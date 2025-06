Kpop luôn biến động không ngừng, mỗi năm đều có những nghệ sĩ mới xuất hiện, những bản hit mới ra đời và những kỷ lục được xác lập rồi lại bị phá vỡ. Tuy nhiên, có một chủ đề chưa bao giờ thôi gây tranh luận - "Ai mới là nữ nghệ sĩ solo hàng đầu Kpop?". Sau khi 4 mẩu BLACKPINK “tách lẻ”, tự phát triển sự nghiệp riêng, việc “so kè” ai mới là top 1 solo nữ Kpop bùng nổ mạnh mẽ xoay quanh hai cái tên – Jennie và Rosé. Nhưng với nhiều fan, nghệ sĩ nữ solo đỉnh nhất Hàn Quốc là một ngôi sao 32 tuổi.

Thành tích “vô tiền khoáng hậu” của 2 mẩu BLACKPINK

Cuối năm 2023, BLACKPINK đánh dấu chương mới trong sự nghiệp khi tuyên bố ngưng hợp đồng độc quyền với YG, từng cô gái “tách lẻ” phát triển bản thân. Suốt năm 2024 đến nay, BLACKPINK lần lượt hoàn thành việc quảng bá solo, từng thành viên đều để lại những dấu ấn riêng. Ấn tượng hơn cả là Jennie và Rosé, hai cá tính nghệ thuật hoàn toàn khác biệt tạo nên màn so kè căng thẳng.

Tháng 10/2024, Rosé càn quét làng nhạc bằng bản hit APT., kết hợp Bruno Mars

Album rosie tạo nên nhiều cột mốc doanh thu đáng gờm của idol tại thị trường quốc tế

Tháng 10/2024, Rosé càn quét làng nhạc bằng bản hit APT., kết hợp Bruno Mars, mở đường cho full album tự sáng tác rosie. APT. đã giúp Rosé phá kỷ lục của chính mình trên Spotify, debut ở top 8 Billboard Hot 100. APT. là 1 mega hit đúng nghĩa, Rosé xác lập ngôi vương trên 3 nền tảng lớn nhất - Spotify, YouTube và Apple Music. APT. còn trở thành một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất trên TikTok, minh chứng cho độ phủ sóng rộng khắp toàn cầu. Sau đó, rosie lên sóng. Dù độ phủ sóng không thể như APT., nhưng đây vẫn là dấu ấn đặc biệt của Rosé. Album rosie tạo nên nhiều cột mốc doanh thu đáng gờm của idol tại thị trường quốc tế.

Rolling Stone đưa RUBY vào danh sách những album hay nhất năm 2025

Trong khi đó, Jennie chính thức ra mắt album RUBY vào ngày 7/3/2025. Album dài hơi cho thấy rõ sự trưởng thành và đột phá về nghệ thuật của Jennie. Không chỉ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng fan quốc tế, album này còn được các tạp chí và chuyên trang âm nhạc uy tín hết lời khen ngợi. Rolling Stone đưa RUBY vào danh sách những album hay nhất năm, trong khi Pitchfork vốn nổi tiếng khắt khe chấm album RUBY 7.1, số điểm cao nhất từng có cho một nghệ sĩ solo Kpop.

Jennie khẳng định vị thế với Coachella 2025

Sau RUBY, Jennie ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế khi xuất hiện tại Met Gala 2025 và trình diễn tại Coachella với tư cách nghệ sĩ độc lập. Ca khúc like JENNIE - một tuyên ngôn cá nhân trở thành hit mới, phá đảo các BXH âm nhạc từ trong nước đến quốc tế, xác lập cho Jennie hàng loạt thứ hạng mới trên bản đồ âm nhạc.

Jennie và Rosé đều duy trì được sức nóng không chỉ ở quốc tế mà còn tại thị trường nội địa Hàn Quốc

Điều đáng chú ý là cả Jennie và Rosé đều duy trì được sức nóng không chỉ ở quốc tế mà còn tại thị trường nội địa Hàn Quốc. Trong khi các nghệ sĩ Kpop “Mỹ tiến” thường bị cho là "mất gốc", hai mẩu BLACKPINK vẫn đều đặn xuất hiện trong BXH nhạc số, chương trình truyền hình lớn và các giải thưởng trong nước. Thành tích của like JENNIE và APT. tại các BXH Hàn Quốc thể hiện rõ điều này.

Sự nghiệp solo của Jennie và Rosé chính là minh chứng cho việc idol nữ tách nhóm vẫn có thể thành công rực rỡ nếu đủ thực lực, chiến lược phù hợp và bản sắc riêng

Sự nghiệp solo của Jennie và Rosé chính là minh chứng cho việc idol nữ tách nhóm vẫn có thể thành công rực rỡ nếu đủ thực lực, chiến lược phù hợp và bản sắc riêng. So với Lisa, thành tích của Jennie và Rosé cân bằng ở cả quốc tế lẫn Hàn Quốc. Chính vì vậy, không khó hiểu khi người hâm mộ thường xuyên đặt hai cái tên này cạnh nhau để so sánh xem ai là top 1 Kpop.

Tuy nhiên, cũng chính sự tập trung vào cuộc cạnh tranh nội bộ BLACKPINK khiến nhiều người tạm quên mất rằng, trong suốt 17 năm qua, làng nhạc Hàn Quốc vẫn có một cái tên hoạt động bền bỉ và giữ vững phong độ trên mọi mặt trận: IU.

