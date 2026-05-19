Thi Đại học điểm cao, từng đậu Y Dược nhưng bỏ tất cả để theo đuổi âm nhạc

Tóc Tiên là một trong những nghệ sĩ duy trì sức hút bền bỉ trong showbiz Việt. Trong hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, cô luôn giữ vững phong độ và vị thế vững chắc trong lòng công chúng. Bên cạnh sự nghiệp ca hát rực rỡ, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với bảng thành tích học tập ấn tượng trước khi chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Tóc Tiên được biết đến là cựu học sinh lớp chuyên Sinh tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh). Nữ ca sĩ nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc khi thi đạt điểm 10 tuyệt đối môn Sinh học và cùng lúc đậu vào ba trường danh giá: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên.

Nhờ nền tảng học vấn nổi bật, cô tiếp tục nhận được học bổng sang Mỹ du học. Trong thời gian học đại học, cô vẫn tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng mọi lịch trình đều được kiểm soát chặt chẽ để không ảnh hưởng đến việc học. Tuy nhiên, sau quá trình đắn đo, cô quyết định xin bảo lưu kết quả học tập ngành y để tập trung hoàn toàn cho con đường ca hát. Quyết định này tạo ra một cú sốc lớn cho gia đình đặc biệt là mẹ cô. Việc cô tự ý đổi hình tượng và bỏ dở việc học đẩy mâu thuẫn mẹ con lên vô cùng căng thẳng. Cuối cùng Tóc Tiên quyết định chọn âm nhạc. Đổi lại, cô bị mẹ từ mặt.

Sau biến cố, cô rời khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập trên đất Mỹ. Trong nhiều bài phỏng vấn sau này, cô thừa nhận bản thân đã trải qua một thời gian dài tổn thương vì không tìm được tiếng nói chung với đấng sinh thành. Dù vậy, cô khẳng định chưa bao giờ hối hận vì đã dám sống thật với đam mê. Sự đánh đổi này là bước đệm quan trọng giúp cô lột xác, trở thành một người phụ nữ độc lập và bản lĩnh.

Năm 2015, cô quyết định trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Việc tham gia chương trình The Remix trở thành bệ phóng hoàn hảo cho cô. Tiết mục Ngày Mai kết hợp cùng Hoàng Touliver tạo ra một cơn sốt trên diện rộng. Điệu nhảy cồng chiêng lan tỏa mạnh mẽ, đánh dấu sự tái xuất ngoạn mục của cô tại thị trường nhạc Việt.

Từ thời điểm đó, cô liên tiếp gặt hái thành công và xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn năng. Âm nhạc của cô mang đậm tính hiện đại và truyền tải thông điệp nữ quyền. Nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt bản hit dẫn đầu các bảng xếp hạng như Có Ai Thương Em Như Anh , Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới , 1 Cọng Tóc Mai và 906090 . Các sản phẩm âm nhạc luôn được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh lẫn chất lượng âm thanh.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tóc Tiên còn mở rộng sức ảnh hưởng trên sóng truyền hình. Cô được tin tưởng giao vị trí huấn luyện viên và giám khảo cho nhiều chương trình lớn. Các show diễn nổi bật có sự góp mặt của cô bao gồm Giọng Hát Việt, Siêu Trí Tuệ Việt Nam và Ca Sĩ Mặt Nạ. Khả năng chuyên môn vững vàng cùng lối giao tiếp khéo léo giúp cô ghi điểm tuyệt đối với khán giả. Ở lĩnh vực điện ảnh, cô cũng để lại dấu ấn khi đảm nhận vai diễn hành động trong dự án phim Thanh Sói .

Năm 2024, Tóc Tiên gây ấn tượng mạnh khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Tại sân chơi này, nữ ca sĩ nhanh chóng khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao giải trí hàng đầu khi liên tục ghi dấu ấn đậm nét bằng tư duy âm nhạc hiện đại cùng phong cách trình diễn cuốn hút, biến hóa đa dạng qua từng vòng thi. Sự nỗ lực và tài năng toàn diện đã giúp cô xuất sắc giành vị trí quán quân, một kết quả thuyết phục và nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Bên cạnh hào quang rực rỡ của sự nghiệp, đời tư của Tóc Tiên cũng trải qua nhiều cột mốc đáng chú ý. Cô từng có một mối tình gắn bó sâu đậm với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Mối quan hệ này cũng từng vấp phải sự phản đối từ phía mẹ ruột của nữ ca sĩ.

Sau một thập kỷ đồng hành, đến đầu năm 2026, thông tin Tóc Tiên và Hoàng Touliver chính thức xác nhận ly hôn đã gây bàn tán xôn xao khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dù để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, cuộc chia tay diễn ra trong sự văn minh và êm đẹp.

Hiện tại, Tóc Tiên dành trọn thời gian để tập trung cho các kế hoạch cá nhân. Trải qua nhiều thăng trầm từ câu chuyện gia đình, hành trình lập nghiệp cho đến những bước ngoặt trong đời sống tình cảm, cô vẫn khẳng định vị thế là một trong những gương mặt nổi bật, bản lĩnh và có sức ảnh hưởng vững chắc trong làng giải trí Việt.

