang là minh chứng cho sức mạnh fandom với tỷ lệ cháy vé tại các sân vận động lớn như Goyang hay Tokyo Dome, thì sân khấu World Cup lại là sự công nhận từ những tổ chức quyền lực nhất hành tinh. Hiệu ứng “BTS-nomics” cũng được dự đoán bùng nổ mạnh hơn bao giờ hết. Các thành phố BTS đi qua từ lâu đã ghi nhận tác động kinh tế khổng lồ nhờ du lịch, lưu trú, bán lẻ và tiêu dùng. World Tour Arirang của BTS được dự đoán sẽ mang về 1.8 tỷ đô doanh thu, đứng top những chuyến lưu diễn lớn nhất hành tinh. Việc lên sân khấu World Cup giúp nâng tầm tên tuổi BTS.

World Cup là một sân khấu hoàn toàn khác, nơi nhóm có thể tiếp cận hàng tỷ khán giả toàn cầu - quy mô mà ngay cả những stadium tour lớn nhất cũng khó đạt tới. Với FIFA, BTS là chìa khóa để kéo Gen Z vào World Cup. Với BTS, World Cup lại là bệ phóng giúp nhóm củng cố vị thế “nghệ sĩ của mọi thời đại”.

Riêng với Jung Kook, đây là cột mốc đặc biệt khi nam ca sĩ tiếp tục ghi dấu ấn tại sân chơi lớn nhất hành tinh sau màn trình diễn Dreamers khai màn World Cup 2022. Thời điểm đó, Jung Kook trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup, đồng thời tạo nên cơn sốt toàn cầu với ca khúc nhạc phim chính thức của giải đấu.

Theo cập nhật mới nhất, Dreamers đã cán mốc 8 triệu lượt sử dụng sound trên TikTok, là ca khúc có thành tích TikTok cao nhất lịch sử World Cup. Video biểu diễn Dreamers của Jung Kook tại World Cup 2022 cũng cán mốc 219 triệu views. Bản phát hành nhạc số thu về hơn nửa tỷ streams trên Spotify. Ngoài Shakira là nữ hoàng World Cup cùng cả loạt hit tỷ views, thì 1 lần góp giọng của Jung Kook trong danh mục nhạc chủ đề xếp hàng top về sức ảnh hưởng. Đặc biệt, Jung Kook là sao Kpop đầu tiên làm nên lịch sử với World Cup.

Nếu năm 2022 là vai trò “người tiên phong”, thì năm 2026 lại là vị thế “global co-headliner”. Jung Kook không còn xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo đại diện châu Á, mà là thành viên của BTS - nhóm nhạc được FIFA lựa chọn cho Halftime Show đầu tiên trong lịch sử World Cup. Đó là bước nhảy vọt mang tính biểu tượng.

Việc đứng trên sân khấu chung kết World Cup cùng Madonna và Shakira cũng mang ý nghĩa “hợp thức hóa vị thế huyền thoại” của BTS. Trong ngành giải trí quốc tế, không nhiều nghệ sĩ có cơ hội xuất hiện ở những sân khấu được hàng tỷ người theo dõi trực tiếp. Khi điều đó xảy ra, họ gần như được ghi tên vào lịch sử văn hóa đại chúng.

Đặc biệt, thời điểm diễn ra Halftime Show được đánh giá cực kỳ hoàn hảo về mặt thương mại. Album Arirang phát hành đầu năm 2026 cùng tour diễn stadium quy mô toàn cầu sẽ nhận cú hích khổng lồ từ World Cup. Hiệu ứng truyền thông sau các sân khấu thể thao lớn vốn thường kéo theo sự bùng nổ streaming, doanh số album và thứ hạng Billboard. Nói cách khác, World Cup 2026 không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là đòn bẩy để BTS bước vào giai đoạn thống trị mới.