Lý do IU được xướng tên

MXH đang truyền tai nhau nhận định, không phải Jennie hay Rosé, mà IU mới là sao nữ solo đỉnh nhất Hàn Quốc. Suốt 17 năm hoạt động, IU luôn giữ vững tên tuổi. Ở tuổi 32, IU vẫn là em gái quốc dân khiến công chúng ngóng chờ, đồng nghiệp dè chừng mỗi khi ra nhạc. Trong khi đa số idol debut từ nhóm nhạc, có công ty lớn hậu thuẫn thì IU là một trường hợp hoàn toàn đặc biệt. Cô ra mắt solo từ năm 2008, không có xuất phát điểm từ nhóm nhạc, không có hậu thuẫn từ công ty lớn và đi lên bằng tài năng.

Suốt 17 năm hoạt động, IU luôn giữ vững tên tuổi

Về âm nhạc, IU là nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit đạt Perfect All Kill (PAK) nhất trong lịch sử Kpop. Từ Good Day, You & I, Palette, BBIBBI, Celebrity đến Love Wins All mỗi lần IU trở lại là mỗi lần các BXH nhạc số tại Hàn Quốc "báo động đỏ". Không cần chiêu trò, IU vẫn dễ dàng đạt #1 chỉ nhờ vào chất lượng âm nhạc và tình cảm của khán giả. IU cũng từng có hai tour diễn toàn cầu thành công rực rỡ, cháy vé ở Hàn Quốc và nhiều điểm diễn hot như Nhật Bản, Mỹ. Đây là điều không hề dễ dàng đối với một nghệ sĩ solo nữ. Dù không nhắm đến thị trường quốc tế như Jennie hay Rosé, nhưng sức hút của IU luôn bền vững và ổn định, nhờ vào lực lượng fan trung thành đông đảo gần 2 thập kỷ.

IU chạy tour toàn cầu, lập kỷ lục doanh thu nghệ sĩ solo

Thêm vào đó, IU còn là một trong số ít idol có thể “cross-over” thành công sang lĩnh vực diễn xuất. Từ Dream High, đến vai diễn nặng ký trong My Mister, Hotel Del Luna, hay mới nhất là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, IU nhận được lời khen từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Với Broker - bộ phim hợp tác với đạo diễn Hirokazu Kore-eda, IU thậm chí còn góp mặt tại Liên hoan phim Cannes, một dấu mốc đáng tự hào mà không nhiều idol đạt được.

Vai diễn gây sốt mới nhất của IU

Điều khiến sự nghiệp của IU trở nên đặc biệt hơn nữa là việc cô duy trì phong độ đỉnh cao suốt 17 năm mà chưa từng có dấu hiệu "flop". Từ một cô gái nhỏ không được đánh giá cao khi mới debut, IU giờ đây là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc cả về sức ảnh hưởng, chất lượng nghệ thuật lẫn tình cảm của công chúng.

Ngay từ đầu, IU đã là nghệ sĩ solo, tự sáng tác nhạc cho mình

So về lĩnh vực và khả năng làm chủ sự nghiệp, IU có phần “nhỉnh” hơn bất kỳ nghệ sĩ nào xuất phát từ nhóm nhạc của công ty lớn. Và ngay từ đầu, IU đã là nghệ sĩ solo, tự sáng tác nhạc cho mình. Đây đã là điểm đủ để fan tự hào gọi cô là nghệ sĩ thực thụ mà không phải là thần tượng theo khuôn mẫu Kpop.

Ai mới là top 1 solo nữ Kpop?

Câu hỏi "Ai là solo nữ top 1 Kpop?" tưởng chừng đơn giản, nhưng lại không dễ để đưa ra một câu trả lời dứt khoát. Bởi với mỗi khán giả đều có riêng 1 nghệ sĩ yêu thích, “bias” và lý do xứng đáng với danh hiệu này. Jennie và Rosé là đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol mới, tỏa sáng cả trong âm nhạc lẫn thời trang, định hình phong cách sống của giới trẻ. Họ là biểu tượng mới của Kpop toàn cầu, mở rộng phạm vi ảnh hưởng vượt khỏi biên giới Hàn Quốc và góp phần nâng tầm vị thế của idol nữ trên sân chơi quốc tế.

Jennie và Rosé là đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol mới, tỏa sáng cả trong âm nhạc lẫn thời trang, định hình phong cách sống của giới trẻ

Trong khi đó, IU lại đại diện cho một mô hình nghệ sĩ solo hoàn toàn khác – nghệ sĩ phát triển từ con số 0, không phụ thuộc vào danh tiếng nhóm hay công ty, hoạt động đa lĩnh vực. IU không có nhiều hoạt động quốc tế rầm rộ như Jennie hay Rosé, nhưng ở Hàn Quốc, cô là một phần không thể thiếu trong văn hóa đại chúng, một cái tên bảo chứng cho chất lượng và sự tin yêu từ khán giả mọi lứa tuổi.

Xét về sự bền vững, đa năng và độ phủ toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong nước thì IU là biểu tượng không thể thay thế

Vậy, ai là top 1? Nếu xét về mức độ ảnh hưởng toàn cầu, viral social media, Jennie và Rosé đang là những đại diện tiêu biểu của Kpop thế hệ mới. Nhưng nếu xét về sự bền vững, đa năng và độ phủ toàn diện trên nhiều lĩnh vực trong nước thì IU là biểu tượng không thể thay thế.

Jennie, Rosé hay IU đều đang đóng góp theo cách riêng của họ vào sự phát triển và đa dạng hóa của Kpop

Thay vì đặt các nghệ sĩ vào một “bảng xếp hạng” cố định, chúng ta nên công nhận rằng mỗi người có một hành trình khác nhau, một phong cách và thế mạnh riêng. Jennie, Rosé hay IU đều đang đóng góp theo cách riêng của họ vào sự phát triển và đa dạng hóa của Kpop. Không cần phải có một người “trên cơ” người còn lại. Sự thành công của họ chính là minh chứng cho việc Kpop ngày càng rộng mở và không ngừng đổi mới.