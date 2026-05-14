Miu Lê: Tôi sợ đọc comment với những lời không hay về mình, bodyshaming bằng từ ngữ rất đau lòng

Những ngày này, tâm điểm dư luận đang hướng về Miu Lê sau vụ việc liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy. Chỉ sau một bức ảnh gây xôn xao mạng xã hội, hình tượng nghệ sĩ mà nữ ca sĩ xây dựng suốt nhiều năm qua đứng trước cú trượt dài chưa từng có. Với nhiều khán giả từng theo dõi hành trình hoạt động nghệ thuật của Miu Lê suốt gần 2 thập kỷ, đây là cú sốc khó chấp nhận.

Bên cạnh làn sóng quan tâm đến diễn biến sự việc và những tiếc nuối dành cho sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít tài khoản ẩn danh lợi dụng thời điểm nhạy cảm để thêu dệt các câu chuyện vô căn cứ, công kích ngoại hình, thậm chí sử dụng hình ảnh AI cắt ghép với mục đích câu tương tác, bán hàng online.

Dư luận vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi thông tin Miu Lê sử dụng chất kích thích

Trong quá khứ, Miu Lê từng không muốn đối diện với những bình phẩm trên mạng xã hội. Năm 2022, chỉ ít ngày sau khi bản hit Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay vươn lên top 1 trending, Miu Lê từng có cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tinh nghịch và năng lượng gần như không đổi sau nhiều năm hoạt động. Đằng sau vẻ ngoài lạc quan, Miu Lê cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân không còn là cô gái ngây thơ như trước. Theo nữ ca sĩ, ai rồi cũng phải trưởng thành sau những va vấp của cuộc sống và nghề nghiệp.

Khi nhắc đến việc đối diện với những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Miu Lê từng trải lòng: “Khán giả càng ngày càng khó và càng thông minh. Họ biết và nhìn nhận vấn đề rõ hết thế nên mình càng muốn giữ họ thì càng phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi có tiêu chí sống như thế này: không thích nói chuyện qua ai và không thích nhận xét ai. Ví dụ nói về những điều tích cực, công nhận những điều họ làm được thì tôi thích - còn đả kích hay nhận xét về ai thì tôi không chọn vì tôi biết không ai hoàn hảo hết. Bản thân mình cũng vậy, cũng gây nhiều lỗi lẫm nên mình đã nói họ được thì họ cũng nói được về mình”.

Miu Lê trong buổi trò chuyện cách đây 4 năm

Nữ ca sĩ cho rằng khán giả khó tính là điều cần thiết đối với nghệ sĩ, nhưng sự khắt khe ấy cần đặt đúng chỗ thay vì biến thành công kích cực đoan. “Khán giả khó tính là điều cần thiết nhưng mà khó đúng chứ đừng cắt cớ, kiểu khó đến mức làm gì cũng chê”, cô nói.

Đáng chú ý, Miu Lê cũng từng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề bởi những bình luận tiêu cực xoay quanh ngoại hình. “Hồi đó tôi rất sợ đọc comment vì sợ đọc phải những lời không hay về mình, bodyshaming với những từ ngữ rất đau lòng. Những bình luận kiểu đó làm tôi bị ảnh hưởng tâm lí rất nhiều, khiến bản thân buồn bã và cứ mãi suy nghĩ về điều đó”.

Đã có thời điểm Miu Lê sợ đọc bình luận MXH

Theo lời nữ ca sĩ, đã có thời điểm cô chọn cách tránh xa mạng xã hội và không đọc bình luận để tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố, Miu Lê dần thay đổi cách nhìn nhận. Cô cho rằng bản thân không thể kiểm soát việc người khác nói gì về mình, nên điều duy nhất có thể làm là học cách thích nghi và bảo vệ tinh thần của chính mình.

Miu Lê cho rằng bản thân không thể kiểm soát việc người khác nói gì về mình, nên điều duy nhất có thể làm là học cách thích nghi

“Tôi từng chọn cách không đọc comment nhưng sau này thì tôi nhìn nhận thế này: không thể ngăn người khác nói xấu về mình, không thể ngăn antifan nói điều không tốt thì thôi tôi sẽ chọn cách tự bảo vệ mình bằng cách khi tiếp xúc với thông tin tiêu cực thì sẽ không buồn nữa mà lơ đi, đọc thì đọc nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận.

Đó chính là sự thỏa hiệp với chính bản thân, có lẽ do trải qua nhiều va vấp, nhiều sự cố nên tôi dần trưởng thành và tự rút ra được bài học. Sau khi tự thỏa hiệp được với bản thân thì khi đọc những lời khen thì chắc chắn là vui nhưng những lời không tốt cũng chẳng cảm thấy gay gắt như hồi xưa. Những lời nhận xét đúng thì cứ tiếp thu và thay đổi còn những lời công kích, không mang tính xây dựng thì cứ đẩy qua một bên, nghĩ đến những chuyện hay ho hơn”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sự nghiệp Miu Lê khiến nhiều người tiếc nuối

Tính đến nay, Miu Lê đã có hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật kể từ vai diễn đầu tay trong Những Thiên Thần Áo Trắng. Cô là gương mặt quen thuộc với khán giả ở nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, âm nhạc đến gameshow truyền hình. Trong âm nhạc, Miu Lê từng sở hữu nhiều bản hit có sức lan tỏa lớn như Riêng Mình Em, Em Nhớ Anh, Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Giấc Mơ Thần Tiên, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay.

Năm 2025, nữ ca sĩ trở lại mạnh mẽ với chương trình Em Xinh Say Hi

Năm 2025, nữ ca sĩ trở lại mạnh mẽ với chương trình Em Xinh Say Hi. Dù vậy, màn xuất hiện này cũng kéo theo không ít tranh cãi và ý kiến trái chiều về chuyên môn lẫn hình ảnh. Thời điểm vụ việc chất cấm nổ ra, Miu Lê vẫn đang trong quá trình quảng bá cho dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8. Biến cố lần này được xem là cú sốc lớn khiến sự nghiệp của nữ nghệ sĩ điêu đứng.

Thời điểm vụ việc chất cấm nổ ra, Miu Lê vẫn đang trong quá trình quảng bá cho dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8

Bên cạnh việc chờ đợi kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc chế ảnh, xuyên tạc thông tin hoặc lợi dụng sự việc để công kích ngoại hình, nhân phẩm nghệ sĩ là điều đáng bị lên án. Trong môi trường mạng xã hội ngày càng khắc nghiệt, ranh giới giữa góp ý và bạo lực ngôn từ rất mỏng manh.

Ảnh: FBNV