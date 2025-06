Mới đây, CRAVITY - nhóm nam gen 4 của nhà Starship, thông báo sẽ chính thức trở lại với album Dare To Crave vào ngày 23/6 sắp tới. Đây đánh dấu cột mốc 6 tháng kể từ khi single album Find The Orbit được ra mắt vào cuối năm ngoái. Thuộc top các boygroup nổi bật của Kpop gen 4, sản phẩm âm nhạc lần này có được sự kỳ vọng khá lớn từ người hâm mộ.

Trước thời điểm phát hành MV, Starship vừa tung ra bức ảnh mood teaser và nhanh chóng tạo nên luồng ý kiến tranh cãi. Cụ thể, dù góc chụp không để lộ danh tính thành viên nào nhưng nhân tố gây chú ý là cơ thể nhầy nhụa, nhớp nháp dính đầy xuống sàn nhà. Cái chất nhớt đó còn có hiệu ứng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Netizen vừa sốc vừa bật cười vì concept độc lạ Kpop này. Có người còn nói vui đó là chè bưởi, súp cua, nước mũi hay thậm chí là chất nhạy cảm. Một bộ phận khán giả cho biết họ thấy rùng mình vì nỗi sợ những thứ bầy nhầy gây cảm giác khó chịu.

Lý giải cho bức ảnh dính hơn cả keo này, concept cho màn tái xuất sắp tới của CRAVITY xoay quanh chủ đề sự tái sinh. Cho nên, lớp nhầy nhụa bao bọc chủ thể bức ảnh có thể hiểu là 1 người vừa được sinh ra, phá kén từ bọc trứng. Mới đây, fanpage CRAVITY đã tung loạt ảnh concept: từng thành viên đều chui ra từ quả trứng. Ở đoạn teaser trước đó cũng có sự xuất hiện của hình ảnh phôi thai.

Concept này đang được cư dân X (Twitter) đua nhau bàn tán sôi nổi, với nhiều đồn đoán sẽ tập trung vào bản ngã con người hay bản chất thật sự. Một số netizen còn liên tưởng đến album Born This Way của Lady Gaga - nhạc phẩm từng làm mưa làm gió 1 thời đầu thập niên 2010.

GRAVITY là nhóm nhạc nam Hàn Quốc gồm 9 thành viên, trực thuộc Starship Entertainment, ra mắt vào năm 2020. Tên nhóm là sự kết hợp giữa "creativity" (sự sáng tạo) và "gravity" (trọng lực) - mang ý nghĩa là "trung tâm của sự chú ý", còn fandom được gọi là LUVITYz

Ngay từ khi debut, CRAVITY đã được mệnh danh là "tân binh quái vật" nhờ loạt thành tích nổi bật như lọt Billboard Social và chiến thắng chương trình Road to Kingdom: Ace of Ace năm 2024. Nhóm phát hành nhiều album khá được yêu thích như Hideout series, The Awakening, Liberty, New Wave, Master: Piece , và mới nhất là Find The Orbit.